এই ফলগুলি ফ্রিজে রেখে খাচ্ছেন ? মারাত্মক বিপদ হতে পারে ! - fruits should not refrigerate

হায়দরাবাদ: শাকসবজি ও ফল কিনতে প্রতিদিন বাজারে যাওয়া সম্ভব নয় ৷ এই কারণেই যখন বহু মানুষ সপ্তাহান্তে বাজারে যান ৷ তারা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি একবারে কিনে নিয়ে আসেন আর ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রাখেন । কারণ, গ্রীষ্মকালে ফল-শাক-সবজি দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় ৷ ফলে সপ্তাহের বাজার একেবারে সেরে ফ্রিজে রেখে দেন অনেকেই ৷ তাবে জানলে অবাক হবেন, এমন কিছু ফল আছে যা ফ্রিজে রাখা একেবারেই উচিত নয় ৷ জেনে নিন, কোন কোন ফল ফ্রিজে রাখা উচিত নয় (These Fruit You Should Never Store In the Fridge)...

তরমুজ: এই গ্রীষ্মে তরমুজ ছোট ছোট করে কেটে ফ্রিজে রেখে খেলে মনে হয় যেন অমৃত ! তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, তরমুজের টুকরো কখনওই ফ্রিজে রাখা উচিত নয় । কারণ, এভাবে রাখলে এতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায় । ফলে শরীরেও অনেক সময় ক্ষতি করতে পারে ৷

2012 সালে 'জার্নাল অফ নিউট্রিশন'-এ প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ঘরের তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা তরমুজের টুকরোগুলিতে ফ্রিজে সংরক্ষিত তরমুজের চেয়ে বেশি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং পুষ্টি রয়েছে । এই গবেষণায় স্পেনের টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি অফ ডালমাটিয়ার নেতৃস্থানীয় পুষ্টিবিদ ডঃ জুয়ান পাবলো কাস্ত্রো-পালোমো অংশ নেন । তিনি জানান, তরমুজের টুকরো ফ্রিজে রাখলে এর পুষ্টিগুণ কমে যায় ।

আম: গ্রীষ্মকালে অনেকেই প্রচুর পরিমাণে আম কিনে এনে ফ্রিজে রাখেন । তবে বিশেষজ্ঞরা বলেন, "এগুলি কখনওই ফ্রিজে রেখে খাওয়া উচিত নয় । কারণ, এই ফলগুলি ফ্রিজে রাখলে ঠান্ডায় এর পুষ্টি ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট কমে যায় । তাছাড়াও, ফ্রিজে রাখা আম দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে ।"

কলা: আরেকটি ফল যা ফ্রিজে রাখা উচিত নয়, তা হল কলা । বিশেষজ্ঞরা বলেন, এগুলি ফ্রিজে রাখলে খুব দ্রুত কালো হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায় । এছাড়াও, এই ফলের থেকে ইথিলিন গ্যাস নির্গত হওয়ার কারণে এগুলি দ্রুত পেকে যায় । কলা ফ্রিজে রাখার চেয়ে ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় রাখাই ভালো ।"

অ্যাভোকাডো: বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ফল ফ্রিজে কখনওই রাখা উচিত নয় । ঘরের তাপমাত্রাই অ্যাভোকাডো পাকার জন্য আদর্শ ৷ এগুলি পুরোপুরি পাকার আগে ফ্রিজে সংরক্ষণ করলে শক্ত হয়ে যায়, স্বাদও নষ্ট হয়ে যায় ।

পেঁপে: এগুলি পাকা পর্যন্ত ঘরের তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা উচিত । এছাড়া, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী, ফ্রিজে রাখলে ঠান্ডার কারণে এই ফল দ্রুত পাকে না । বিশেষজ্ঞরা বলেন, ফ্রিজে রাখলে পেঁপের স্বাদ এবং গঠনও প্রভাবিত হয় ।

(এই প্রতিবেদন গবেষণা ও গবেশকের মতামতের উপর ভিত্তি করা তথ্য অনুযায়ী ৷ এটি অনুসরণ করার আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি)৷