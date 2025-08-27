ETV Bharat / health

খালি পেটে রোজ এই পানীয় পান করলেই হবে শরীর চাঙ্গা, কীভাবে বানাবেন ? - MINT GINGER WATER BENEFITS

আপনার কি প্রায়শই পেট খারাপ হয় এবং খেতেও ইচ্ছে করে না ? আজ থেকেই পান করা শুরু করুন আদা পুদিনার জল ৷

Health Care Tips
আদা ও পুদিনার জলের উপকারিতা (Getty Image)
ETV Bharat Health Team

August 27, 2025

3 Min Read

আপনি কি প্রায়ই ক্লান্ত বোধ করেন অথবা আপনার পরিপাকতন্ত্র ঠিকমতো কাজ করে না ? জেনে নেওয়া প্রয়োজন এই সমস্যার পিছনের কারণ হতে পারে আপনার লিভারে জমে থাকা ময়লা । লিভার যা আমাদের শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ৷ শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেয়, কিন্তু যদি এটি নিজেই নোংরা হয়ে যায় তাহলে কী হবে ?

চিন্তা করার কোনও কারণ নেই ৷ এরজন্য খুব সহজ এবং ঘরোয়া একটি প্রতিকার আছে ৷ আদা এবং পুদিনা জল একটি কার্যকরী উপায় ৷ এটি একটি সহজ পানীয়, যা কেবল লিভারের ময়লা দূর করে না বরং আরও অনেক উপকারিতা দিতে সাহায্য করে ।

Healthy Lifestyle
আদা ও পুদিনা কীভাবে খাবেন ? (Getty Image)

আদা এবং পুদিনার উপকারিতা: এই দুটি জিনিসই তাদের ঔষধি গুণের জন্য পরিচিত । যখন এগুলি একসঙ্গে মিশ্রিত করা হয়, তখন এর প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায় ।

আদা: এতে জিঞ্জেরল এবং শোগাওলের মতো জৈব সক্রিয় উপাদান রয়েছে ৷ যা লিভারের প্রদাহ কমাতে এবং ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে । এটি হজম উন্নত করে এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ ৷ যা শরীরকে বিষমুক্ত করতে কাজ করে ।

Ginger
আদা (ফাইল চিত্র)

পুদিনা: পুদিনায় উপস্থিত মেন্থল পাচনতন্ত্রকে প্রশমিত করে । এটি লিভারে পিত্তের উৎপাদন বাড়ায় ৷ যা চর্বি ভাঙতে এবং লিভার পরিষ্কার করতে সাহায্য করে । পুদিনা অ্যান্টি-অক্সিডেন্টেও সমৃদ্ধ এবং লিভারের কার্যকারিতা উন্নত করে ।

Mint
পুদিনা (ফাইল চিত্র)

আদা এবং পুদিনা জল পান করার উপকারিতা (Benefits of drinking ginger and mint water):

প্রতিদিন সকালে খালি পেটে আদা এবং পুদিনা জল পান করলে আপনার শরীরের উপর অনেক ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে:

লিভার পরিষ্কার রাখে: এই পানীয়টি লিভারে জমে থাকা টক্সিন বের করে দিতে সাহায্য করে । এটি ফ্যাটি লিভারের সমস্যা কমাতেও কার্যকর হতে পারে ।

হজম উন্নত করে: এটি গ্যাস, বদহজম এবং পেট ব্যথার মতো সমস্যা থেকে মুক্তি দেয় । এছাড়াও এটি বিপাককে ত্বরান্বিত করে, যা ওজন কমাতে সাহায্য করতে পারে ।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়: এতে উপস্থিত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে, রোগ থেকে দূরে রাখে ।

শরীরকে হাইড্রেটেড রাখে: এটি শরীরকে হাইড্রেটেড রাখে এবং গ্রীষ্মের দিনগুলিতে সতেজতার অনুভূতি দেয় ।

আদা ও পুদিনার জল কীভাবে তৈরি করবেন ?

উপকরণ:

একটা আদার টুকরো (কুঁচি করে কাটা অথবা ছোট ছোট টুকরো করে কাটা), 10-15টি পুদিনা পাতা, 1 গ্লাস জল, অর্ধেক লেবুর রস, এক চিমটি বিট নুন ৷

পদ্ধতি:

প্রথমে একটি পাত্রে জল রেখে আদার টুকরো এবং পুদিনা পাতা মিশিয়ে ফুটিয়ে নিন ।

অর্ধেক জল বাকি থাকলে, আঁচ বন্ধ করে ঠান্ডা হতে দিন ।

ছেঁকে নিয়ে গ্লাসে ঢেলে নিন । চাইলে লেবুর রস এবং বিটনুন যোগ করতে পারেন । সবচেয়ে ভালো ফলাফলের জন্য সকালে খালি পেটে পান করুন ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7019938/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

