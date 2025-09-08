মাংস-মাছ না খেলে চিন্তার কিছু নেই, এই জিনিস শরীরে ওমেগা-3 এর ঘাটতি দূর করবে
ওমেগা-3 আমাদের মস্তিষ্ক, হৃদয় এবং চোখের জন্য খুবই উপকারী । জেনে নেওয়া যাক এতে সমৃদ্ধ 5টি নিরামিষ খাবার সম্পর্কে ।
Published : September 8, 2025 at 11:08 AM IST
আপনি যদি নিরামিষাশী হন এবং মনে করেন যে ওমেগা-3 শুধুমাত্র মাংস, মাছ বা ডিম থেকেই পাওয়া যায়, তাহলে আপনি ভুল । সত্য হল প্রকৃতি আমাদের এমন অনেক উদ্ভিদ দিয়েছে যা ওমেগা-3 সমৃদ্ধ । এটি একটি পুষ্টি উপাদান যা আমাদের শরীরের জন্য, বিশেষ করে মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।
ওমেগা-3 এর অভাব জয়েন্টে ব্যথা, ক্লান্তি, শুষ্ক ত্বক বা স্মৃতিশক্তি হ্রাসের মতো অনেক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে ৷ তবে চিন্তা করবেন না, কারণ এই 5 টি নিরামিষ খাবারের মাধ্যমে আপনি সহজেই এই ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে পারেন ।
বিভিন্ন উপসর্গ দেখে এই অভাবের আন্দাজ পাওয়া যায় । ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডের অভাব হলেও নির্দিষ্ট কিছু উপসর্গ দেখা দিচ্ছে কি না তা খেয়াল করতে হবে । ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য জরুরি বলে প্রায়শই জানান পুষ্টিবিদেরা।
অসুখবিসুখের সঙ্গে লড়াই হোক বা হাড় মজবুত রাখা, হার্টের স্বাস্থ্য ভালো রাখতেও ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড জরুরি । শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ও হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে যে সব পলিস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের প্রয়োজন হয়, তার মধ্যে অন্যতম হল ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড ।
ফ্লাক্স সিড: ফ্ল্যাক্স সিডকে ওমেগা-3 এর পাওয়ার হাউস বলা হয় । এক টেবিল চামচ গুঁড়ো ফ্লাক্সে প্রায় 2350 মিলিগ্রাম ওমেগা-3 থাকে ৷ যা আপনার প্রতিদিনের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট । আপনি এটি দই, স্মুদি বা স্যালাডে মিশিয়ে খেতে পারেন ।
চিয়া সিড: চিয়া সিডেও প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-3 থাকে । মাত্র দুই চা চামচ চিয়া বীজে প্রায় 5000 মিলিগ্রাম ওমেগা-3 থাকে । আপনি এগুলি জলে ভিজিয়ে চিয়া পুডিং তৈরি করতে পারেন অথবা দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে পারেন । এগুলি শরীরকে হাইড্রেটেড রাখতেও সাহায্য করে ।
আখরোট: আখরোট কেবল মস্তিষ্কের মতোই দেখায় না, মস্তিষ্কের জন্যও খুবই উপকারী । এটি ওমেগা-3 এর একটি চমৎকার উৎস। এক মুঠো আখরোট খেলে কেবল আপনার হৃদয়ই সুস্থ থাকে না, এটি মানসিক চাপও কমায় ।
সয়াবিন: সয়াবিন এবং এটি থেকে তৈরি পণ্য, যেমন টোফু এবং সয়া দুধ, ওমেগা-3 এর ভালো উৎস । নিরামিষাশীদের জন্য, এগুলি প্রোটিন এবং ওমেগা-3 উভয়ের ঘাটতি পূরণের একটি দুর্দান্ত উপায় ।
ব্রসেলস স্প্রাউট: এই ছোট বাঁধাকপির মতো সবজিগুলিতেও ওমেগা-3 প্রচুর পরিমাণে থাকে । এগুলি সেদ্ধ, ভাজা বা স্যালাডে যোগ করা যেতে পারে । এগুলি কেবল ওমেগা-3 সরবরাহ করে না, এতে ভিটামিন কে, ভিটামিন সি এবং ফাইবারও রয়েছে ।
https://ods.od.nih.gov/factsheets/Omega3FattyAcids-HealthProfessional/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
