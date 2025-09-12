ক্যানসারের ঝুঁকি কমানোর উপায় জানুন, গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্টের কাছ থেকে জেনে নিন কী খাবেন ও কী খাবেন না ?

ক্যানসারের ঝুঁকি কমানোর উপায় জানুন, গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্টের কাছ থেকে জেনে নিন কী খাবেন ও কী খাবেন না ?
জীবনযাত্রার পরিবর্তন ক্যানসারের ঝুঁকি অনেকাংশে কমাতে পারে । জেনে নিন চিকিৎসকের মতামত ৷
Published : September 12, 2025 at 2:23 PM IST
ক্যান্সার বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, 2020 সালে ক্যানসারের কারণে প্রায় 1 কোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছে । এছাড়াও, 2050 সালের মধ্যে নতুন ক্যানসারে আক্রান্তের সংখ্যা 3.5 কোটিতে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে । এই চমকপ্রদ পরিসংখ্যানগুলি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার গুরুত্বকে তুলে ধরে । AIIMS এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রশিক্ষিত একজন বিখ্যাত গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট ডঃ সৌরভ শেঠি বলেছেন, আমাদের জীবনযাত্রার পরিবর্তন ক্যানসারের ঝুঁকি অনেকাংশে কমাতে পারে । এর ঝুঁকি কমাতে কুছু উপায় মেনে চলা প্রয়োজন ৷ যা ক্যানসার প্রতিরোধে অনেকাংশে সাহায্য করে ৷
2024 সালে 'দ্য বিএমজে' জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণা অনুসারে জানা যায়, যাঁরা প্রচুর পরিমাণে অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবার (বিস্কুট, চিপস, প্যাকেটজাত খাবার) খান তাঁদের ক্যানসারের ঝুঁকি যাঁরা কম খান তাদের তুলনায় 20-30 শতাংশ বেশি ।
বেশি ফাইবার খাওয়া ভালো: আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ ক্যান্সার রিসার্চ (এআইসিআর) অনুসারে, আমাদের প্রতিদিনের খাবারে প্রতি ১০ গ্রাম ফাইবার কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের ঝুঁকি 10% কমায় ।
প্রক্রিয়াজাত মাংস খাওয়া কমিয়ে দিন: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, প্রতিদিন 50 গ্রাম প্রক্রিয়াজাত মাংস খেলে কোলোরেক্টাল ক্যানসারের ঝুঁকি 18% বেড়ে যায় । তবে লাল মাংস থেকে ক্যানসারের ঝুঁকি অনুমান করা কঠিন । কারণ এর কোনও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই ।
স্বাস্থ্যকর তেল ব্যবহার করুন: অনেক গবেষণায় জানা গিয়েছে, অলিভ অয়েল সমৃদ্ধ ভূমধ্যসাগরীয় খাবার গ্রহণ করলে কোলোরেক্টাল ক্যানসারের ঝুঁকি 30 শতাংশ কমে যায় ।
অ্যালকোহল এড়িয়ে যাওয়া প্রয়োজন: অ্যালকোহল 7 ধরণের ক্যানসারের কারণ হয় । ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ (NIH) অনুসারে, দিনে একবার পান করলেও স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি 7-10 শতাংশ বেড়ে যায় । অতএব, যদি আপনার অ্যালকোহল পান করার অভ্যাস থাকে, তাহলে যতটা সম্ভব তা কমিয়ে আনাই ভালো ।
ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখে: রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র (সিডিসি) অনুসারে, স্থূলতা কমপক্ষে ১৩ ধরণের ক্যান্সারের ঝুঁকির কারণ । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 40 শতাংশ ক্যানসারের ঘটনা স্থূলতার সঙ্গে সম্পর্কিত ।
প্রতিদিন ব্যায়াম করা প্রয়োজন: ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট (এনসিআই) অনুসারে, প্রতিদিন ব্যায়াম কোলন, স্তন এবং জরায়ুমুখের ক্যানসারের ঝুঁকি 20-40 শতাংশ কমাতে পারে ।
ঘুম, মানসিক চাপ: ক্রমাগত মানসিক চাপ এবং ঘুমের অভাব শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল করে দিতে পারে । এরফলে টিউমার তৈরি হতে পারে । ডাঃ সৌরভ শেঠি বলেন, "যাঁরা দিনে 6 ঘণ্টার কম ঘুমান তাদের ক্যানসারে মৃত্যুর হার 24 শতাংশ বেশি ।"
কিছু খাবার ক্যানসার প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে ৷ বিশেষজ্ঞরা জানান, রসুন, আপেল, পেঁয়াজ এগুলি ক্যানসার প্রতিরোধের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ৷ রসুনে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য রয়েছে ৷ যা কিডনিকে প্রদাহ এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস থেকে রক্ষা করে । আপেলে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে । এটি কিডনিকে ডিটক্সিফাই করতে সাহায্য করে ৷ এছাড়াও পেঁয়াজে পটাশিয়াম এবং ফসফরাস কম থাকে ৷ যা কিডনির জন্য উপকারী । এতে উপস্থিত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট কিডনির ক্ষতি করে এমন ফ্রি র্যাডিকেল থেকে রক্ষা করে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)