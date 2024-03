শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি মেটাতে পাতে কোন খাবার রাখবেন জেনে নিন

হায়দরাবাদ: ক্যালসিয়াম আমাদের শরীরের গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ৷ খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। ক্যালসিয়ামের ঘাটতি শুধুমাত্র হাড়ের স্বাস্থ্যের উপরই নয়, হার্ট, মস্তিষ্ক এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপরও খারাপ প্রভাব ফেলে ৷ তবে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি মেটাতে শুধুমাত্র দুধ ও পনির নয়, এমন কিছু সবজি রয়েছে যা আমাদের শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি মেটাতে সাহায্য় করে ৷ জেনে নিন, ক্যাসিয়ামের ঘাটতি মেটাতে কী কী খাওয়া যেতে পারে (What can you eat to compensate for calcium deficiency)?

ব্রকলি: ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দূর করতে এবং হাড় মজবুত করতে আপনি ব্রকলি পাতে রাখতে পারেন । 100 গ্রাম ব্রকলিতে প্রায় 50 মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। ফলে আপনি যদি দুগ্ধজাত পণ্য ছাড়া ক্যালসিয়ামের একটি ভালো এবং সুস্বাদু বিকল্প খোঁজেন, তাহলে ব্রকলি হতে পারে সেরা।

সয়াবিন: বিশেষজ্ঞদের মতে, সয়াবিন ক্যালসিয়ামেরও ভালো উৎস । এটি খেলে শরীরে প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়ামের 27 শতাংশ পর্যন্ত পাওয়া যায় । এর জন্য আপনি সয়াবিনকে স্যালাড বা সবজির মতো যেকোনও আকারে খেতে পারেন।

চিয়া বীজ: চিয়া বীজ আপনার শরীরে ক্যালসিয়াম সরবরাহ করতে পারে । আপনি এটি জলে ভিজিয়ে বা দুধ, স্যালাড, স্মুদি এবং জুসের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে পারেন। এগুলিতে পাওয়া ক্যালসিয়াম এবং বোরন নামক উপাদানগুলি আপনার হাড়ের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে কাজ করে । এতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে ৷

আমলকি: ক্যালসিয়ামের ভালো উৎস হল আমলকি। এতে প্রচুর অ্যান্টি-অক্সিডেন্টও পাওয়া যায় ৷ যা আপনার হাড় মজবুত করার পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় । এছাড়াও এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে ৷ যা আপনার ত্বক ও চুলকে সুস্থ রাখে । আপনি যদি এর রস পান করতে না পারেন, তবে এটির জ্যাম বানিয়ে খাদ্যতালিকায় রাখতে পারেন।

আরও পড়ুন:

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)