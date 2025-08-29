লিপস্টিকের নাম শুনলেই আমাদের মনে প্রথমেই আসে এর চকচকে রঙ । লিপস্টিক কেবল আমাদের চেহারাকেই বিশেষ করে তোলে না, আমাদের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করে । লিপস্টিক আমাদের মেকআপ রুটিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে । অফিসে যেতে, পার্টিতে যেতে বা কেবল আমাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে যাই হোক না কেন, লিপস্টিক মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ।
সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত এই পণ্যগুলির মধ্যে লিপস্টিক অন্যতম । এটি ব্যবহার করলে কেবল মেকআপ সম্পূর্ণ হয় না, মুখে এক অন্যরকম উজ্জ্বলতাও নিয়ে আসে । এন আই এইচ- এর গবেষণা অনুসারে, বেশিরভাগ লিপগ্লস এবং লিপস্টিকে ক্রোমিয়াম, সীসা, অ্যালুমিনিয়াম, ক্যাডমিয়ামের মতো রাসায়নিক থাকে । এটি ক্রমাগত ব্যবহার করলে গুরুতর পরিণতি হতে পারে । জেনে নিন, প্রতিদিন লিপস্টিক লাগানোর অসুবিধাগুলি ৷
কলেজের ছাত্রী থেকে শুরু করে অফিসগামী মহিলা সকলেই তাঁদের ব্যাগে লিপস্টিক রাখেন । কিন্তু আপনি কি জানেন যে প্রতিদিন লিপস্টিক ব্যবহার আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে ? আসলে লিপস্টিকে এমন অনেক রাসায়নিক থাকে যা কেবল আমাদের ঠোঁটের ক্ষতি করে না বরং আমাদের স্বাস্থ্যের উপরও খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন প্রতিদিন অতিরিক্ত লিপস্টিক ব্যবহারের অসুবিধাগুলি সম্পর্কে । জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত ৷
শুষ্কতার সমস্যা: আপনি যদি প্রতিদিন এবং সর্বদা ঠোঁটে লিপস্টিক লাগান, তাহলে এতে উপস্থিত রাসায়নিকগুলি আপনার ঠোঁটের ক্ষতি করতে পারে । এটি ঠোঁট শুষ্ক করে তুলতে পারে । এর সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা এবং ফাটার সমস্যাও হতে পারে ।
হরমোন ভারসাম্যহীন হতে পারে: বেশিরভাগ লিপস্টিকে সীসা পাওয়া যায় । এমন পরিস্থিতিতে, আপনি প্রতিদিন লিপস্টিক ব্যবহার করলে তাহলে এই সীসা ধীরে ধীরে শরীরে জমা হতে শুরু করে । এরফলে হরমোনের ভারসাম্যহীনতা এবং প্রজনন সমস্যা হতে পারে । এছাড়া মানসিক বিকাশও বন্ধ হয়ে যেতে পারে ।
রঙের পরিবর্তন: লিপস্টিকে অনেক ধরণের রাসায়নিক পাওয়া যায় । এমন পরিস্থিতিতে, প্রতিদিন এটি ব্যবহার করলে আপনার ঠোঁটের প্রাকৃতিক রঙ ম্লান হয়ে যেতে পারে । আপনি আপনার ঠোঁটের প্রাকৃতিক গোলাপী ভাব হারাতে পারেন ।
গুরুতর রোগের ঝুঁকি: লিপস্টিকে প্যারাবেন, ক্যাডমিয়াম এবং ক্রোমিয়ামের মতো অনেক রাসায়নিক পাওয়া যায় । এগুলি ক্যানসার কোষকে উৎসাহিত করে । এছাড়াও ক্রমাগত লিপস্টিক লাগালে, এই রাসায়নিকগুলি আমাদের শরীরে প্রবেশ করতে পারে ।
হজমকে প্রভাবিত হতে পারে: খাওয়া এবং পান করার সময় লিপস্টিক আমাদের ভিতরে যায় । এমন পরিস্থিতিতে লিপস্টিকে উপস্থিত রাসায়নিক পদার্থ শরীরে পৌঁছে লিভার এবং পাকস্থলীর ক্ষতি করে । এটি আপনার হজমশক্তি নষ্ট করতে পারে । এছাড়াও ত্বকের সংক্রমণের ঝুঁকিও বৃদ্ধি পায় ।
কী করবেন ?
প্রতিদিন লিপস্টিক লাগানো এড়িয়ে চলুন ।
লিপস্টিক ব্যবহারের আগে মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ পরীক্ষা করে নিন ।
বারবার ঠোঁট চাটার মতো ভুলগুলি করবেন না ।
ধূমপান এড়িয়ে চলুন ।
দীর্ঘক্ষণ রোদে থাকবেন না ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3672908/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)