হার্ট অ্যাটাকের আগে এই লক্ষণ সময়মতো শনাক্ত করুন, বহু সমস্যার সমাধান মিলবে

হার্ট অ্যাটাকের আগে এই লক্ষণ সময়মতো শনাক্ত করুন, বহু সমস্যার সমাধান মিলবে
আজকের ব্যস্ত জীবনযাত্রায় হৃদরোগ সাধারণ হয়ে উঠেছে । হার্ট ব্লকেজ একটি গুরুতর সমস্যা যা প্রায়শই দেরিতে শনাক্ত করা হয় এটি হার্ট অ্যাটাকের কারণও হয় ।
Published : September 9, 2025 at 12:23 PM IST
আজকাল মানুষের জীবনযাত্রা অনেক বদলে গিয়েছে । অফিসের চাপ এবং বাড়ির ও পরিবারের দায়িত্ব প্রায়শই আমাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ করে তোলে । এছাড়াও ভুল খাদ্যাভ্যাসও প্রায়শই মানুষকে অসুস্থ করে তোলে । আজকাল হৃদরোগ বেশ সাধারণ হয়ে উঠেছে । কেবল বয়স্করাই নন, এখন তরুণরাও এই রোগের শিকার হতে শুরু করেছেন ।
এমন পরিস্থিতিতে, সময়মতো আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানা এবং এটি সুস্থ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির যত্ন নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ । হার্ট ব্লকেজ হার্টের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি সাধারণ সমস্যা, যা প্রায়শই মানুষ বুঝতে পারে না এবং তাই যখন এটি শনাক্ত করা হয়, তখন অনেক দেরি হয়ে যায় । এমন পরিস্থিতিতে, জেনে নেওয়া প্রয়োজন হার্ট ব্লকেজের এমন কিছু লক্ষণ সম্পর্কে যার সাহায্যে আপনি সময়মতো এটি শনাক্ত করতে পারবেন ।
ক্লান্তি: যদি আপনি প্রায়শই ক্লান্ত বোধ করেন এবং তাও সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়ার পরে, তাহলে এটিকে মোটেও হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয় । পর্যাপ্ত বিশ্রামের পরেও কোনও কারণ ছাড়াই ক্লান্ত বা দুর্বল বোধ করা একটি লক্ষণ হতে পারে যে আপনার হৃদয় সংকীর্ণ বা অবরুদ্ধ ধমনীতে রক্ত পাম্প করার জন্য আরও বেশি কাজ করছে ।
মাথা ঘোরা: প্রায়শই অবরুদ্ধ ধমনীর কারণে, মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহ হ্রাস পায়, যা মাথা ঘোরা, হালকা মাথাব্যথা বা অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে । যদি আপনার হঠাৎ মাথা ঘোরার মতো সমস্যা হয়, তবে এটি রক্ত সঞ্চালনের দুর্বলতার লক্ষণ হতে পারে, তাই অবিলম্বে এটি পরীক্ষা করান ।
কারণ ছাড়াই ঘাম: হঠাৎ অব্যক্ত ঘাম, বিশেষ করে ঠান্ডা ঘাম, হৃদরোগের একটি সতর্কতা লক্ষণ হতে পারে । যদি আপনি কোনও শারীরিক ব্যায়াম ছাড়াই প্রচুর ঘাম হয় তবে এটি একটি বিপদের লক্ষণ হতে পারে ৷
বুকে ব্যথা: যদি আপনার হার্টে ব্লকেজ থাকে তবে বুকে ব্যথা একটি সাধারণ লক্ষণ হতে পারে । বুকে ব্যথা হল ব্লকড ধমনীর সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণ, যা এনজিনা নামেও পরিচিত । এই অস্বস্তি প্রায়শই বুকে টানটানতা, চাপ বা সংকোচনের মতো অনুভূত হয় । মাঝে মাঝে মনে হয় বুকে পাথর লাগানো হয়েছে । যদি বারবার একই রকম ব্যথা অনুভব করেন, তাহলে একেবারেই এড়িয়ে যাবেন না ।
শ্বাসকষ্ট: যদি হালকা কাজ করার পরেও শ্বাসকষ্ট অনুভব করেন, তাহলে এটি আপনার ধমনীতে ব্লক হয়ে যাওয়ার লক্ষণ হতে পারে এবং এর কারণে আপনার হৃদপিণ্ড পর্যাপ্ত অক্সিজেন পাচ্ছে না । শ্বাসকষ্ট প্রায়শই হৃদরোগ সংক্রান্ত সমস্যার প্রাথমিক লক্ষণ এবং তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষা করা উচিত ।
বমি বমি ভাব বা বদহজম: বমি বমি ভাব বা বদহজমের মতো হৃদপিণ্ডের সমস্যাগুলিও হার্ট ব্লকেজকে নির্দেশ করে । প্রায়শই মানুষ এটিকে সাধারণ মনে করে উপেক্ষা করে, তবে যদি আপনার বুকে ব্যথার সঙ্গে এই ধরনের সমস্যা থাকে, তাহলে এটি কখনও কখনও হৃদরোগের লক্ষণ হতে পারে ।
গোড়ালি বা পা ফুলে যাওয়া: ধমনী বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে শরীরের নীচের অংশে তরল জমা হতে পারে ৷ যারফলে গোড়ালি বা পা ফুলে যেতে পারে । যদি আপনার এই জায়গাগুলিতে ক্রমাগত ফোলাভাব থাকে, তাহলে এটি ব্লক ধমনীর কারণে রক্ত সঞ্চালন দুর্বল হওয়ার লক্ষণ হতে পারে ।
https://www.nhlbi.nih.gov/health/heart-attack/symptoms
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
