সারা বছর গোড়ালি ফাটার সমস্যায় ভুগছেন ? ঘরোয়া উপায়ে মেনে চলতে পারেন এইগুলি

হায়দরাবাদ: পা ফাটার সমস্যা খুব সাধারণ ৷ ফাটা গোড়ালির কারণে বিভ্রান্তিও হয় ৷ মাঝে মাঝে জুতো পড়তে অস্বস্তি হয়, চামড়া কেটে যাওয়ার ভয় থাকে । যখন গোড়ালির চারপাশের ত্বক পুরু এবং শুষ্ক হয়ে যায় তখন বিভিন্ন গোড়ালি ফাটতে শুরু করে । শীতকালে এই সমস্যা আরও বেড়ে যায় । তবে গ্রীষ্মকালেও এই সমস্যা দেখা যায় ৷ পা ফাটা থেকে মুক্তি পেতে বিশেষ উপায় হল পা ময়েশ্চারাইজড রাখা ৷

এই পদ্ধতিগুলির সাহায্যে আপনি ফাটা গোড়ালি থেকে মুক্তি পেতে পারেন: (With these methods you can get rid of cracked heel) ৷

রাতে ঘুমানোর আগে হালকা গরম জলে পা 20 মিনিট ভিজিয়ে রাখুন ৷ তারপর পিউমিস স্টোন বা ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করুন । এর পরে পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন এবং তোয়ালে দিয়ে শুকিয়ে নিন ৷ তারপরে ময়েশ্চারাইজার লাগান আরামদায়ক মোজা পরে ঘুমাতে যান । সকালের মধ্যে আপনার গোড়ালির পার্থক্য লক্ষ্য করবেন । এটি নিয়মিত করলে কয়েক দিনের মধ্যেই আপনার গোড়ালি হয়ে উঠবে নরম ও সুন্দর ।

অ্যালোভেরা এবং গ্লিসারিন ব্যবহার করুন । একটি পাত্রে অ্যালোভেরা জেল নিন এবং এতে এক চামচ গ্লিসারিন যোগ করে ভালো করে মেশান এবং একটি পেস্ট তৈরি করুন । হালকা গরম জলে আপনার পা পরিষ্কার করুন এবং এই পেস্টটি ফাটা গোড়ালিগুলোতে লাগান । এটি আর্দ্রতা ধরে রাখবে এবং গোড়ালি কম ফাটবে ।

ঘুমানোর সময় শুধুমাত্র সুতির মোজা পরতে পারেন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে । এটি পায়ের ত্বককে শ্বাস নিতে দেয় এবং ময়শ্চারাইজ করে ।

প্রতিদিন স্নান করার পর তোয়ালে দিয়ে গোড়ালি শুকিয়ে নিন । তারপর ময়শ্চারাইজ করুন । প্রচুর জল পান করুন যাতে শরীর হাইড্রেটেড থাকে যাতে ত্বকের আর্দ্রতা বজায় থাকে । নারকেল তেল এবং পেট্রোলিয়াম জেলিও লাগাতে পারেন । এগুলি ভালো ময়েশ্চারাইজিং হিসাবে কাজ করে । এটি ফাটা গোড়ালি দ্রুত নিরাময় করে ।

আজকাল পায়ের ফাটার মাস্কও পাওয়া যায় যা ফাটা গোড়ালিতে লাগিয়ে কিছু সময়ের জন্য রেখে দেওয়া হয় । এগুলি গোড়ালির মরা চামড়াও দূর করে ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)