চোখ ভালো রাখতে পাতে রাখুন এই 8 সবজি - Eyesight Imporving Vegetables

হায়দরাবাদ: সব উপায়ে ভালো থাকতে চাইলে আমাদের দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করা খুবই জরুরি । পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাদ্যাভ্যাস চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ৷ তাই ডায়েটে এমন শাকসবজি রাখা প্রয়োজন যেগুলি দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতে সাহায্য করে (It is necessary to have vegetables that help in maintaining good eyesight) ৷

কিছু শাকসবজি ভিটামিন, খনিজ এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর যা দৃষ্টিশক্তি বাড়ায় । পুষ্টিবিদের মতে, দীর্ঘমেয়াদি চোখের সমস্যা যেমন, রেটিনার সমস্যা, রিকেট এবং ছানি এড়াতে আমাদের অবশ্যই কিছু খাবার নিয়মিত খেতে হবে । যার মধ্যে অন্যতম জিয়াজেনথিন যা চোখের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ৷ জেনে নিন, কোন কোন সবজি দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখে ?

গাজর: গাজরে প্রচুর পরিমাণে বিটা ক্যারোটিন এবং ভিটামিন-এ রয়েছে । ভিটামিন-এ দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । রিকেটের সমস্যা থেকে দূরে রাখে । এর মধ্যে থাকা বিটা ক্যারোটিন চোখের স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে সাহায্য করে ।

পালং শাক: পালং শাকে রয়েছে লুটেইন ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য যা রেটিনা ভালো রাখে । পালং শাক কোনও ক্ষতিকারক আলো থেকে চোখকে রক্ষা করতে সাহায্য় করে ৷ ম্যাকুলার এবং ছানির মতো দীর্ঘমেয়াদি চোখের রোগের ঝুঁকি কমাতে উপকারী এই শাক ।

কালে: কালে ভিটামিন-এ, ভিটামিন-সি, ভিটামিন-কে এবং লুটিন, জিয়ানক্সানথিন সমৃদ্ধ । এগুলি রেটিনার স্বাস্থ্যের জন্য খুবই সহায়ক । চোখের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে এমন ক্ষতিকারক নীল আলোকে অবরুদ্ধ করে ম্যাকুলার ক্ষয়ের ঝুঁকি কমায় । ছানি-সহ বয়স-সম্পর্কিত দৃষ্টি সমস্যার চিকিৎসায় সাহায্য করে ।