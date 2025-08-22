ম্যাগনেসিয়াম আমাদের শরীরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ । তবে, ভালো খাবারের অভাবে শরীরে এর ঘাটতি দেখা দিতে শুরু করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন রক্ত পরীক্ষা ছাড়া ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতি ধরা পড়ে না, তবে কিছু লক্ষণের সাহায্যেও এটি শনাক্ত করা যায় । শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের মধ্যে একটি হচ্ছে খনিজ উপাদান বা মিনারেলস । মিনারেলসের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান ম্যাগনেসিয়াম ।
ম্যাগনেসিয়াম শরীরের বিভিন্ন বিপাকে সহায়তা-সহ অনেক প্রয়োজনীয় কাজে অংশগ্রহণ করে । শরীরে ম্যাগনেসিয়ামের চাহিদা পূরণ না হলে অভাবজনিত সমস্যা দেখা দেয় এবং বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায় ।
ম্যাগনেসিয়ামকে একটি অলৌকিক সম্পূরক হিসেবে ধরা হয় ৷ বিশেষজ্ঞরা জানান, এটি মানসিক চাপ কমাতে, ঘুমের উন্নতি করতে, ওজন কমাতে, রক্তচাপ এবং রক্তে শর্করা কমাতে, বিষণ্ণতা এবং উদ্বেগের চিকিৎসা করতে, হাড়কে শক্তিশালী করতে এবং টেস্টোস্টেরনের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে ।
ম্যাগনেসিয়াম আমাদের খাদ্যতালিকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ । এটি আপনার শরীরের প্রতিটি কোষে পাওয়া যায় । প্রোটিন উৎপাদন, পেশী এবং স্নায়ুর কার্যকারিতা, খাদ্যকে শক্তিতে রূপান্তর এবং বিপাক ক্রিয়ায় সহায়তা করে এমন শত শত জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার জন্য এটি অপরিহার্য ।
শরীরে ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতির কারণে অনেক সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে ৷ যার কারণে আমাদের শরীর আমাদের কিছু সংকেত দিতে শুরু করে । জেনে নিন, ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে কী কী লক্ষণ দেখা দেয় ।
পেশীতে টান এবং কাঁপুনি: এটি ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ ৷ পেশী শিথিলকরণ এবং সংকোচন নিয়ন্ত্রণে ম্যাগনেসিয়াম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । এর ঘাটতি হলে, পেশীগুলি আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে, যার কারণে বেদনাদায়ক খিঁচুনি, খিঁচুনি বা কাঁপুনি শুরু হয় । রাতে পায়ের পেশীগুলিতে এই লক্ষণটি বেশি দেখা যায় ।
ক্লান্তি এবং পেশী দুর্বলতা: ক্রমাগত ক্লান্তি এবং অলসতা বোধ করা কেবল ঘুমের অভাবের লক্ষণ নয় । ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতির কারণে কোষগুলি সঠিক পরিমাণে শক্তি পায় না, যার কারণে শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি, অলসতা এবং অলসতা বজায় থাকে । এছাড়াও, পেশী দুর্বলতাও এর কারণে ঘটে ।
অনিয়মিত হৃদস্পন্দন: হৃদস্পন্দনের পেশীগুলির সঠিক কার্যকারিতার জন্য ম্যাগনেসিয়াম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এর ঘাটতি থাকলে হৃদস্পন্দন অনিয়মিত হতে পারে ৷ যার মধ্যে রয়েছে দ্রুত হৃদস্পন্দন, হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাওয়া বা অস্বাভাবিক হৃদস্পন্দন অনুভব করা । এর ঘাটতির কারণে, রক্তচাপও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, কারণ ধমনীগুলি সম্পূর্ণরূপে শিথিল হতে পারে না ।
মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ: স্নায়ুতন্ত্রের জন্য ম্যাগনেসিয়াম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । অতএব, এর অভাব মানসিক চাপ, অস্থিরতা, নার্ভাসনেস এবং উদ্বেগের কারণ হতে পারে ।
মাইগ্রেন এবং মাথাব্যথা: যাঁরা প্রায়শই তীব্র মাইগ্রেনে ভোগেন তাদের ম্যাগনেসিয়ামের মাত্রা কম থাকে । ম্যাগনেসিয়াম রক্তনালী এবং নিউরোট্রান্সমিটারের সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে মাইগ্রেনের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে ।
হাড়ের দুর্বলতা: ক্যালসিয়ামের পরে, ম্যাগনেসিয়াম হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ খনিজ । এটি ক্যালসিয়াম শোষণ এবং হাড় গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতি সরাসরি হাড়ের ঘনত্ব হ্রাস করে, যা হাড়কে দুর্বল করে এবং অস্টিওপোরোসিসের ঝুঁকি বাড়ায় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)