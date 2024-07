প্রিয় বান্ধবীকে লিপস্টিক ধার ? খুব কাছে বিপদ - MAKEUP PRODUCT MANAGEMENT

হায়দরাবাদ: মেয়েদের কাছে মেকআপের পণ্য একটা ভালোবাসা ৷ নিজের মেকআপ জিনিস একটা আগলে রাখার বিষয় ৷ তবে মেকআপের জিনিস নিয়ে অনেকে ভুল করে থাকেন ৷ এই সৌন্দর্যের পণ্য বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে শেয়ার করেন ৷ লিপস্টিক থেকে শুরু করে মেকআপ ব্রাশ সবকিছুই শেয়ার করেন ৷ বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন এটি করার ফলে ত্বকের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি । জেনে নিন, মেকআপ পণ্য কী কী শেয়ার করা উচিত নয় ?

লিপস্টিক ও লিপগ্লস: অনেক মহিলার সবচেয়ে সাধারণ ভুলটি হল তারা অন্য কারো লিপস্টিক বা লিপগ্লস ব্যবহার করে । তবে এমন অভ্যাস থাকলে এখনই বন্ধ করার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা । এটা বলা হয় যে অন্যরা যখন এগুলি ব্যবহার করে, তখন তাদের উপর থাকা ব্যাকটেরিয়া আপনার ঠোঁটে পৌঁছনোর সম্ভাবনা থাকে ।

"জার্নাল অফ দ্য আমেরিকান একাডেমি অফ ডার্মাটোলজি' (Journal of the American Academy of Dermatology)-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে জানা যায়, যেসব তরুণী লিপ গ্লস শেয়ার করেন তাদের ঠোঁটে সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা অন্যদের তুলনায় 6 গুণ বেশি । এই গবেষণায় ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সান ফ্রান্সিসকোর বিখ্যাত চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ওলগা লোজ অংশ নিয়েছিলেন । তিনি বলেন, "যারা লিপ গ্লস শেয়ার করেন তাদের ঠোঁটে সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে ৷ যার মধ্যে ব্যাকটেরিয়া যেমন হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস (HSV) 1, HSV 2 এবং Staphylococcus aureus রয়েছে ।"