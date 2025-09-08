প্রোটিন তো খাচ্ছেন, প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হচ্ছে কি ?

প্রোটিন তো খাচ্ছেন, প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হচ্ছে কি ?
আপনি কি জানেন যে কেবল প্রোটিনের ঘাটতিই নয়, অতিরিক্ত প্রোটিনও শরীরের ক্ষতি করতে পারে ? কী কী সমস্যা হতে পারে জেনে নিন বিস্তারিত ৷
Published : September 8, 2025 at 5:14 PM IST
আমাদের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ কাজে প্রোটিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । পেশী গঠন থেকে শুরু করে হরমোন নিঃসরণ পর্যন্ত সবকিছুর জন্য শরীরের প্রোটিনের প্রয়োজন । আপনার খাদ্যতালিকায় প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার অন্তর্ভুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ । তবে অনেক সময় মানুষ অতিরিক্ত প্রোটিন গ্রহণ শুরু করে ।
শরীরে প্রোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধিও অনেক সমস্যার কারণ হতে পারে । তাই, অতিরিক্ত প্রোটিন গ্রহণ এড়িয়ে চলা উচিত । তবে, যখন শরীরে অতিরিক্ত প্রোটিন থাকে, তখন কিছু লক্ষণ দেখা দেয়, যার সাহায্যে আপনি এটি শনাক্ত করতে পারেন । আসুন জেনে নেওয়া যাক, সেই লক্ষণগুলি কী কী ।
অতিরিক্ত প্রোটিনের বিপদ সম্পর্কে কথা বলার আগে, আমাদের দেহে এর ভূমিকা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ । প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি ৷ পেশী, হাড় এবং অঙ্গগুলির বৃদ্ধি, মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি প্রয়োজন । এগুলি এনজাইম এবং হরমোন তৈরিতেও সহায়তা করে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ।
আপনার প্রয়োজনীয় প্রোটিনের পরিমাণ বয়স, লিঙ্গ, কার্যকলাপের স্তর এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের মতো বিষয়ের উপর নির্ভর করে । প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সাধারণ সুপারিশ হল প্রতি কিলোগ্রাম শরীরের ওজনের জন্য প্রায় 0.8 গ্রাম প্রোটিন থাকে । তবে ক্রীড়াবিদ বা যাঁরা অনেক বেশি শারীরিক পরিশ্রম করেন তাঁদের পেশী বৃদ্ধি এবং পুনরুদ্ধারের জন্য আরও বেশি প্রোটিনের প্রয়োজন হতে পারে ।
আমাদের শরীরের জন্য প্রোটিন নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ । বিশেষজ্ঞদের মতে, শরীরে এর মাত্রা বৃদ্ধি পেলে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমতে পারে । পেশীতে সমস্যা দেখা দিতে পারে । চুল এবং ত্বকের সমস্যাও হতে পারে । এর পাশাপাশি সারাক্ষণ ক্লান্তি ভাব দেখা দিতে পারে । এছাড়াও নানান সমস্যা দেখা যায় ৷
হজমের সমস্যা: প্রথম এবং সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণ হল হজমের সমস্যা । অতিরিক্ত প্রোটিন গ্রহণ, বিশেষ করে যখন খাবারে ফাইবার কম থাকে, তখন কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাস, বদহজম এবং পেট ফাঁপা হতে পারে । প্রোটিন হজম করা শরীরের জন্য অনেক কঠিন । এটি ভেঙে ফেলার জন্য শরীরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, যা পাচনতন্ত্রের উপর চাপ সৃষ্টি করে । যদি আপনি নিয়মিত এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন, তাহলে প্রোটিন গ্রহণের দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন ।
কিডনির চাপ: প্রোটিনের বিপাকের সময় শরীরে ইউরিয়া তৈরি হয় । এই বর্জ্য পদার্থগুলি অপসারণের জন্য কিডনিকে আরও বেশি পরিশ্রম করতে হয় এবং শরীরের আরও জলের প্রয়োজন হয় । এই প্রক্রিয়ায়, শরীর থেকে দ্রুত জল বেরিয়ে যায়, যা ডিহাইড্রেশনের ঝুঁকি বাড়ায় । এই লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে ক্রমাগত তৃষ্ণা, মাথাব্যথা এবং শুষ্ক মুখ । যদি এটি দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে, তাহলে কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ।
ওজন বৃদ্ধি: মানুষ প্রায়শই ওজন কমানোর জন্য তাদের প্রোটিন গ্রহণ বাড়ায় ৷ তবে অতিরিক্ত প্রোটিনও ওজন বৃদ্ধি করতে পারে । আসলে, শরীরের প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত গ্রহণ করা যেকোনও পুষ্টি, এমনকি যদি তা প্রোটিন হয়, অতিরিক্ত ক্যালোরি হিসাবে জমা হয় । এর ফলে ওজন বৃদ্ধি পেতে পারে ।
মুখের দুর্গন্ধ: যদি আপনার নিঃশ্বাসে হঠাৎ তীব্র এবং অদ্ভুত গন্ধ শুরু হয়, তাহলে এর কারণ হতে পারে আপনার উচ্চ-প্রোটিনযুক্ত খাবার । যখন শরীর শক্তি তৈরির জন্য প্রোটিন ভেঙে দেয়, তখন এই সময়ে কিছু কিটোন নিঃসৃত হয়, যা পচা ফলের মতো গন্ধ তৈরি করে । ব্রাশ করার পরেও এই গন্ধ দূর হয় না ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
