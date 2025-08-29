ETV Bharat / health

প্রতিদিন লিপস্টিক ব্যবহার করছেন ? অজান্তেই বড় বিপদ ডেকে আনছেন না তো ? - LIPSTICK CAN BE DANGEROUS

লিপস্টিক মহিলাদের মেকআপের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ কিন্তু এর দৈনন্দিন ব্যবহার স্বাস্থ্যের উপর খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে ।

Lipstick Side Effects
লিপস্টিক ব্যবহারের ক্ষতিকারক দিক (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 29, 2025 at 10:46 AM IST

3 Min Read

লিপস্টিকের নাম শুনলেই আমাদের মনে প্রথমেই আসে এর চকচকে রঙ । লিপস্টিক কেবল আমাদের চেহারাকেই বিশেষ করে তোলে না, আমাদের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করে । লিপস্টিক আমাদের মেকআপ রুটিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে । অফিসে যেতে, পার্টিতে যেতে বা কেবল আমাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে যাই হোক না কেন, লিপস্টিক মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ।

সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত এই পণ্যগুলির মধ্যে লিপস্টিক অন্যতম । এটি ব্যবহার করলে কেবল মেকআপ সম্পূর্ণ হয় না, মুখে এক অন্যরকম উজ্জ্বলতাও নিয়ে আসে । এন আই এইচ- এর গবেষণা অনুসারে, বেশিরভাগ লিপগ্লস এবং লিপস্টিকে ক্রোমিয়াম, সীসা, অ্যালুমিনিয়াম, ক্যাডমিয়ামের মতো রাসায়নিক থাকে । এটি ক্রমাগত ব্যবহার করলে গুরুতর পরিণতি হতে পারে । জেনে নিন, প্রতিদিন লিপস্টিক লাগানোর অসুবিধাগুলি ৷

কলেজের ছাত্রী থেকে শুরু করে অফিসগামী মহিলা সকলেই তাঁদের ব্যাগে লিপস্টিক রাখেন । কিন্তু আপনি কি জানেন যে প্রতিদিন লিপস্টিক ব্যবহার আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে ? আসলে লিপস্টিকে এমন অনেক রাসায়নিক থাকে যা কেবল আমাদের ঠোঁটের ক্ষতি করে না বরং আমাদের স্বাস্থ্যের উপরও খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন প্রতিদিন অতিরিক্ত লিপস্টিক ব্যবহারের অসুবিধাগুলি সম্পর্কে । জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত ৷

Healthy Lifestyle
প্রতিদিন লিপস্টিক লাগালে শুষ্ক হতে পারে (Getty Image)

শুষ্কতার সমস্যা: আপনি যদি প্রতিদিন এবং সর্বদা ঠোঁটে লিপস্টিক লাগান, তাহলে এতে উপস্থিত রাসায়নিকগুলি আপনার ঠোঁটের ক্ষতি করতে পারে । এটি ঠোঁট শুষ্ক করে তুলতে পারে । এর সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা এবং ফাটার সমস্যাও হতে পারে ।

হরমোন ভারসাম্যহীন হতে পারে: বেশিরভাগ লিপস্টিকে সীসা পাওয়া যায় । এমন পরিস্থিতিতে, আপনি প্রতিদিন লিপস্টিক ব্যবহার করলে তাহলে এই সীসা ধীরে ধীরে শরীরে জমা হতে শুরু করে । এরফলে হরমোনের ভারসাম্যহীনতা এবং প্রজনন সমস্যা হতে পারে । এছাড়া মানসিক বিকাশও বন্ধ হয়ে যেতে পারে ।

রঙের পরিবর্তন: লিপস্টিকে অনেক ধরণের রাসায়নিক পাওয়া যায় । এমন পরিস্থিতিতে, প্রতিদিন এটি ব্যবহার করলে আপনার ঠোঁটের প্রাকৃতিক রঙ ম্লান হয়ে যেতে পারে । আপনি আপনার ঠোঁটের প্রাকৃতিক গোলাপী ভাব হারাতে পারেন ।

গুরুতর রোগের ঝুঁকি: লিপস্টিকে প্যারাবেন, ক্যাডমিয়াম এবং ক্রোমিয়ামের মতো অনেক রাসায়নিক পাওয়া যায় । এগুলি ক্যানসার কোষকে উৎসাহিত করে । এছাড়াও ক্রমাগত লিপস্টিক লাগালে, এই রাসায়নিকগুলি আমাদের শরীরে প্রবেশ করতে পারে ।

হজমকে প্রভাবিত হতে পারে: খাওয়া এবং পান করার সময় লিপস্টিক আমাদের ভিতরে যায় । এমন পরিস্থিতিতে লিপস্টিকে উপস্থিত রাসায়নিক পদার্থ শরীরে পৌঁছে লিভার এবং পাকস্থলীর ক্ষতি করে । এটি আপনার হজমশক্তি নষ্ট করতে পারে । এছাড়াও ত্বকের সংক্রমণের ঝুঁকিও বৃদ্ধি পায় ।

কী করবেন ?

