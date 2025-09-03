ETV Bharat / health

এই সাপ্লিমেন্টগুলি অর্থের অপচয় ! জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহে পুষ্টিবিদ এগুলি কেনা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছেন - SUPPLEMENTS FOR HEALTH

আপনি কি জানেন যে বাজারে এমন অনেক পরিপূরক পাওয়া যায় যা কেবল বিপণনের একটি অংশ ৷ সেগুলি থেকে কোনও উপকার অনেকসময় পাওয়া যায় না ৷

এই সাপ্লিমেন্টগুলি অর্থের অপচয় (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 3, 2025 at 10:48 AM IST

আজকাল সোশাল মিডিয়া এবং বিজ্ঞাপনে বিভিন্ন ধরণের সাপ্লিমেন্টের প্রচার করা হয় । প্রতিটি ব্র্যান্ড তাদের পণ্যকে জাদুকরী বলে । কখনও এটি আপনাকে তরুণ রাখার দাবি করেন আবার কখনও এটি ওজন কমানোর কথা বলে থাকেন ৷ আবার কখনও কখনও উজ্জ্বল ত্বকের জন্য অনেকেই বিভিন্ন ধরনের সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করেন ৷ কিন্তু এই সাপ্লিমেন্টগুলি কি আসলেই ততটা কার্যকর ?

আসল বিষয় হল বেশিরভাগ দাবিই বিজ্ঞানের পরীক্ষায় টিকে থাকে না । পুষ্টিবিদ ডঃ সুচরিতা সেনগুপ্ত জানান, সম্পূরক সম্পর্কে যেগুলির উপর অর্থ ব্যয় করা একেবারেই ঠিক নয় ।

অনেকই দুপুরের খাবার বা রাতের খাবার স্কিপ করে এই রিপ্লেসার গ্রহণ করে থাকেন (Getty Image)

প্রতি বছর, 1 থেকে 7 সেপ্টেম্বর ভারতে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উদযাপন করা হয় ৷ যা স্বাস্থ্যকর খাবার এবং পুষ্টি সাক্ষরতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের একটি উদ্যোগ । এই সপ্তাহটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে খাদ্য কেবল জ্বালানির চেয়েও বেশি কিছু ৷ এটি আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, শক্তি এবং দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যের কেন্দ্রবিন্দু ।

পুষ্টিবিদ বলেন, "পেশিবহুল সুঠাম শরীর পেতে অথবা ত্বক ও চুলের জেল্লা ধরে রাখতে অনেকেই বিভিন্ন রকম সাপ্লিমেন্ট ব্যবহার করেন । কোনওটা খাওয়ার, কোনওটা ত্বকে মাখার । সব সাপ্লিমেন্ট সকলের শরীরের জন্য সঠিক না-ও হতে পারে । কিন্তু বিজ্ঞাপন দেখেই ভুলে আমরা যাচাই না করেই এবং চিকিৎসক বা পুষ্টিবিদের পরামর্শ না নিয়েই এই ধরনের সাপ্লিমেন্ট কিনে ব্যবহার করতে শুরু করি । যা শরীরকে বিভিন্নভাবে অসুস্থ করে তোলে ৷ বিভিন্ন রকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও দেখা যায় । তাই আপনি যদি চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই দীর্ঘদিন ধরে সাপ্লিমেন্ট খেতে থাকেন তা শরীরের জন্য মারাত্বক প্রভাব পড়তে পারে ৷"

কোলাজেন সাপ্লিমেন্ট পাচনতন্ত্রে ক্ষতি করতে পারে (Getty Image)

জেনে নেওয়া দরকার কী কী সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার আগে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নেওয়া দরকার ?

