এই খাবার কিডনিতে পাথর হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয় - Kidney Stones Causes

ETV Bharat / health

এই খাবার কিডনিতে পাথর হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয় - Kidney Stones Causes

By ETV Bharat Bangla Team

কলকাতা: বিশেষজ্ঞরা জানান, প্রতিদিন পরিমিত জল পান না-করলে কিডনিতে পাথর ও অন্যান্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। প্রতিদিন পরিমিত জল পান করার পাশাপাশি এই খাবারগুলি এড়িয়ে চলুন বা অল্প পরিমাণে গ্রহণ করুন। অতিরিক্ত এই খাবার খেলে কিডনিতে পাথর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে।

অক্সালেটসমৃদ্ধ খাবার: কিডনিতে পাথর এড়াতে বিশেষজ্ঞরা জানান, অক্সালেট বেশি খাবার যতটা সম্ভব কম খাওয়া উচিত। বিট, আলু, বাদাম, লেটুস এবং চকলেটের মতো মূল শাকসবজি খুব বেশি না-খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় ।

2017 সালে 'জার্নাল অফ দ্য আমেরিকান সোসাইটি অফ নেফ্রোলজি' (Journal of the American Society of Nephrology)-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছে, অক্সালেট সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করলে কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি 23% বেড়ে যায়। এই গবেষণায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া' থেকে বিখ্যাত নেফ্রোলজিস্ট ডাঃ ইয়াং অংশ নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, "প্রচুর পরিমাণে অক্সালেট সমৃদ্ধ লেটুসের মতো সবজি খেলে কিডনিতে পাথর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।"