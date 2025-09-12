ঢ্যাঁরস কিছুজনের জন্য বিষের মতো, আপনার এই সমস্যাগুলি থাকলে এড়িয়ে চলুন

ঢ্যাঁরস কিছুজনের জন্য বিষের মতো, আপনার এই সমস্যাগুলি থাকলে এড়িয়ে চলুন
যদিও ঢ্যাঁরস পুষ্টিগুণে ভরপুর একটি সবজি, তবুও কিছু মানুষের এটি এড়িয়ে চলা উচিত । কিছু স্বাস্থ্য সমস্য়া থাকলে মানুষের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে ।
Published : September 12, 2025 at 10:37 AM IST
ঢ্যাঁরস ফাইবার, ভিটামিন-সি, ভিটামিন-কে, ম্যাগনেসিয়াম, ফোলেট এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। তাই ঢ্যাঁরস স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী বলে মনে করা হয় । তবে, এটি কিছুজনের জন্য ক্ষতিকরও হতে পারে ।
আসলে কিছু স্বাস্থ্যগত অবস্থার কারণে, এটি কিছু মানুষের ক্ষতি করতে পারে । তাই, এই মানুষদের ঢ্যাঁরস খাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত । জেনে নেওয়া যাক কোন কোন মানুষের ঢ্যাঁরস খাওয়া উচিত নয় ।
কিডনিতে পাথরের সমস্যা আছে এমন ব্যক্তিরা: ঢ্যাঁরসে প্রচুর পরিমাণে অক্সালেট পাওয়া যায় । অক্সালেট শরীরে ক্যালসিয়ামের সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্যালসিয়াম অক্সালেট পাথর তৈরি করতে পারে ৷ যা কিডনিতে পাথরের সবচেয়ে সাধারণ ধরণ । যাদের ইতিমধ্যেই কিডনিতে পাথরের সমস্যা আছে বা যাদের পরিবারে এর ইতিহাস আছে তাঁদের ঢ্যাঁরস খাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত । এমনকি যদি আপনাকে এটি খেতেই হয়, তবে এটি অল্প পরিমাণে খান এবং প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন ।
যাঁরা জয়েন্টের ব্যথায় ভুগছেন: শরীরে ইউরিক অ্যাসিড বৃদ্ধির কারণে গাউট হয়। লেডিফিঙ্গারে উপস্থিত অক্সালেট ইউরিক অ্যাসিডের স্ফটিকীকরণকে উৎসাহিত করতে পারে ৷ যা জয়েন্টের ব্যথা এবং ফোলাভাব আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে । তাই গেঁটেবাত রোগীদের ঢ্যাঁরস এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয় ।
হজমের সমস্যা: ঢ্যাঁরস ফাইবারের একটি খুব ভালো উৎস, যা সাধারণত হজমের জন্য উপকারী । তবে যাঁদের ইতিমধ্যেই পেট ফাঁপা, গ্যাস, জ্বালাপোড়া অন্ত্রের সিনড্রোম বা অন্যান্য হজমের সমস্যা রয়েছে ৷ তাদের জন্য ঢ্যাঁরস সমস্যা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে । এটি পেট ফাঁপা এবং বদহজমের কারণ হতে পারে ।
যাঁরা রক্ত পাতলা করার ওষুধ গ্রহণ করছেন: ঢ্যাঁরস ভিটামিন কে-এর একটি চমৎকার উৎস । রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়ার জন্য ভিটামিন কে অপরিহার্য । যাঁরা রক্ত পাতলা করার ওষুধ গ্রহণ করছেন তাঁদের খাদ্যতালিকায় ভিটামিন কে-এর পরিমাণ খুব সীমিত রাখা প্রয়োজন । খুব বেশি ঢ্যাঁরস খাওয়ার ফলে ওষুধের প্রভাব কমে যেতে পারে, যা রোগীর জন্য সমস্যা তৈরি করতে পারে ।
অ্যালার্জি আক্রান্ত ব্যক্তিরা: যদিও এটি বিরল, কিছু মানুষ ঢ্যাঁরসে থেকে অ্যালার্জি হতে পারে । অ্যালার্জির লক্ষণগুলির মধ্যে ত্বকে চুলকানি, ফুসকুড়ি, ফোলাভাব বা শ্বাসকষ্ট অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে । ঢ্যাঁরস খাওয়ার পর যদি এই ধরনের কোনও লক্ষণ দেখা দেয়, তাহলে অবিলম্বে একজন ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ।
ঢ্য়াঁরসের উপকারী দিক (Health Benefits Of Ladyfinger):
আজকাল সববয়সেরই কম বেশি ডায়াবেটিসের সমস্যায় ভোগেন ৷ বিশেষজ্ঞরা জানান, প্রতিদিন ঢ্যাঁরসের জল খেলে ভালো ফল পাওয়া যায় ৷ ফার্মাসিউটিক্যাল বায়োলজি জার্নালে (Journal of Pharmaceutical Biology) তে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে জানা গিয়েছে, ঢ্যাঁরসের বীজ ও খোসায় অ্যান্টি-ডায়াবেটিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা টাইপ 2 ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে শর্করার মাত্রা কার্যকরভাবে কমিয়ে দেয় । তাই এই জল পান করে স্বাস্থ্যকর চিনির মাত্রা বজায় রাখতে পারেন ।
'জার্নাল অফ ফুড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি' (Journal of Food Science and Technology) তে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ঢ্যাঁরসের মধ্যে যে আঠালো পদার্থ আছে এটি অন্ত্রে ভালো ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি বাড়ায় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য কমাতে সাহায্য় করে । এই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন চীনের সাংহাইয়ের ইস্ট চায়না ইউনিভার্সিটির ফুড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ ডং-হো লি ৷ তিনি বলেন, "এটি হজমের সমস্যা কমাতে বিশেষভাবে কার্যকর ৷"
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
