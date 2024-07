বর্ষাকালে বাড়িতে মাছি ভ্যানভ্যান করছে ? এই প্রাকৃতিক উপায়ে তাড়ান - How to keep flies away

ETV Bharat / health

বর্ষাকালে বাড়িতে মাছি ভ্যানভ্যান করছে ? এই প্রাকৃতিক উপায়ে তাড়ান - How to keep flies away

By ETV Bharat Bangla Team Published : Jul 1, 2024, 5:27 PM IST

বর্ষাকালে মাছি তাড়ানোর উপায় ( নিজস্ব চিত্র )

হায়দরাবাদ: বর্ষাকাল মানেই মাছি মশার উপদ্রব ৷ ইনফেকশন থেকে বিভিন্ন রোগের সমস্যা বর্ষাকালেই বেশি হয় ৷ স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় মাছি সারাক্ষণ ভ্য়ানভ্যান করতে থাকে ৷ মাছি বসা খাবার খেলে পেটের সমস্যা দেখা যায় ৷ তাই অনেকে রাসায়নিক স্প্রে ব্যবহার করেন ৷ যা আবার স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয় ৷ বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, আপনি ঘরে থাকা প্রাকৃতিক টিপসগুলি অনুসরণ করে সহজেই এগুলি থেকে মুক্তি পেতে পারেন। জেনে নিন, টিপসগুলি কী কী ? নুন জল: একটি স্প্রে বোতলে জল ভরে তাতে দুই টেবিল চামচ নুন যোগ করুন। ঘরে যেখানে মাছি থাকে সেখানে এই তরল স্প্রে করুন ।বিশেষজ্ঞদের মতে, মেঝে পরিষ্কার করার সময় নুন জল দিয়ে মুছলেও ভালো ফল পাওয়া যায়। কর্পূর গুড়ো: প্রায় প্রতিটি বাড়িতে কর্পূরের ব্যবহার রয়েছে। কর্পূর গুঁড়োর সঙ্গে জলে মিশিয়ে এটি স্প্রে করুন যেখানে মাছি বেশি আছে। এভাবে বড়ি থেকে মাছি তাড়াতে পারেন ৷ 2013 সালে 'জার্নাল অফ এনটোমোলজি'-এ প্রকাশিত একটি গবেষণায় জানা যায় কর্পূরের গুড়ো মাছি তাড়াতে কার্যকরী। দেখা গিয়েছে, যে জায়গায় কর্পূরের গুঁড়ো ছিটানো হয় সেখানে মাছির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে । এই গবেষণায় অংশ নিয়েছিলেন দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ৷ তুলসী পাতার পেস্ট: কয়েকটি তুলসি পাতা নিয়ে ভালো করে পেস্ট তৈরি করুন। এই পেস্টটি জলে মিশিয়ে স্প্রে বোতলে ভরে নিন । বাড়িতে যেখানে মাছি বেশি দেখা যায়, সেখানে দিনে দু'বার স্প্রে করুন । এভাবেও মাঝির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় ৷ দারুচিনি গুঁড়ো: মাছি তাড়াতেও দারুচিনিও বেশ কার্যকরী । প্রথমে কয়েকটি দারুচিনি নিয়ে মিক্সারে পেষ্ট করে নিন । ঘরের যেসব জায়গায় মাছি বেশি হয় সেখানে এই পাউডার সামান্য ছিটিয়ে দিন । দারুচিনির গন্ধ মাছির সহ্য করতে পারে না ৷ দুধ এবং গোলমরিচ: এক গ্লাস দুধে এক টেবিল চামচ গোলমরিচ এবং 2 চা চামচ চিনি যোগ করে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন । যেখানে প্রচুর মাছি আছে, সেখানে এই গ্লাসটি রাখুন । এতে মাছি ভ্য়ানভ্য়ান করলে মরে যাবে ৷ ভিনিগার: একটি পাত্রে আপেল সিডার ভিনিগার নিন এবং কয়েক ফোঁটা ইউক্যালিপটাস তেল দিন। তারপরে এই তরলটি একটি স্প্রে বোতলে ঢেলে দিন ৷ যেখানে মাছি বেশি হয় সেখানে স্প্রে করুন । এটি প্রতিদিন দু'বার স্প্রে করলে আপনি ঘরে মাছির প্রবেশ করা রোধ করতে পারবেন । তেজপাতা: বাড়িতে যখন অনেক মাছি থাকে, তখন একটি বা দু'টি তেজপাতা পুড়িয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিন ৷ সেই ধোঁয়াতে মাছি চলে যাবে ৷