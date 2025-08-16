উদ্বেগ বা নার্ভাসনেসের ক্ষেত্রে, কিছু খাবার আছে যা এটি আরও বাড়িয়ে তুলতে কাজ করে । আপনি এক কাপের পর এক কাপ কফি শেষ করতে থাকেন এই ভেবে যে এখন আপনি কিছুটা স্বস্তি বোধ করবেন, কিন্তু ঘটে উল্টোটা ।
অনেক গবেষণায় জানা গিয়েছে, 30% এরও বেশি প্রাপ্তবয়স্ক তাদের জীবনের কোনও না কোনও সময়ে উদ্বেগ অনুভব করেন । একইসঙ্গে, অনেক গবেষণায় দেখা গিয়েছে কিছু খাবার রয়েছে যা এর লক্ষণগুলিকে বাড়িয়ে তোলে । এমন পরিস্থিতিতে, জেনে নেওয়া প্রয়োজন কোন খাবারগুলি খাদ্য থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করতে পারে এবং কোনগুলি এড়ানো উচিত ।
এই জিনিসগুলি থেকে দূরে থাকুন
ক্যাফেইন: সকালে খুব বেশি কাপ কফি আপনার উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলতে পারে । যেহেতু ক্যাফিন উদ্দীপিত করে, এটি অতিরিক্ত উদ্বেগ, হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি, ঘাম এবং অস্থিরতা সৃষ্টি করে । ক্যাফেইন খাওয়ার পরে যদি আপনি এই জাতীয় লক্ষণগুলি লক্ষ্য করেন, তাহলে গ্রহণ করবেন না বা এর পরিমাণ কমিয়ে দিন । পরিবর্তে আপনি ভেষজ বা ব্ল্যাক টি খেতে পারেন, কারণ এতে কফির তুলনায় কম ক্যাফেইন থাকে ।
প্রক্রিয়াজাত খাবার: চাপ বা উদ্বেগের ক্ষেত্রে, মানুষ প্রক্রিয়াজাত বা অতি-প্রক্রিয়াজাত ফাস্ট ফুড এবং চিপস বা কুকিজের মতো প্রিপ্যাকেজ করা খাবারের প্রতি আকৃষ্ট হয় । এই জাতীয় খাবার শরীরে প্রদাহ বাড়ায় । এছাড়াও এগুলিতে ফাইবার এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট পাওয়া যায় না । বিশেষজ্ঞরা জানান, ফাইবার এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টগুলি আপনার মস্তিষ্ক এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে ।
এই খাবারগুলি মন শান্ত করার জন্য উপকারী:
ব্লুবেরি: এগুলি কেবল দুর্দান্ত অ্যান্টি-অক্সিডেন্টই নয়, এতে ভিটামিন সি এবং ফ্ল্যাভোনয়েডের মতো পুষ্টিও প্রচুর পরিমাণে রয়েছে । ব্লুবেরিতে অ্যান্থোসায়ানিনের মতো শক্তিশালী ফ্ল্যাভোনয়েড থাকে, যা উদ্বেগের হার কমাতে পরিচিত ।
জটিল কার্বোহাইড্রেট: কুইনোয়া, মটরশুঁটি, আস্ত শস্যদানা, স্টার্চি সবজি এবং ওটমিল খুবই উপকারী বলে মনে করা হয় । আসলে, যেসব কার্বোহাইড্রেট হজম হতে অনেক সময় নেয়, সেগুলি সবই ভালো বলে বিবেচিত হয় । কার্বোহাইড্রেট স্বাভাবিকভাবেই সেরোটোনিনের উৎপাদনকে উদ্দীপিত করে, তাই জটিল কার্বোহাইড্রেট আরও স্থিতিশীল উপায়ে সেরোটোনিন নিঃসরণ করে । এটি মেজাজ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে ।
দই: দইয়ের মতো গাঁজানো খাবার আপনার পাকস্থলীর উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং আমাদের মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যকেও ভালো রাখে । যেহেতু 90-95% সেরোটোনিন আমাদের পাকস্থলীতে উৎপাদিত হয়, তাই এটি আমাদের মেজাজ নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।
কুমড়োর বীজ: কুমড়োর বীজকে ম্যাগনেসিয়ামের সেরা উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট এবং স্নায়ুতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । ম্যাগনেসিয়াম কর্টিসলের মতো স্ট্রেস হরমোন কমায় এবং নিউরোট্রান্সমিটার নিয়ন্ত্রণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে বিশ্বাস করা হয় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)