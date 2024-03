ত্বককে সুন্দর করতে চান ? ব্যবহার করতে পারেন কাঁচা দুধ

হায়দরাবাদ: মুখের ত্বক পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল করতে সহজেই বাজারে বড় ব্র্যান্ডের সৌন্দর্য পণ্যগুলি পাবেন ৷ তবে আপনি উজ্জ্বল ত্বক পেতে ঘরোয়া জিনিসগুলিও ব্যবহার করতে পারেন । যা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ।

প্রাকৃতিক জিনিসের কথা বললে প্রথমেই মাথায় আসে কাঁচা দুধের কথা ৷ মুখে কাঁচা দুধ লাগালে ত্বকের অনেক উপকার পাওয়া যায় । জেনে নিন, পরিষ্কার ও উজ্জ্বল ত্বক পেতে কীভাবে কাঁচা দুধ ব্যবহার করবেন ?

উজ্জ্বল ত্বক পেতে কী কী জিনিস ব্যবহার করা উচিত (What should be used to get glowing skin)?

কাঁচা দুধ, গোলাপের পাপড়ি, মধু

প্রাকৃতিকভাবে ত্বককে এক্সফোলিয়েট করার জন্য মধু খুবই উপকারী ।

মধু মুখের ছিদ্র পরিষ্কার করতে সাহায্য করে ।

মুখের ত্বক কোমল রাখতে মধু খুবই সহায়ক বলে প্রমাণিত হয় ।

কাঁচা দুধে ভিটামিন এ থাকে, যা ত্বককে কোমল করতে সাহায্য করে ।

এটি ত্বককে আর্দ্র করতেও সাহায্য করে, অর্থাৎ ত্বক ময়েশ্চারাইজড হয়।

গোলাপ ফুল ত্বকের পিএইচ লেভেল ঠিক রাখতে সাহায্য করে ।

একই সঙ্গে এটি ত্বকের কোষগুলিকে ভিতর থেকে মেরামত করে হারিয়ে যাওয়া উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করে ।

গোলাপের পাপড়ি ত্বককে কোমল রাখতে সাহায্য করে ।

কীভাবে ব্যবহার করবেন (How To use)?

প্রথমে একটি পাত্রে গোলাপের পাপড়ি পেষ্ট করে নিন ৷ এতে 1 চা চামচ মধু ও 2 চা চামচ কাঁচা দুধ মিশিয়ে নিন। এই তিনটি ভালো করে মিশিয়ে মুখে লাগান। মিশ্রণটি প্রায় 20 মিনিটের জন্য রেখে দিন । এর পর তুলো ও জলের সাহায্যে পরিষ্কার করে নিন। আপনি সপ্তাহে প্রায় দুইবার এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। প্রথম থেকেই এটি ব্যবহার করলে মুখের ত্বক পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল দেখাবে ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)