দুধ খেতে ভালো লাগে না ? ক্যালসিয়ামের ঘাটতি মেটাতে পাতে রাখুন এইগুলি - WHAT TO Have FOR CALCIUM

দুধ খেতে ভালো লাগে না ? ক্যালসিয়ামের ঘাটতি মেটাতে পাতে রাখুন এইগুলি - WHAT TO Have FOR CALCIUM

By ETV Bharat Health Team Published : Aug 19, 2024, 12:56 PM IST | Updated : Aug 19, 2024, 4:27 PM IST

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি মেটাতে এইগুলি খান ( ইটিভি ভারত )

কলকাতা: নানাবিধ সমস্যার সমাধান লুকিয়ে রয়েছে এক গ্লাস দুধে । প্রাত্যহিক জীবনে এমন অনেক শারীরিক সমস্যার সমাধান দিতে পারে দুধ । এটি একটি পরিপূর্ণ পুষ্টি উপাদান । অনেকে দুধ ও দুগ্ধজাত খাবারও খেতে পছন্দ করেন না ৷ এই ধরনের মানুষের মধ্যে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি স্বাভাবিকভাবেই দেখা যায় (What food is highest in calcium) । বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন, কিছু খাবার ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ করতে পারে । পুষ্টিবিদ ডাঃ অঞ্জলির মতে, জেনে নিন কী কী খাবার আপনার ক্যালসিয়ামের ঘাটতি মেটাতে সাহায্য় করে ? সজনে: পুষ্টিবিদ ডাঃ অঞ্জলি বলেন, "এতে ক্যালসিয়াম বেশি থাকে । যারা দুগ্ধজাত খাবার পছন্দ করেন না তারা বেশি করে সজনের শাক খেতে পারেন ৷ এটি জয়েন্টের ব্যথা উপশমে কার্য়করী উপায় হতে পারে ৷" রাগি: পুষ্টিবিদের মতে, দুধ খেতে না পারলে বা পছন্দ না হলে খাদ্যতালিকায় রাগি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ৷ অনেক গবেষণায় জানা গিয়েছে, 100 গ্রাম রাগিতে 300 মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে । এছাড়াও ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিন রিপোর্টে বলা হয়েছে, রাগিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে যা হাড়কে মজবুত করতে সাহায্য় করে । কুমড়োর বীজ: হাঁটুর ব্যথা এবং জয়েন্টের ব্যথায় ভুগলে কুমড়োর বীজ কার্যকরী উপায় । যারা দুধ পছন্দ করেন না তারা তালিকায় কুমড়োর বীজ রাখতে পারেন বলে জানান পুষ্টিবিদ ৷ পোস্ত: ডাঃ অঞ্জলি জানান, 20 গ্রাম পোস্ত এক গ্লাস দুধের সমান ৷ এছাড়াও পোস্ততে রয়েছে ম্যাঙ্গানিজ, প্রোটিন, তামা এবং ফাইবার ৷ যা হাড় মজবুত করতে সাহায্য করে ৷