কোলাজেন সাপ্লিমেন্ট: প্রায়শই বলা হয় কোলাজেন খেলে ত্বক টানটান এবং চকচকে হয় ৷ কিন্তু সত্য হল যে আপনি যখন কোলাজেন খান তখন এটি আপনার পাচনতন্ত্রে ক্ষতি করে ৷ কেবল অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হয় । এটি সরাসরি আপনার ত্বকে পৌঁছয় না । বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, প্রোটিন এবং ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার ত্বকের উপর প্রভাব দেখানোর ক্ষেত্রে অনেক বেশি কার্যকর । কোলাজেনের কিছু উপকারিতা জয়েন্টের প্রদাহ কমাতে এবং হাড় রক্ষা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ৷

কী কী সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার আগে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নেওয়া দরকার (Getty Image)

ফ্যাট বার্নার: বাজারে বিক্রি হওয়া বেশিরভাগ 'ফ্যাট বার্নার' সাপ্লিমেন্ট আসলে ক্যাফেইন সমৃদ্ধ । এগুলি আপনাকে সাময়িক শক্তি দেয় ৷ কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি চর্বি কমাতে সাহায্য করে না । ওজন কমানোর একমাত্র স্থায়ী উপায় হল সুষম খাদ্য এবং নিয়মিত ব্যায়াম । জীবনযাত্রার ধরণ পরিবর্তন না করে কেবল ক্যাপসুল খেলেই স্লিম হওয়ার স্বপ্ন ব্যর্থ বলেই জানান পুষ্টিবিদ ।

অ্যান্টি-এজিং সাপ্লিমেন্ট: আজকাল, NAD+, NMN এবং NR-এর মতো সাপ্লিমেন্টগুলিকে 'অ্যান্টি-এজিং'-এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রচার করা হচ্ছে । প্রাণীদের উপর গবেষণায় কিছু উপকারিতা দেখা গিয়েছে ৷ কিন্তু মানুষের উপর এর ফলাফল খুবই দুর্বল এবং অসম্পূর্ণ । তা সত্ত্বেও, কোম্পানিগুলি বার্ধক্য রোধ করার দাবি করে উচ্চ মূল্যে এগুলি বিক্রি করে । সত্য হল এখন পর্যন্ত এর প্রভাব সম্পর্কে কোনও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি ।

পুষ্টিকর খাবার খাওয়া প্রয়োজন (Getty Image)

প্রোবায়োটিকস: কিছু প্রোবায়োটিক হজমে সাহায্য করে ৷ কিন্তু ওজন কমানো বা ডিটক্সের মতো বড় কোনও দৃঢ় বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই । পুষ্টিবিদ জানান, ভারতে শিথিল নিয়মের কারণে, কোম্পানিগুলি 500 টাকা থেকে 5000 টাকা পর্যন্ত বোতল বিক্রি করে । বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, বিপণন বিজ্ঞানের বাইরে চলে যায় ।

গ্লুটাথিয়ন: এটি হল একটি জৈব যৌগ যা অ্যামিনো অ্যাসিড গ্লুটামেট, সিস্টাইন এবং গ্লাইসিন দিয়ে তৈরি । এটি উদ্ভিদ , প্রাণী , ছত্রাক এবং কিছু ব্যাকটেরিয়া ও আর্কিয়াতে একটি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট । এটি চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া গ্রহণ করলে নানান সমস্যার সম্মূখীন হতে হয় ৷

অ্যান্টি-এজিং সাপ্লিমেন্ট চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া খাওয়া উচিত নয় (Getty Image)

মিল রিপ্লেসার: অনেকই দুপুরের খাবার বা রাতের খাবার স্কিপ করে এই রিপ্লেসার গ্রহণ করে থাকেন ৷ এটি একটি পাউডার জাতীয় ৷ তবে বিশেষজ্ঞরা জানান এই ধরনের জিনিস শরীরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে ৷

আমাদের কি পরিপূরক গ্রহণ করা উচিত নাকি নয় ?

সত্য হল যে আমাদের প্রয়োজনীয় পুষ্টির বেশিরভাগই একটি সুষম খাদ্য থেকে পাওয়া যেতে পারে । কেবলমাত্র সেই পরিপূরকগুলিই সত্যিই প্রয়োজনীয়, যা ডাক্তার বা পুষ্টিবিদ আপনাকে পরামর্শ দেন ৷ যেমন ভিটামিন-ডি, যার ঘাটতি ভারতে সাধারণ বা ভিটামিন-বি12 এর মতো পরিপূরক । চিকিৎসকরা জানান, অন্য যেকোনও পরিপূরকের চেয়ে বেশি কার্যকর হল সঠিক খাদ্য, পর্যাপ্ত ঘুম এবং নিয়মিত ব্যায়াম । এটিই আসল স্বাস্থ্য মন্ত্র, বাকি সবকিছু কেবল একটি প্রদর্শনী ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

