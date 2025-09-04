ETV Bharat / health

50 বছর বয়সের পরে মহিলাদের ঘুমানোর আগে এই কাজ করা উচিত, স্বাস্থ্য সবসময় ভালো থাকবে - WOMEN HEALTH TIPS

50 বছর বয়সের পর মহিলাদের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন আসে । এই পরিবর্তনগুলি শারীরিক এবং মানসিক উভয় ধরণের হতে পারে ।

Health Tips
50 বছর বয়সের পর ঘুমানোর পর কী করবেন ? (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 4, 2025 at 1:21 PM IST

কিছু বিষয় নিয়ে চিন্তা করার পরিবর্তে, সুস্থ থাকার উপায় নিয়ে ভাবা উচিত । পঞ্চাশের কোঠায় পা দেওয়া মহিলাদের জন্য এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে । এই বয়সে যে হরমোনের পরিবর্তন ঘটে তা স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে ৷ তবে দৈনন্দিন রুটিনে কিছু সহজ অভ্যাস অন্তর্ভুক্ত করে সুস্থ জীবনযাপন করা সম্ভব ।

যদি আপনার বয়স 50 বছরের বেশি হয় ও আপনার শক্তি ধরে রাখতে সমস্যা হয়, তাহলে আপনি একা নন । বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে অনেক শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তন আসে । মেনোপজের সময় হরমোনের ওঠানামা যোগ করুন, এবং স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা বজায় রাখা আরও চ্যালেঞ্জিং হয়ে ওঠে।

বেশিরভাগ মহিলার গড় 52 বছর বয়সে মেনোপজের মধ্য দিয়ে যায়, জীবনের এমন একটি পর্যায় যেখানে বিরক্তিকর, মেজাজের পরিবর্তন এবং যৌন ইচ্ছার পরিবর্তন হতাশাজনকভাবে বদলায় তবে তা সাধারণ ।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, স্বাস্থ্যগত সমস্যার ঝুঁকি কমাতে আপনার শারীরিক, জ্ঞানীয়, যৌন এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপর মনোযোগ দেওয়া ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে । তবে কোথা থেকে শুরু করবেন তা খুঁজে বের করার সময় ক্লান্ত বোধ করা সহজ । ভালো খবর হল জীবনের শেষের দিকে আপনার স্বাস্থ্য বজায় রাখা অগত্যা কাজের মতো মনে হবে না । মেনোপজের এই লক্ষণগুলি পরিচালনা করতে এবং 50 বছর বয়সের পরে আপনার সামগ্রিক সুস্থতা উন্নত করতে আপনাকে প্রতিদিনের টিপস দিতে সাহায্য় করবে ।

ঘুম নষ্ট করা উচিত নয়: 50 বছরের বেশি বয়সি বেশিরভাগ মহিলাই অনিদ্রা বা ঘুম সংক্রান্ত সমস্যার অভিযোগ করেন । এর কারণ হতে পারে প্রিমেনোপজ এবং মেনোপজের কারণে হরমোনের পরিবর্তন । রাতে খুব গরম লাগা এবং ঘাম হওয়া এর কিছু লক্ষণ ৷ এছাড়াও এর কারণে আপনার ঘুমের সমস্যা হতে পারে । বিশেষজ্ঞরা ঘুমানোর আগে অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় গ্রহণ না করার পরামর্শ দেন ।

খাবারে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার থাকা উচিত: পঞ্চাশ বছর বয়সের পর হরমোনের পরিবর্তনের কারণে মহিলাদের পেশীর ভর দ্রুত হ্রাস পেতে শুরু করে । মেনোপজের সময় ইস্ট্রোজেন হরমোনের মাত্রা কমে যাওয়ার কারণে, হাড়ের ঘনত্ব এবং পেশীর শক্তিও হ্রাস পেতে শুরু করে, এমন পরিস্থিতিতে ঘুমানোর আগে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া বাঞ্ছনীয় । আপনি যদি চান, আপনি কটেজ পনির খেতে পারেন অথবা উদ্ভিদ-ভিত্তিক প্রোটিন স্মুদি তৈরি করে পান করতে পারেন । এর পাশাপাশি, পেশীর শক্তি বৃদ্ধি করে এমন ব্যায়াম করা আরও বেশি উপকারী হবে ।

ব্রাশ করতে ভুলবেন না: যদিও ঘুমানোর আগে প্রত্যেকেরই ব্রাশ করা উচিত ৷ তবে এই বয়সের মহিলাদের জন্য এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে । এই বয়সে শুষ্ক মুখ, দাঁতের ক্ষয়, মাড়ির রোগ এবং মুখের ক্যানসারের ঝুঁকি বেড়ে যায় । এটি কেবল মুখের স্বাস্থ্য নয়, আপনার সমগ্র স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে । যদি এই বয়সেও আপনার দাঁত সুস্থ থাকে, তাহলে আপনি খাবার থেকে আরও ভালোভাবে পুষ্টি পেতে সক্ষম হবেন ।

কাছে এক গ্লাস জল রাখুন: এই বয়সে, রাতে ঘামের সমস্যা বেড়ে যায় এবং জলশূন্যতা দেখা দিতে পারে । এমন পরিস্থিতিতে, পাশের টেবিলে এক গ্লাস জল রেখে আপনি সহজেই শরীরকে হাইড্রেট করতে পারেন । জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের মতে, গলা খুব শুষ্ক হওয়ার আগে যদি ঠান্ডা জল পান করা হয়, তাহলে গরমের ঝলকানির ঝুঁকি কমে ।

গভীরভাবে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করুন: পেট থেকে গভীর শ্বাস নেওয়া মন এবং শরীরকে শান্ত রাখতে খুবই কার্যকর । গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের এই প্রক্রিয়া আপনার স্নায়ুতন্ত্রকে শান্ত করে এবং ভালো ঘুম দেয় । গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের অভ্যাস হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়, রক্তচাপ উন্নত করে এবং মানসিক চাপের মাত্রাও কমায় । ঘুমানোর আগে এটি অনুশীলন করলে স্ট্রেস হরমোন কর্টিসলের মাত্রা কমে । এই সত্যটি প্রমাণ করার জন্য এখনও গবেষণা চলছে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  পুরুষদের অবশ্যই STI পরীক্ষা করানো প্রয়োজন, অবহেলা করলে ক্ষতি হতে পারে
  ক্যানসারের সঙ্গে লড়াইয়ের পর ফের অসুস্থ দীপিকা ! আবার কোন নতুন রোগের লক্ষণ ? জানুন বিস্তারিত
  এই সাপ্লিমেন্টগুলি অর্থের অপচয় ! জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহে পুষ্টিবিদ এগুলি কেনা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছেন
  8 ঘণ্টা ঘুমের নিয়ম সবার জন্য সঠিক নয় ! জেনে নিন আপনার জন্য কতটা ঘুম প্রয়োজন ?

