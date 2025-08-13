ETV Bharat / health

লিভারের ক্ষতির কারণে হতে পারে এই লক্ষণগুলি ! দেখা মাত্রই যান চিকিৎসকের কাছে

আপনি কি জানেন যে যখন লিভারের ক্ষতি শুরু হয়, তখন আমাদের শরীর কিছু লক্ষণের মাধ্যমে আমাদের সতর্ক করতে শুরু করেn।

লিভারের সমস্যা (ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Health Team

Published : August 13, 2025 at 10:28 AM IST

অতিরিক্ত ভাজা খাবার খাওয়া, ব্যায়ামের অভাব, ঘুমের অভাব ইত্যাদি অনেক কারণে আমাদের লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করে । যদিও আমরা এই বিষয়ে বেশ দেরিতে মনোযোগ দিতে শুরু করি কিন্তু আমাদের শরীর আগে থেকেই আমাদের সতর্ক করতে শুরু করে ।

যদি সময়মতো এটি শনাক্ত করা যায়, তাহলে লিভারের ক্ষতি রোধ করা যায় ৷ যদি ক্ষতি খুব বেশি গুরুতর না হয়, তাহলে তা বিপরীতমুখী করা যায় । অতএব, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লিভারের ক্ষতির লক্ষণগুলি শনাক্ত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । জেনে নেওয়া প্রয়োজন শরীরে কোন লক্ষণগুলি লিভারের ক্ষতি করতে পারে ৷

জন্ডিস: লিভারের ক্ষতির সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণ হল জন্ডিস ৷ যেখানে ত্বক এবং চোখের সাদা অংশ হলুদ হয়ে যায় । এটি লিভারের বিলিরুবিন সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করতে অক্ষমতার কারণে ঘটে । কালো ত্বকে জন্ডিস ধরা কঠিন হতে পারে ৷ তবে চোখের হলুদ ভাব একটি স্পষ্ট লক্ষণ ।

পেটে ব্যথা এবং ফোলাভাব: যখন লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন পেটের উপরের ডান অংশে ব্যথা বা অস্বস্তি অনুভব করতে পারেন । এছাড়াও, পেটে ফোলাভাব হতে পারে, যা লিভারে তরল জমা হওয়ার কারণে হয় ।

পা এবং গোড়ালিতে ফোলাভাব: যখন লিভার সঠিকভাবে কাজ করে না, তখন শরীরে তরল জমা হতে শুরু করে ৷ যারফলে পা এবং গোড়ালিতে ফোলাভাব দেখা দেয় । একে এডিমা বলা হয় এবং এটি লিভার সিরোসিসের মতো গুরুতর অবস্থার লক্ষণ হতে পারে ।

ত্বকে চুলকানি: যকৃতের ক্ষতির কারণে, রক্তে বিলিরুবিন এবং অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থ বৃদ্ধি পায়, যার ফলে ত্বকে চুলকানি হয় । এই চুলকানি প্রায়শই তীব্র এবং স্থায়ী হয় ।

গাঢ় প্রস্রাব: সাধারণত প্রস্রাবের রঙ হালকা হলুদ হয়, তবে লিভারের সমস্যার ক্ষেত্রে, প্রস্রাবের রঙ গাঢ় হলুদ বা বাদামি হতে পারে । এটি বিলিরুবিনের মাত্রা বৃদ্ধির কারণে হয় ।

হলুদ বা সাদা মল: একটি সুস্থ লিভার বিলিরুবিন তৈরি করে, যা মলের রঙ বাদামি করে । কিন্তু যখন লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন মলের রঙ হলুদ, কাদামাটির মতো বা সাদা হতে পারে, কারণ বিলিরুবিনের প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় ।

ক্লান্তি এবং দুর্বলতা: যখন লিভারের কার্যকারিতা ব্যাহত হয়, তখন শরীর পর্যাপ্ত শক্তি পায় না ৷ যার কারণে ক্রমাগত ক্লান্তি এবং দুর্বলতা অনুভব করা যায় । এই লক্ষণটি অন্যান্য রোগেও দেখা দিতে পারে, তবে যদি এটি দীর্ঘ সময় ধরে থাকে, তবে লিভার পরীক্ষা করা উচিত ।

বমি বমি ভাব: যখন লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন পাচনতন্ত্র প্রভাবিত হয়, যার ফলে বমি বমি ভাব এবং বমির মতো সমস্যা হতে পারে । যদি এই লক্ষণ বারবার দেখা দেয়, তাহলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত ।

খিদের ভাব কমে যাওয়া: যকৃতের ক্ষতির কারণে, হজম প্রক্রিয়া ধীর হয়ে যায়, যার ফলে ক্ষুধা কম থাকে এবং ওজন দ্রুত হ্রাস পেতে শুরু করে ।

সহজে ক্ষত বা রক্তপাত: যকৃত প্রোটিন তৈরি করে যা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে । লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হলে এই প্রক্রিয়াটি ব্যাহত হয়, যার কারণে শরীরে সহজেই ক্ষত হয় বা এমনকি সামান্য কাটা থেকেও রক্তপাত শুরু হয় ।

