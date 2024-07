ETV Bharat / health

স্মার্টফোন অতিরিক্ত ব্যবহারে ত্বকে হতে পারে মারাত্বক ক্ষতি ! - Phone Usage Effects On Skin

2019 সালে 'জার্নাল অফ ইনভেস্টিগেটিভ ডার্মাটোলজি' (Journal of Investigative Dermatology)-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে জানা যায়, মোবাইল থেকে নির্গত নীল আলো মানুষের ত্বকের কোষগুলিকে প্রভাবিত করে এবং কোলাজেন উৎপাদন হ্রাস করে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ইউনিভার্সিটি অফ রচেস্টার মেডিক্যাল সেন্টার'-এর একজন বিখ্যাত চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ জে ডার্ক ইলড্রেজ এই গবেষণায় অংশ নিয়েছিলেন । তিনি বলেন, "স্মার্টফোনের অত্যধিক ব্যবহারের কারণে, এটি থেকে নির্গত নীল আলো কোলাজেন উৎপাদন হ্রাস করে এবং ত্বকের অকাল বার্ধক্য ঘটায় ।"

দাগ: মুখে কালো দাগ অনেকেরই থাকে ৷ বিশেষজ্ঞদের মতে, অতিরিক্ত ফোন ব্যবহারও এর প্রধান কারণ হতে হতে পারে । তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, অতিরিক্ত স্মার্টফোন ব্যবহার এর কারণ হতে পারে ৷ মোবাইলের অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে মেলানিনের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং এই পিগমেন্টেশনের সমস্যা ঘটে । ফলে ত্বক শুষ্ক হয়ে যায় ৷ তাই এই ধরনের সমস্যা এড়াতে স্মার্টফোনের ব্যবহার কমানোই ভালো ৷

এই ঘরোয়া প্রতিকারের সাহায্যে আপনি ত্বকের ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে পারেন (You can avoid skin damage with these home remedies):

দিনে দু'বার মুখ ধুয়ে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন । এছাড়াও এই ক্রিমগুলিতে ভিটামিন সি, ই এবং নিয়াসিনামাইডের মতো অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে । আপনাকে অবশ্যই একটি ব্রড স্পেকট্রাম সানস্ক্রিন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ফলে ত্বকের যত্নের রুটিনে UVA, UVB এবং নীল আলো থেকে রক্ষা করে । এতে জিঙ্ক অক্সাইড, টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড, আয়রন অক্সাইড থাকলে আরও ভালো । এছাড়াও স্মার্টফোনের জন্য স্ক্রিন প্রটেক্টর নেওয়া ভালো ।