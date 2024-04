শিশুদের জন্য তেল মালিশ উপকারী, এর সঠিক সময় কখন জানেন কি ? - Baby Body Massage Benefits

হায়দরাবাদ: বাড়ির ছোট্ট শিশুদের তেল মালিশ করার রেওয়াজ বহুযুগ ধরেই চলে আসছে । স্নানের ঠিক আগে শিশুদের রোদে শুইয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত যত্ন নিয়ে তেল মালিশ করতেন মা-ঠাকুমারা । অনেকেই বলেন, তেল মালিশ করলে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নতি হয় ৷ মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যও ভালো রাখে ৷ বিশেষজ্ঞদের মতে, সঠিক সময়ে এবং উপযুক্ত উপায়ে তেল মালিশ করলে শিশুর হাড় ও পেশী মজবুত হয় ।

শিশুর শরীরে মালিশের জন্য কোন ধরনের তেল ভালো (Which type of oil is good for baby massage)?

ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স (IAP) অনুযায়ী, তেল মালিশ শিশুর জন্য বিভিন্নভাবে উপকারী । তবে মালিশের জন্য অলিভ অয়েল বা সর্ষের তেল ব্যবহার না করাই ভালো । এই তেলগুলি ঘন হয় ৷ ফলে শিশুর ত্বকের ক্ষতি করতে পারে । শুধুমাত্র হালকা, নন-স্টিকি তেল, ভিটামিন-ই যুক্ত তেল এবং শিশুদের জন্য তৈরি মাসাজ অয়েল ব্যবহার করতে পারেন ।

শিশুর শরীরে মালিশের জন্য সঠিক সময় কোনটা (What is the right time to massage the baby)?

একাধিক গবেষণা জানা গিয়েছে, খাওয়ানোর অন্তত দুই ঘণ্টা পর তেল মালিশ করলে শিশুর স্বাস্থ্যের কোনও ক্ষতি হয় না । গরমে স্নানের আগে তেল মালিশ করা উপকারী । শীতকালে স্নানের পর শিশুর শরীরে তেল মালিশ করা প্রয়োজন । শিশু শান্ত থাকলে তবেই তেল মালিশ করা উচিত । শরীরে অস্বস্তির কারণে শিশু কান্নাকাটি করলে, সে সময় মালিশ না করাই ভালো ।

কীভাবে শিশুকে মাসাজ করবেন (How to massage a baby)?

শিশুর শরীরে তেল মালিশ সবসময় আলতো করে এবং ধীরে ধীরে করা উচিত । পাশাপাশি, এই সময় শিশুকে শান্ত রাখার চেষ্টা করাও জরুরি । তাই শিশুদের শরীরে তেল মালিশ করার সময় অভিভাবকদের খুব বেশি চাপ দেওয়া উচিত নয় । শিশুর মাথার যাতে ক্ষতি না হয়, সে দিকেও খেয়াল রাখা প্রয়োজন ৷

কত মাস বয়স থেকে শিশুকে তেল মালিশ করা যায় ?

চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী, জন্মের কয়েকদিনের মধ্যেই শিশুর শরীরে তেল মালিশ শুরু করা যেতে পারে । তবে যাই করুন, তা খুব সাবধানে করতে হবে । বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা পরামর্শ দেন, ছয় মাস পর থেকে শিশুর শরীরে তেল মালিশ করা যেতে পারে ৷ আপনার শিশুর জন্য কীভাবে তেল মালিশ করা প্রয়োজন, তার জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি ৷

