বয়সের প্রতিটি পর্যায়ে নারীদের শরীরে নতুন নতুন পরিবর্তন দেখা যায় । 45 থেকে 55 বছর বয়সের মধ্যে এমনই একটি পরিবর্তন ঘটে । এইসময়ে মহিলাদের মাসিক বন্ধ হয়ে যায় । একে মেনোপজ বলা হয় । যদি একজন নারীর 12 মাস ধরে একটানা মাসিক না হয়, তাহলে তাকে মেনোপজ বলা হয় ।
মেনোপজের সময় শরীরে ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন হরমোনের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায় ৷ যারকারণে অনেক শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয় ।
মেনোপজের লক্ষণগুলি কী কী ?
অনিয়মিত পিরিয়ড: মেনোপজের আগে পিরিয়ড কম বা বেশি হতে পারে ।
গরম ঝলকানি এবং রাতের ঘাম: শরীরে হঠাৎ তাপ অনুভূতি এবং রাতে ঘাম হওয়া ।
মেজাজের পরিবর্তন এবং বিরক্তি: হরমোনের পরিবর্তন মানসিক চাপ, বিষণ্ণতা বা রাগের কারণ হতে পারে ।
ঘুমের সমস্যা: অনিদ্রা বা ঘন ঘন ঘুমের ব্যাঘাত ।
যোনিতে শুষ্কতা ভাব: ইস্ট্রোজেনের অভাব যোনির আর্দ্রতা হ্রাস করে, যা যৌনমিলনের সময় রক্তপাতও ঘটাতে পারে ।
ওজন বৃদ্ধি এবং ধীর বিপাক: শরীরের চর্বি বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, বিশেষ করে কোমর এবং পেটের চারপাশে ।
হাড় দুর্বল হয়ে যাওয়া: হাড় পাতলা হতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে অস্টিওপোরোসিসের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় ।
ত্বক এবং চুলের পরিবর্তন: ত্বক শুষ্ক হয়ে যায় এবং চুল পাতলা হতে পারে ।
মেনোপজের লক্ষণগুলি পরিচালনা করার উপায়
স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ করুন: ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি: হাড় মজবুত রাখতে দুধ, দই, সবুজ শাকসবজি, বাদাম এবং ডিম খান ।
আঁশ সমৃদ্ধ খাবার: খাদ্যতালিকায় গোটা শস্য, ফল এবং সবজি অন্তর্ভুক্ত করুন ।
ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড: ফ্ল্যাক্সসিড, আখরোট এবং মাছ খেলে মেজাজের পরিবর্তন কমে ।
ক্যাফেইন এবং অ্যালকোহল এড়িয়ে চলুন: এগুলি গরমের ঝলকানি বাড়াতে পারে ।
নিয়মিত ব্যায়াম করুন:
যোগব্যায়াম এবং ধ্যান: মানসিক চাপ কমাতে এবং মানসিক শান্তির জন্য প্রাণায়াম এবং ধ্যান অনুশীলন করুন ।
ওজন প্রশিক্ষণ: হাড়কে শক্তিশালী করতে হালকা ওজনের ব্যায়াম করুন ।
হাঁটা এবং অ্যারোবিক্স: হৃদরোগের স্বাস্থ্য এবং ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিদিন 30 মিনিট হাঁটুন ।
হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি (HRT)
গুরুতর লক্ষণগুলির জন্য, ডাক্তার HRT সুপারিশ করতে পারেন, যা ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন দেয় । তবে, এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও হতে পারে, তাই অবশ্যই একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন ।
আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিন: পরামর্শ বা সহায়তা গোষ্ঠী: মেনোপজের সময় ঘটে যাওয়া মানসিক পরিবর্তনগুলি বুঝতে পরিবার বা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলুন ।
পর্যাপ্ত ঘুমানো প্রয়োজন: রাতে 7-8 ঘণ্টা ঘুম নিশ্চিত করুন ।
নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা: আপনার রক্তচাপ, কোলেস্টেরল এবং হাড়ের ঘনত্ব পরীক্ষা করাতে থাকুন ।
https://www.health.harvard.edu/womens-health/menopause-symptoms-that-may-surprise-you-what-to-watch-for-during-perimenopause
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- প্রদাহ-বিরোধী খাদ্য ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে পারে, এটি স্বাস্থ্যের জন্য কতটা উপকারী জানেন কি ?
- শুধু ক্লান্তি নয়, ভিটামিন-কে-এর অভাবও পায়ে ব্যথার কারণ হয় ! এটি কি জানেন ?
- মেজাজ ভালো রাখতে এই খাবার খান, মানসিক চাপও দূর হবে ! মস্তিষ্কও সুস্থ থাকবে
- প্রতিদিন সকালে খালি পেটে এই পানীয় পান করা শুরু করুন, একমাসের মধ্যে ফল পাবেন