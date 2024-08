ETV Bharat / health

ভুলেও এই কাজগুলি করবেন না, জীবনে আসতে পারে বড় বিপদ - These things should not be done

By ETV Bharat Bangla Team Published : 16 hours ago

বাস্তুমতে এই কাজ করা উচিত নয় ( ইটিভি ভারত )

কলকাতা: দিনের শুরু থেকে সারাদিন ভালোভাবে কাটা জরুরি ৷ দিনভর আনন্দ ও সাফল্য লাভের মধ্যে দিয়ে কাটানোটা শারীরিক ও মানসিক দিক থেকেও উপকারী । হিন্দু শাস্ত্রে কিছু কাজকে শুভ ও অশুভ হিসাবে ধরা হয় ৷ জীবনে উন্নতি সবারই কাম্য ৷ জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী, তাই জীবনে উন্নতির জন্য কিছু কাজ না করাই ভালো ৷ আমরা সকলেই কম-বেশি জানি সন্ধ্যাবেলা বা দিনের নির্দিষ্ট কোনও সময়ে কিছু কিছু কাজ করা উচিত নয় ৷ তবে জ্যোতিষী জানিয়েছেন, শুধুমাত্র যে সন্ধ্যা এমনটা নয়, দিনের যে কোনও সময়ই কাজ করার গুরুত্ব অপরিসীম ৷ বাস্তু শাস্ত্রে এমন কাজগুলি সম্পর্কে বিধিনিষেধের কথা বলা হয়েছে, যা আপনার ভুলেও করা উচিত নয় । মনে করা হয়, এই কাজগুলি করলে আপনার জীবনে নামবে দুর্ভাগ্য ৷ স্বাস্থ্য থেকে অর্থ, সবেতেই সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন আপনি ৷ জ্যোতিষী রাহুল দের মতে জেনে নিন, কোন কোন কাজ করা অশুভ ৷