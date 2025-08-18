প্রাণীজ খাবারকে ভিটামিন বি12-এর সর্বোত্তম উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয় । তাই, এর অভাবের ঝুঁকি বেশিরভাগই নিরামিষাশীদের মধ্যে থাকে । এরফলে রক্তাল্পতা, ক্লান্তি, স্মৃতিশক্তি হ্রাস এবং স্নায়ুর ক্ষতির মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে ৷
ভিটামিন B12 শরীরের জন্য একটি অপরিহার্য প্রয়োজন । কিন্তু শরীর নিজেই তৈরি করতে পারছে না । ভিটামিন বি 12 শরীরকে লোহিত রক্তকণিকা এবং ডিএনএ তৈরি করতে সাহায্য করে । এছাড়াও স্নায়ুতন্ত্রের সঠিক কার্যকারিতার জন্য ভিটামিন বি 12ও প্রয়োজনীয় । অতএব ভিটামিন বি12 এর অভাব অনেক স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে । তাই শরীরে ভিটামিন B12 এর ঘাটতি নেই বা এর ঘাটতি আছে কিনা তা জানা জরুরি ।
তবে কিছু খাবারের সাহায্যে ভিটামিন বি12-এর অভাব এড়ানো যেতে পারে । কিছু নিরামিষ খাবার ভিটামিন বি12-এর অভাব কাটিয়ে উঠতেও সাহায্য করতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এমন নিরামিষ খাবার সম্পর্কে যা ভিটামিন বি12-এর অভাব কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে ।
দুধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য: দুধ, পনির, দই এবং বাটারমিল্কের মতো দুগ্ধজাত দ্রব্য ভিটামিন বি12 এর ভালো উৎস । এক কাপ দুধে প্রায় 1.2-1.4 মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন বি12 থাকে ৷ যা প্রতিদিনের চাহিদার একটি বড় অংশ পূরণ করে । যদি আপনি ল্যাকটোজ অসহিষ্ণু না হন, তাহলে আপনার খাদ্যতালিকায় দুগ্ধজাত দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত করা উপকারী হবে ।
ফর্টিফাইড সিরিয়াল: ফর্টিফাইড সিরিয়ালে ভিটামিন বি12 যোগ করা হয়, যার কারণে এগুলি খেলে ভিটামিন বি12 এর ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে । তবে সিরিয়াল কেনার আগে প্যাকেজটি পরীক্ষা করে দেখুন, কারণ অনেক সিরিয়ালে উচ্চ পরিমাণে চিনি থাকে, যা ক্ষতির কারণ হতে পারে ।
ফর্টিফাইড খাবার: অনেক প্যাকেজজাত খাবার ভিটামিন বি12 দিয়ে সুরক্ষিত থাকে, যেমন:
ফর্টিফাইড সয়া দুধ এবং বাদাম দুধ:
এই পণ্যগুলিতে প্রাকৃতিকভাবে ভিটামিন বি12 থাকে না, তবে অতিরিক্ত পুষ্টি সরবরাহের জন্য সুরক্ষিত থাকে । পুষ্টিকর আটাতে প্রতি টেবিল চামচে 4-5 মাইক্রোগ্রাম পর্যন্ত ভিটামিন বি12 থাকতে পারে, যা নিরামিষাশীদের জন্য এটি একটি চমৎকার বিকল্প ।
দই: দই কেবল প্রোবায়োটিক সমৃদ্ধ নয়, এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি12ও রয়েছে । গ্রিক ইয়োগার্ট নিয়মিত দইয়ের চেয়ে বেশি ভিটামিন বি12 থাকে । প্রতিদিন এক কাপ দই খেলে শরীর এই ভিটামিনের প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করতে পারে ।
মাশরুম: কিছু ধরণের মাশরুম, যেমন শিতাকে মাশরুমে প্রাকৃতিকভাবে ভিটামিন বি12 থাকে । যদিও এর পরিমাণ কম, এটি নিরামিষাশীদের জন্য একটি ভালো বিকল্প হতে পারে ।
ভিটামিন বি 12 এর ঘাটতি কীভাবে পূরণ করবেন: বিশেষজ্ঞদের মতে, ভিটামিন বি 12 এবং ফোলেটের ঘাটতি প্রাথমিকভাবে শনাক্ত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷ কারণ এটি দীর্ঘমেয়াদে রক্তাল্পতার কারণ হতে পারে । যদি তাড়াতাড়ি চিকিৎসা না করা হয় তাহলে এই অবস্থা অন্যান্য সমস্যার কারণ হতে পারে এবং স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে ।
যদি আপনার মনে হয় আপনার শরীরে ভিটামিন বি12 এর তীব্র ঘাটতি রয়েছে, তাহলে আপনি ডাক্তারের পরামর্শে পরিপূরকও নিতে পারেন । সঠিক খাদ্যাভ্যাস এবং ডাক্তারের পরামর্শে পরিপূরক গ্রহণের মাধ্যমে ভিটামিন বি12 এর ঘাটতি সহজেই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব ৷
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4042564/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- জয়েন্টে ব্যথা বেশি হচ্ছে ? হতে পারে ইউরিক অ্যাসিডের বেড়ে যাওয়ার লক্ষণ ! কম করতে খান এগুলি
- এই খাবার লিভারে জমে থাকা সমস্ত ময়লা বের করে দেবে ! প্রতিদিনের তালিকায় যোগ করুন
- লিভারের ক্ষতির কারণে হতে পারে এই লক্ষণগুলি ! দেখা মাত্রই যান চিকিৎসকের কাছে
- প্রতিদিন কটা আপেল খেলে শরীরে আশ্চর্যজনক উপকারিতা পাওয়া যায় জানেন ?