প্রতিদিন লিপস্টিক লাগানো এড়িয়ে চলুন ।

লিপস্টিক ব্যবহারের আগে মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ পরীক্ষা করে নিন ।

বারবার ঠোঁট চাটার মতো ভুলগুলি করবেন না ।

ধূমপান এড়িয়ে চলুন ।

দীর্ঘক্ষণ রোদে থাকবেন না ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3672908/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. ব্রণের সমস্যার সমাধান করুন এই উপায়ে, এক মাসেই মিলবে এর থেকে মুক্তি
  2. ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে গিয়েছে ? আজই সাবধান হয়ে মেনে চলুন ঘরোয়া এই উপায়গুলি
  3. খুব বেশি চুল ঝরছে ? আজকে থেকেই এই ফল ব্যবহার করুন

লিপস্টিকের নাম শুনলেই আমাদের মনে প্রথমেই আসে এর চকচকে রঙ । লিপস্টিক কেবল আমাদের চেহারাকেই বিশেষ করে তোলে না, আমাদের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করে । লিপস্টিক আমাদের মেকআপ রুটিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে । অফিসে যেতে, পার্টিতে যেতে বা কেবল আমাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে যাই হোক না কেন, লিপস্টিক মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ।

সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত এই পণ্যগুলির মধ্যে লিপস্টিক অন্যতম । এটি ব্যবহার করলে কেবল মেকআপ সম্পূর্ণ হয় না, মুখে এক অন্যরকম উজ্জ্বলতাও নিয়ে আসে । এন আই এইচ- এর গবেষণা অনুসারে, বেশিরভাগ লিপগ্লস এবং লিপস্টিকে ক্রোমিয়াম, সীসা, অ্যালুমিনিয়াম, ক্যাডমিয়ামের মতো রাসায়নিক থাকে । এটি ক্রমাগত ব্যবহার করলে গুরুতর পরিণতি হতে পারে । জেনে নিন, প্রতিদিন লিপস্টিক লাগানোর অসুবিধাগুলি ৷

কলেজের ছাত্রী থেকে শুরু করে অফিসগামী মহিলা সকলেই তাঁদের ব্যাগে লিপস্টিক রাখেন । কিন্তু আপনি কি জানেন যে প্রতিদিন লিপস্টিক ব্যবহার আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে ? আসলে লিপস্টিকে এমন অনেক রাসায়নিক থাকে যা কেবল আমাদের ঠোঁটের ক্ষতি করে না বরং আমাদের স্বাস্থ্যের উপরও খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন প্রতিদিন অতিরিক্ত লিপস্টিক ব্যবহারের অসুবিধাগুলি সম্পর্কে । জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত ৷

Healthy Lifestyle
প্রতিদিন লিপস্টিক লাগালে শুষ্ক হতে পারে (Getty Image)

শুষ্কতার সমস্যা: আপনি যদি প্রতিদিন এবং সর্বদা ঠোঁটে লিপস্টিক লাগান, তাহলে এতে উপস্থিত রাসায়নিকগুলি আপনার ঠোঁটের ক্ষতি করতে পারে । এটি ঠোঁট শুষ্ক করে তুলতে পারে । এর সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা এবং ফাটার সমস্যাও হতে পারে ।

হরমোন ভারসাম্যহীন হতে পারে: বেশিরভাগ লিপস্টিকে সীসা পাওয়া যায় । এমন পরিস্থিতিতে, আপনি প্রতিদিন লিপস্টিক ব্যবহার করলে তাহলে এই সীসা ধীরে ধীরে শরীরে জমা হতে শুরু করে । এরফলে হরমোনের ভারসাম্যহীনতা এবং প্রজনন সমস্যা হতে পারে । এছাড়া মানসিক বিকাশও বন্ধ হয়ে যেতে পারে ।

রঙের পরিবর্তন: লিপস্টিকে অনেক ধরণের রাসায়নিক পাওয়া যায় । এমন পরিস্থিতিতে, প্রতিদিন এটি ব্যবহার করলে আপনার ঠোঁটের প্রাকৃতিক রঙ ম্লান হয়ে যেতে পারে । আপনি আপনার ঠোঁটের প্রাকৃতিক গোলাপী ভাব হারাতে পারেন ।

গুরুতর রোগের ঝুঁকি: লিপস্টিকে প্যারাবেন, ক্যাডমিয়াম এবং ক্রোমিয়ামের মতো অনেক রাসায়নিক পাওয়া যায় । এগুলি ক্যানসার কোষকে উৎসাহিত করে । এছাড়াও ক্রমাগত লিপস্টিক লাগালে, এই রাসায়নিকগুলি আমাদের শরীরে প্রবেশ করতে পারে ।

হজমকে প্রভাবিত হতে পারে: খাওয়া এবং পান করার সময় লিপস্টিক আমাদের ভিতরে যায় । এমন পরিস্থিতিতে লিপস্টিকে উপস্থিত রাসায়নিক পদার্থ শরীরে পৌঁছে লিভার এবং পাকস্থলীর ক্ষতি করে । এটি আপনার হজমশক্তি নষ্ট করতে পারে । এছাড়াও ত্বকের সংক্রমণের ঝুঁকিও বৃদ্ধি পায় ।

কী করবেন ?

প্রতিদিন লিপস্টিক লাগানো এড়িয়ে চলুন ।

লিপস্টিক ব্যবহারের আগে মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ পরীক্ষা করে নিন ।

বারবার ঠোঁট চাটার মতো ভুলগুলি করবেন না ।

ধূমপান এড়িয়ে চলুন ।

দীর্ঘক্ষণ রোদে থাকবেন না ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3672908/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. ব্রণের সমস্যার সমাধান করুন এই উপায়ে, এক মাসেই মিলবে এর থেকে মুক্তি
  2. ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে গিয়েছে ? আজই সাবধান হয়ে মেনে চলুন ঘরোয়া এই উপায়গুলি
  3. খুব বেশি চুল ঝরছে ? আজকে থেকেই এই ফল ব্যবহার করুন

For All Latest Updates

TAGGED:

LIPSTICK SIDE EFFECTSলিপস্টিক ক্ষতিকরHEALTH CARE TIPSLIPSTICK CAN BE DANGEROUS

Quick Links / Policies

ফিচার

দেশের বৃহত্তম ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো ইয়ার্ড নিয়ে তৈরি জয়হিন্দ বিমানবন্দর, নয়া ইতিহাসের অপেক্ষায় তিলোত্তমা

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.