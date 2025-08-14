আজকের ব্যস্ত জীবনে আমরা আমাদের স্বাস্থ্যের সঠিক যত্ন নিতে পারছি না । এর ফলে অনেক রোগের ঝুঁকিও বাড়ছে । উচ্চ কোলেস্টেরলও এর মধ্যে একটি । সুস্থ থাকার জন্য এটি ঠিক রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । যদি এটি বেশি হয়ে যায়, তবে এটি সমস্যা তৈরি করতে পারে, এমনকি যদি এটি কম হয়ে যায়, তবে আপনি অনেক সমস্যা দেখতে পাবেন ।
এটি আমাদের হৃদপিণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত । তবে সব কোলেস্টেরল আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয় । জেনে নেওয়া প্রয়োজন শরীরে দুই ধরণের কোলেস্টেরল থাকে । খারাপ কোলেস্টেরল অর্থাৎ LDL এবং ভালো কোলেস্টেরল অর্থাৎ HDL। ভালো কোলেস্টেরল হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় । এটি আমাদের শরীরে জমে থাকা অতিরিক্ত কোলেস্টেরল দূর করে । আজকের এই প্রবন্ধে আমরা আপনাকে ভালো কোলেস্টেরল অর্থাৎ HDL সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেব । জেনে নিন বিস্তারিত ৷
এইচডিএল কোলেস্টেরল কী ?
ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের মতে, এইচডিএল কোলেস্টেরলকে ভালো কোলেস্টেরল বলা হয় কারণ এর সঠিক মাত্রা হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় । এর স্বাভাবিক মাত্রা তরুণ পুরুষদের ক্ষেত্রে 40 থেকে 80 মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে 50 থেকে 80 মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার হওয়া উচিত । এটি একটি সাধারণ রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষা করা যেতে পারে ।
HDL বলতে কী বোঝায় ?
HDL মানে উচ্চ-ঘনত্বের লাইপোপ্রোটিন । লাইপোপ্রোটিন হল লিপিড এবং প্রোটিন দিয়ে তৈরি ছোট উপাদান, যা রক্তের কোলেস্টেরলকে শরীরের বিভিন্ন অংশে পরিবহনের কাজ করে । HDL রক্ত থেকে অতিরিক্ত কোলেস্টেরল তুলে লিভারে নিয়ে যায়, যেখানে এটি ভেঙে যায় এবং মলের মাধ্যমে নির্গত হয় ।
কেন একে ভালো কোলেস্টেরল বলা হয় ?
HDL-এর স্বাভাবিকের উপরের স্তর হৃদরোগের জন্য ভালো বলে মনে করা হয় । এটি রক্তে জমাট বাঁধা অতিরিক্ত কোলেস্টেরল অপসারণ করতে কাজ করে । এছাড়াও, এটি প্রদাহ কমায় এবং রক্ত জমাট বাঁধা প্রতিরোধ করে ।
ভালো কোলেস্টেরলের স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক মাত্রা ৷
পুরুষদের মধ্যে কম HDL: 40 মিলিগ্রাম/ডেসিলিটারের কম ৷
মহিলাদের মধ্যে কম HDL: 50 মিলিগ্রাম/ডেসিলিটারের কম ৷
স্বাভাবিক HDL: পুরুষদের: 40 থেকে 80 মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার, মহিলাদের - 50 থেকে 80 মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার ৷
উচ্চ HDL (সব মিলিয়ে): 80 মিলিগ্রাম/ডেসিলিটারের বেশি ৷
কম HDL-এর কারণ:
স্থূলতা
বিপাকীয় সিন্ড্রোম
অতিরিক্ত ধূমপান
ইনসুলিন প্রতিরোধ ক্ষমতা (শরীরে চিনি নিয়ন্ত্রণের সমস্যা) ৷
পারিবারিক হাইপারলিপিডেমিয়ার মতো কিছু জিনগত রোগ ৷
কিছু ওষুধের প্রভাব:
- উচ্চ এইচডিএলের কারণ
- অত্যধিক অ্যালকোহল পান
- অতিরিক্ত থাইরয়েড
- জিনগত পরিবর্তন
- কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া
- ভালো কোলেস্টেরল বাড়াতে কী খাবেন
- সালমন এবং ম্যাকেরেলের মতো মাছ
- বাদাম এবং আখরোট
- উচ্চ ফাইবারযুক্ত খাদ্য
- সবুজ শাকসবজি
- মরশুমি ফল
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)