ETV Bharat / health

পাতে রাখুন কারি পাতা-লেবু! সহজেই কমবে ইউরিক অ্যাসিড - Uric Acid Food Tips

By ETV Bharat Bangla Team

কলকাতা: সকালে ঘুম থেকে উঠেই পায়ের আঙুলে ব্যথা বা হাতের আঙুল ভাঁজ করতে না পারা, হাত পায়ের অস্থিসন্ধিগুলি ফুলে থাকা ইউরিক অ্যাসিডের লক্ষণ হতে পারে বলে জানান চিকিৎসকরা ৷ ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যাওয়া মানে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ওষুধ গ্রহণ করা প্রয়োজন ৷ তবে ওষুধ খাওয়ার পাশাপাশি খাদ্যতালিকার প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন ৷

শরীরে পিউরিনের বিপাকের পর যে বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয় তাকে ইউরিক অ্যাসিড বলে । যখন শরীরে এর পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে যায় বা এটি পর্যাপ্ত পরিমাণে শরীর থেকে বের হতে পারে না, তখন এটি জয়েন্টগুলিতে বর্ধিত ইউরিক অ্যাসিড ক্রিস্টালের আকারে জমা হতে শুরু করে ৷ যা গাউটের মতো সমস্যা তৈরি করতে পারে । পিউরিন খাবারের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে বা শরীর নিজেই এটি তৈরি করে (Natural Ways to Reduce Uric Acid in the Body)।

যদিও কিছু গুরুতর ক্ষেত্রে, ওষুধ অবশ্যই প্রয়োজন হয়, তবে সঠিক পুষ্টি-সহ একটি খাদ্য খাওয়া এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । জেনে নিন, কোন কোন খাবার ইউরিক অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে ?

কারি পাতা: এটি ফোলেটের একটি চমৎকার উৎস । কিছু গবেষণায় জানা গিয়েছে, ফোলেট গ্রহণ করলে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ কমে যায় ।

পেয়ারা: ভিটামিন সি-এর একটি চমৎকার উৎস পেয়ারা ইউরিক অ্যাসিড কমাতেও সাহায্য করে । ডায়েটে এটি অন্তর্ভুক্ত করে উচ্চ ইউরিক অ্যাসিড এড়ানো যায় ।

হলুদ: হলুদ ভারতীয় রান্নায় ব্যবহৃত একটি জনপ্রিয় মশলা । হলুদ, অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ ৷ এটি শরীরকে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে লড়াই করতে সাহায্য় করে ৷