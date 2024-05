প্রচণ্ড রোদে বাড়তে পারে ব্রেন স্ট্রোকের ঝুঁকি, কী বলছে গবেষণা ? - BRAIN STROKE IN SUMMER

হায়দরাবাদ: কখন, কীভাবে ব্রেন স্ট্রোক হবে তা আগে থেকে জানা কঠিন। তবে স্ট্রোক সাধারণত মস্তিষ্কের একটি অংশে রক্ত ​​​প্রবাহে বাধা সৃষ্টির ফলে হয়। এর ফলে আকস্মিক মৃত্যু বা স্থায়ী অক্ষমতা হতে পারে। বিভিন্ন কারণে ব্রেন স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়তে পারে ৷ এমনকী সূর্যের অতিরিক্ত তাপও ব্রেন স্ট্রোকের কারণ হতে পারে (Be Careful of Brain Stroke in Summer) ৷

কাদের স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশি: বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেন, উচ্চ তাপমাত্রার কারণে উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিক রোগীদের পাশাপাশি মহিলা ও উচ্চ কোলেস্টেরলের রোগীদের ব্রেন স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশি । 'মেডিক্যাল জার্নাল দ্য ল্যানসেট'-এর রিপোর্ট অনুসারে, স্থূলকায় ব্যক্তিদের ডায়াবেটিস এবং উচ্চ-কোলেস্টেরলের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই দুটি রোগ ব্রেন স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায় ।

ব্রেন স্ট্রোকের লক্ষণ (Brain stroke symptoms): গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ব্রেন স্ট্রোকের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় বিশেষ করে যখন শরীরের তাপমাত্রা 103 ডিগ্রি ফারেনহাইট (39.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস) বা তার বেশি হয় । বয়স অনুপাতে এটি ভিন্ন হতে পারে ।

2018 সালে 'নেচার জার্নাল'-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীদের ব্রেন স্ট্রোকের ঝুঁকি 5 গুণ বেশি। তাইওয়ানের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথের ডাঃ চি-চেং চ্যাং এই গবেষণায় অংশ নেন । তিনি বলেন, "সূর্যের তাপের কারণে হিট স্ট্রোকের ব্য়াপক সম্ভাবনা রয়েছে।"

ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্তদের আরও কিছু লক্ষণ:

দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, বমি বমি ভাব, হাত-পা-মুখে ক্র্যাম্প, মাথা ঘোরা, কথা বলতে অসুবিধা, শরীরের অসারতা ইত্যাদি ৷

ব্রেন স্ট্রোক প্রতিরোধের ব্যবস্থা ও সতর্কতা: উপরোক্ত উপসর্গ দেখা দিলে দেরি না-করে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্রেন স্ট্রোক হলে প্রথম ঘণ্টাটি চিকিৎসার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এছাড়াও রোগীকে এসি ও রোদ থেকে দূরে রাখুন ।

প্রাথমিক সতর্কতার অংশ হিসেবে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে ।

যতটা সম্ভব রোদে বের হওয়া থেকে বিরত থাকুন ।

অ্যালকোহল এবং ধূমপান এড়িয়ে যাওয়া উচিত ।

ফাস্টফুড ও জাঙ্ক ফুড না-খাওয়াই ভালো ।

প্রতিদিন পর্যাপ্ত শারীরিক কার্যকলাপের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে ।

(তবে এটি গবেষণা ও বিশেষজ্ঞদের ভিত্তিতে, আপনার কোনও সমস্যার ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন) ৷

