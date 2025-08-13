অতিরিক্ত ভাজা খাবার খাওয়া, ব্যায়ামের অভাব, ঘুমের অভাব ইত্যাদি অনেক কারণে আমাদের লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করে । যদিও আমরা এই বিষয়ে বেশ দেরিতে মনোযোগ দিতে শুরু করি কিন্তু আমাদের শরীর আগে থেকেই আমাদের সতর্ক করতে শুরু করে ।
যদি সময়মতো এটি শনাক্ত করা যায়, তাহলে লিভারের ক্ষতি রোধ করা যায় ৷ যদি ক্ষতি খুব বেশি গুরুতর না হয়, তাহলে তা বিপরীতমুখী করা যায় । অতএব, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লিভারের ক্ষতির লক্ষণগুলি শনাক্ত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । জেনে নেওয়া প্রয়োজন শরীরে কোন লক্ষণগুলি লিভারের ক্ষতি করতে পারে ৷
জন্ডিস: লিভারের ক্ষতির সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণ হল জন্ডিস ৷ যেখানে ত্বক এবং চোখের সাদা অংশ হলুদ হয়ে যায় । এটি লিভারের বিলিরুবিন সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করতে অক্ষমতার কারণে ঘটে । কালো ত্বকে জন্ডিস ধরা কঠিন হতে পারে ৷ তবে চোখের হলুদ ভাব একটি স্পষ্ট লক্ষণ ।
পেটে ব্যথা এবং ফোলাভাব: যখন লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন পেটের উপরের ডান অংশে ব্যথা বা অস্বস্তি অনুভব করতে পারেন । এছাড়াও, পেটে ফোলাভাব হতে পারে, যা লিভারে তরল জমা হওয়ার কারণে হয় ।
পা এবং গোড়ালিতে ফোলাভাব: যখন লিভার সঠিকভাবে কাজ করে না, তখন শরীরে তরল জমা হতে শুরু করে ৷ যারফলে পা এবং গোড়ালিতে ফোলাভাব দেখা দেয় । একে এডিমা বলা হয় এবং এটি লিভার সিরোসিসের মতো গুরুতর অবস্থার লক্ষণ হতে পারে ।
ত্বকে চুলকানি: যকৃতের ক্ষতির কারণে, রক্তে বিলিরুবিন এবং অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থ বৃদ্ধি পায়, যার ফলে ত্বকে চুলকানি হয় । এই চুলকানি প্রায়শই তীব্র এবং স্থায়ী হয় ।
গাঢ় প্রস্রাব: সাধারণত প্রস্রাবের রঙ হালকা হলুদ হয়, তবে লিভারের সমস্যার ক্ষেত্রে, প্রস্রাবের রঙ গাঢ় হলুদ বা বাদামি হতে পারে । এটি বিলিরুবিনের মাত্রা বৃদ্ধির কারণে হয় ।
হলুদ বা সাদা মল: একটি সুস্থ লিভার বিলিরুবিন তৈরি করে, যা মলের রঙ বাদামি করে । কিন্তু যখন লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন মলের রঙ হলুদ, কাদামাটির মতো বা সাদা হতে পারে, কারণ বিলিরুবিনের প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় ।
ক্লান্তি এবং দুর্বলতা: যখন লিভারের কার্যকারিতা ব্যাহত হয়, তখন শরীর পর্যাপ্ত শক্তি পায় না ৷ যার কারণে ক্রমাগত ক্লান্তি এবং দুর্বলতা অনুভব করা যায় । এই লক্ষণটি অন্যান্য রোগেও দেখা দিতে পারে, তবে যদি এটি দীর্ঘ সময় ধরে থাকে, তবে লিভার পরীক্ষা করা উচিত ।
বমি বমি ভাব: যখন লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন পাচনতন্ত্র প্রভাবিত হয়, যার ফলে বমি বমি ভাব এবং বমির মতো সমস্যা হতে পারে । যদি এই লক্ষণ বারবার দেখা দেয়, তাহলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত ।
খিদের ভাব কমে যাওয়া: যকৃতের ক্ষতির কারণে, হজম প্রক্রিয়া ধীর হয়ে যায়, যার ফলে ক্ষুধা কম থাকে এবং ওজন দ্রুত হ্রাস পেতে শুরু করে ।
সহজে ক্ষত বা রক্তপাত: যকৃত প্রোটিন তৈরি করে যা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে । লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হলে এই প্রক্রিয়াটি ব্যাহত হয়, যার কারণে শরীরে সহজেই ক্ষত হয় বা এমনকি সামান্য কাটা থেকেও রক্তপাত শুরু হয় ।
https://www.niddk.nih.gov/health-information/liver-disease/cirrhosis/symptoms-causes
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)