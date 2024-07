ETV Bharat / health

নখ দেখেও বুঝতে পারবেন শরীরে কোলেস্টরলের মাত্রা, জানেন কি? - High Cholesterol Symptoms

By ETV Bharat Bangla Team

কলকাতা: শরীর কোনও রোগের কবলে পড়লে বিভিন্ন অঙ্গে এর লক্ষণ দেখা দিতে থাকে । একইভাবে শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলে বিভিন্ন উপসর্গ ও লক্ষণ দেখা দিতে থাকে ।

প্রত্যেকের শরীরে দুই ধরনের কোলেস্টেরল থাকে । খারাপ কোলেস্টেরল (নিম্ন ঘনত্বের লাইপোপ্রোটিন) কে এলডিএল এবং ভালো কোলেস্টেরল (উচ্চ ঘনত্বের লাইপোপ্রোটিন) কে এইচডিএল বলা হয় । কিন্তু পরিবর্তিত জীবনধারা, খাদ্যাভ্যাসের কারণে অনেকের শরীরে বাজে কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়তে থাকে । স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন এরফলে হৃদরোগ এবং ব্রেন স্ট্রোক হওয়ার ঝুঁকিও বাড়তে পারে ।

আমাদের শরীরে উচ্চ মাত্রার এলডিএলের কারণে পায়ের নখ ভেঙে যেতে পারে । এটি খারাপ কোলেস্টেরলের একটা বড় কারণ হতে পারে ৷ এছাড়াও পায়ের নখ ফ্যাকাশে হলুদ হয়ে যায় । এরফলে রক্ত চলাচলেরও সমস্যা হতে পারে ।

2014 সালে 'জার্নাল অফ দ্য আমেরিকান একাডেমি অফ ডার্মাটোলজি' (Journal of the American Academy of Dermatology)-তে প্রকাশিত একটি গবেষণায় জানা গিয়েছে, যাদের শরীরে উচ্চ মাত্রার এলডিএল রয়েছে তাদের নখ হলুদ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি । এই গবেষণায় আমেরিকার নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিনের চর্মরোগ বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ মার্ক এস. লিওনি যুক্ত ছিলেন ।

কীভাবে উচ্চ কোলেস্টেরল কমাতে পারবেন ?

বিশেষজ্ঞরা শরীরে উচ্চ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে কিছু উপায়ের পরামর্শ দেন ।

ফল, সবজি, গোটা শস্য এবং চর্বিহীন প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া প্রয়োজন ।