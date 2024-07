বৃষ্টির সন্ধ্যায় চায়ের সঙ্গে পকোড়ায় মজেছেন ? মুখোমুখি বড় বিপদের - Health Tips for Monsoon

হায়দরাবাদ: বর্ষাকাল শুরু হয়েছে । বৃষ্টির দিনে সন্ধ্যার সময় গরম গরম পকোড়া হলে তো জমেই যায় ৷ এই মরশুমে গরম গরম পকোড়ার চাহিদাও বেড়ে যায় ৷ পুষ্টিবিদের মতে, চায়ের সঙ্গে পকোড়া খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর (Eating pokada with tea is bad for health) ৷

মানুষ বর্ষাকালে চায়ের সঙ্গে পকোড়া খেতে পছন্দ করে থাকেন । বৃষ্টির কারণে কেউ ঘরে বসেই চা-পকোড়া খান আবার কেউ বাইরে গিয়ে উপভোগ করেন ।

তবে চা এবং পকোড়ার এই মিশ্রণ স্বাস্থ্যের জন্য মোটেও ভালো নয় । এই মিশ্রণ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর । কী বলছেন জেনে নিন পুষ্টিবিদের মতামত ৷