দ্রুত ওজন কমাতে তালিকায় রাখতে পারেন বিট-পালং শাকের জুস

হায়দরাবাদ: আজকের ব্যস্ত জীবনধারায় মানুষের শরীরচর্চা ও ডায়েটের সম্ভব হয়ে ওঠে না ৷ ফলে ওজন বাড়ার একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ তবে অস্বাস্থ্যকর খাবারের কারণেও আপনার ওজন বাড়তে পারে । ব্যস্ত জীবনযাত্রার কারণে মানুষ ব্যায়াম করার সময়ও পায় না । এমন পরিস্থিতিতে কিছু জিনিস আপনার খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে আপনি ক্রমবর্ধমান ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন । তবে ওজন কমানোর জন্য রোজের খাদ্য তালিকায় কিছু জুস রাখতে পারেন ৷ জেনে নিন, কী কী খেতে পারেন (What can you eat to lose weight) ?

লাউ জুস: লাউয়ের জুসে উচ্চ ফাইবার উপাদান রয়েছে । এটি আপনার পেট দীর্ঘক্ষণ ভরা রাখে । এছাড়া লাউয়ে ক্যালোরি কম থাকে । অতএব আপনি খাদ্যতালিকায় লাউয়ের জুস অন্তর্ভুক্ত করে আপনার ক্রমবর্ধমান ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন ।

পালং শাকের জুস: পালং শাক একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে বিবেচিত হয় । এতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকে ৷ যা শরীরে রক্ত ​​সরবরাহ করে । আপনি যদি ওজন কমাতে চান তাহলে খাদ্যতালিকায় পালং শাকের জুস রাখুন । পালং শাকের জুস পান করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে সাহায্য় করে ।

বিটের জুস: বিটের রস ওজন কমাতে কার্যকরী হতে পারে । এতে উপস্থিত ফাইবার হজমের জন্যও সহায়ক । এই জুস পান করা শরীরকে ডিটক্সিফাই করতেও সাহায্য করে । ফলে ব্রেকফাস্টের সময় এই জুস রাখতে পারেন ৷

গাজরের জুস: ওজন কমানোর যাত্রায় গাজরের জুস খুবই উপাকারী ৷ গাজর, পুষ্টি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ৷ এটি ফাইবার সমৃদ্ধ এবং ক্যালোরিও কম । যা ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হতে পারে ।

বেদানার রস: বেদানার স্বাদের কোনও তুলনা হয় না । এটি স্বাদেও বেশ সুস্বাদু । তবে এর স্বাদের পাশাপাশি গুণেরও ভাণ্ডার । ওজন কমাতে চাইলে নিয়মিত বেদানার রস খেতে পারেন ৷

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)