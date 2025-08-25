ETV Bharat / health

জিমে অতিরিক্ত কসরত, শরীরের ক্ষতি ডেকে আনছেন না তো ? - SIDE EFFECTS OF EXERCISE IN GYM

অনেকেই মনে করেন, জিমে গিয়ে একটু বেশি গা-ঘামালেই বোধ হয় ক্যালোরি পুড়িয়ে ফেলা যাবে। কিন্তু অনেকেই জানেন না, এতে শরীরের ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে ৷

শরীরের ক্ষমতা বুঝে ব্যায়াম না-করার ফলে বড় বিপদে পড়তে হচ্ছে তরুণ-তরুণীদের (ইটিভি ভারত)
হায়দরাবাদ, 25 অগস্ট: গত কয়েক বছর ধরে, জিম 'সংস্কৃতি' শহুরে জীবনের সঙ্গে সমার্থক হয়ে উঠেছে। অনেক তরুণ থেকে প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ থাকার জন্য স্ট্রেন্থ ট্রেনিং, ওয়েট ট্রেনিংয়ের মতো ওয়ার্কআউটে জোর দিচ্ছেন। অনেকে শরীরকে ছিপছিপে রাখতে জিমে গিয়ে অতিরিক্ত কসরত করলেই ভাবছেন রোগা হয়ে যাবেন ৷ কিন্তু অধিকাংশ সময়ই শরীরের ক্ষমতা বুঝে ব্যায়াম না-করার ফলে বড় বিপদে পড়তে হচ্ছে তাঁদের ৷ জয়েন্ট এবং হাড়ের ক্ষয় হচ্ছে আপনার অজান্তেই ৷

কলকাতার সিএমআরআই (Calcutta Medical Research Institute) হাসপাতলের অর্থোপেডিক্স বিভাগের প্রধান ও ডিরেক্টর চিকিৎসক রাকেশ রাজপুতের কথায়, "20 বছর বয়সের পর জয়েন্ট এবং হাড়গুলিতে চাপ বেশি পড়লে 'বোন বার্নআউট' (Bone Burnout) হতে পারে ৷ উল্লেখ্যযোগ্যভাবে, 20 থেকে 30 বছর বয়সি একজন ব্যক্তি যখন তাঁদের সীমা অতিক্রম করে জিমে গিয়ে শরীরচর্চা করছেন তখন জয়েন্ট এবং হাড়ের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ছে ৷ এতে হাড় ও জয়েন্ট ক্ষয়ে যেতে শুরু করে ৷"

ওয়ার্কআউটে মেতেছেন তরুণী (ইটিভি ভারত)

রাকেশ রাজপুত আরও জানান, হাড়ের ক্ষয় হতে হতে জয়েন্টগুলি একসময় অকেজো হতে শুরু করে ৷ তারপরই শরীরে ব্যথা, যন্ত্রণা দেখা দেয় ৷ 20-30 বছর বয়সিরা এভাবে অকাল আর্থ্রাইটিস যেমন অস্টিওআর্থারাইটিসে (osteoarthritis) আক্রান্ত হতে পারে। প্রাথমিকভাবে শুরু হওয়া আর্থ্রাইটিসের কারণ হতে পারে।

জিমে শরীরচর্চা (ইটিভি ভারত)

কেন তরুণদের হাড় ক্ষয়ের প্রবণতা বেশি ?

তরুণ প্রাপ্তবয়স্করা প্রায়শই বয়স্কদের তুলনায় তাদের হাড় এবং জয়েন্টকে বেশি চাপ দেয়। এর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সম্পর্কে তাঁরা অবগত থাকেন না। তরুণ প্রাপ্তবয়স্করা সাধারণত ওয়ার্ম-আপ না-করেই অতিরিক্ত সময় ধরে ওজন তুলতে থাকে ৷ পরে হাঁটুর ব্যথা বা পিঠের ব্যথার মতো অস্বস্তি হলেও ক্ষয়ের প্রাথমিক লক্ষণগুলিকে উপেক্ষা করে। এই কারণেই 20-30 বছর বয়সিরা এভাবে অকাল আর্থ্রাইটিস যেমন অস্টিওআর্থারাইটিসে (osteoarthritis) আক্রান্ত হতে পারে।

কীভাবে চিকিৎসা সম্ভব ?

চিকিৎসক রাজেশের কথায়, "এরকম গুরুতর ক্ষেত্রে কিছু জীবনধারা পরিবর্তন, ফিজিওথেরাপি এবং প্রতিরোধমূলক যত্ন হল এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রথম ধাপ।" কিন্তু কিছু গুরুতর ক্ষেত্রে হাঁটু বা অন্য আঘাত লাগা জয়েন্টের ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা করতে হতে পারে। গুরুতর ক্ষেত্রে প্রয়োজন পড়ে অস্ত্রোপচারের। সেক্ষেত্রে বর্তমানে চিকিৎসকরা ভরসা রাখেন রোবটিক সার্জারিতে। এই ধরনের সার্জারিতে কাটাছেঁড়ার পরিমাণ কম হয়। অন্যদিকে, রোগীও দ্রুত সেরে উঠতে পারেন এবং সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেতে বেশি সময়ও লাগে না ৷

জয়েন্টে ব্যথা (ইটিভি ভারত)

চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রতিরোধই ভালো

চিকিৎসক রাজপুত বলছেন, চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রতিরোধই ভালো ৷ এর জন্য জিমে গিয়ে শরীরচর্চার আগে জিম ট্রেনারের পরামর্শ নেওয়া ভালো। নিজের জন্য আলাদা কোনও শরীরচর্চার রুটিন তৈরি করে নিতে পারেন। যাতে করে শরীরের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়বে না। হাড় ও জয়েন্টের ক্ষয়ও রোধ করা সহজ হবে।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ বা চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞকে জানাতে হবে ) ৷

