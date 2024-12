ETV Bharat / health

পেট ফাঁপার সমস্যা থেকে মুক্তি দেবে এই বীজগুলি - FLATULENCE PROBLEM

আজকের ব্যস্ত জীবনযাত্রায় প্রায়ই অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের প্রতি সবাই আকৃষ্ট হই ৷ যার কারণে পেট ফাঁপা, গ্যাস এবং অন্যান্য হজমের সমস্যা সাধারণ হয়ে উঠেছে । গ্যাসের কারণে অনেকে পেট ফোলার সমস্যা অনুভব করেন ৷ যা শরীরের জন্য অসস্থিকর ৷

পুষ্টিবিদ বলেন, "আপনার রান্নাঘরে উপস্থিত কিছু সাধারণ বীজ এই সমস্যাগুলি থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য় করে ।" জেনে নিন, (How To Get Rid Of Acidity Naturally) এই ছোট বীজগুলি আপনার পরিপাকতন্ত্রকে সুস্থ করে তুলতে পারে ।"

মৌরি: মৌরিতে পাওয়া হজমকারী এনজাইমগুলি তা শরীরের হজমশক্তিকে বাড়িয়ে তোলে ৷ এতে পেটের ব্যথাও কমায় । এটি নিয়মিত পান করলে জমে থাকা গ্যাস সহজেই বের হয়ে যায় এবং পেট ফাঁপা সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ।

প্রতিদিন ঘুমানোর আগে এক গ্লাস জলে এক চামচ মৌরি ভিজিয়ে রাখুন এবং সকালে খালি পেটে খান । এছাড়া খাবারের পর হাফ চা চামচ মৌরির বীজ চিবিয়েও খেতে পারেন ।

জিরে: বমি বমি ভাব, গ্যাস এবং পেট ফাঁপা হওয়ার মতো হজমের সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে জিরে কার্যকর । এটি ফোলা কমাতেও সাহায্য করে ।