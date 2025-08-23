স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সবসময় মানুষকে এমন একটি খাদ্যতালিকা অনুসরণ করার পরামর্শ দেন যাতে সমস্ত পুষ্টি উপাদান থাকে । এই সমস্ত পুষ্টি উপাদান আমাদের শরীরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে । ভিটামিন সি এমনই একটি পুষ্টি উপাদান, যা আমাদের জন্য নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয় । ত্বককে সুস্থ রাখার পাশাপাশি, এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে ।
ভিটামিন সি একটি অপরিহার্য পুষ্টি উপাদান, যা শরীরকে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস থেকে রক্ষা করতেও সাহায্য করে । অতএব, শরীরে এর ঘাটতি অনেক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে ৷ কিন্তু আপনি কি জানেন যে শরীরে ভিটামিন-সি এর ঘাটতি হলে কিছু ধরণের ক্যানসারের ঝুঁকিও বেড়ে যায় । 2022 সালে নিউট্রিয়েন্টস-এ প্রকাশিত একটি বিস্তৃত পর্যালোচনা অনুসারে, ভিটামিন সি এর ঘাটতি পেট, খাদ্যনালী এবং ফুসফুস-সহ অনেক ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায় । জেনে নেওয়া প্রয়োজন ভিটামিন-সি এর সঙ্গে এই ক্যানসারের সংযোগ এবং এর ঘাটতির কিছু লক্ষণ:
ভিটামিন সি এবং খাদ্যনালীর ক্যানসার:
খাদ্যনালী হল সেই নল যা আপনার গলাকে আপনার পাকস্থলীর সঙ্গে সংযুক্ত করে । গবেষণায় দেখা গিয়েছে যাঁরা প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি গ্রহণ করেন তাঁদের খাদ্যনালীর ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে । ভিটামিন সি এর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট প্রভাব খাদ্যনালীর আস্তরণের সূক্ষ্ম কোষগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন ক্ষতিকারক অণুগুলিকে নিরপেক্ষ করতে সাহায্য করে ৷ যারফলে ক্যানসার সৃষ্টিকারী পরিবর্তনগুলি প্রতিরোধ করে ।
ভিটামিন সি এবং পেটের ক্যানসার: পাকস্থলীর ক্যানসার প্রতিরোধে ভিটামিন সি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় দেখা গিয়েছে পর্যাপ্ত ভিটামিন সি গ্রহণ মানুষের পাকস্থলীর ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি কমায় । ভিটামিন সি একটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে, প্রদাহ কমায় এবং পেটের আস্তরণে ক্যানসারের বৃদ্ধি রোধ করে ।
ভিটামিন সি এবং ফুসফুসের ক্যানসার: ফুসফুসের ক্যানসার বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে সাধারণ এবং মারাত্মক ক্যানসারগুলির মধ্যে একটি । এই ক্যানসারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের উপর পরিচালিত গবেষণায় দেখা গিয়েছে প্রতিদিন অতিরিক্ত 100 মিলিগ্রাম ভিটামিন সি গ্রহণ ফুসফুসের ক্যানসারের ঝুঁকি প্রায় 7% কমায় । এই ভিটামিন ফুসফুসের টিস্যুগুলিকে দূষণকারী, ধূমপান এবং অন্যান্য পরিবেশগত বিষাক্ত পদার্থের কারণে সৃষ্ট জারণ ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে ৷ যারফলে ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায় ৷
ভিটামিন সি-এর অভাবের লক্ষণ:
ভিটামিন-সি-এর সঙ্গে বিভিন্ন ক্যানসারের সংযোগ সম্পর্কে জানার পর, এখন বলা যেতে পারে ভিটামিন সি এই বিভিন্ন ক্যানসার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । এমন পরিস্থিতিতে, যদি শরীরে এর ঘাটতি থাকে, তাহলে এই ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়তে পারে । তাই সময়মতো এর ঘাটতি শনাক্ত করার জন্য, আপনি নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখতে পারেন ।
ক্লান্তি এবং দুর্বলতা
মাড়ির সমস্যা
শুষ্ক বা রুক্ষ ত্বক
জয়েন্টে ব্যথা
রক্তাল্পতা
সহজে ক্ষত
ক্ষত নিরাময়ে দেরি
ঘন ঘন সংক্রমণ
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)