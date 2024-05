আপনার বাচ্চা কি কার্টুন দেখে ? এই বিষয়গুলো বাবা-মায়ের জানা খুবই জরুরি - Watching Cartoons Side Effects

হায়দরাবাদ: অধিকাংশ শিশুই কার্টুন দেখতে ভালোবাসে ৷ বড়রাও অনেক সময় সেই সুযোগ করে দেন ৷ স্মার্টফোন, টিভি বা কমপিউটারের সামনে বসিয়ে দিয়ে শিশুদের ভোলানোর চেষ্টা করা হয় ৷ এই কার্টুন দেখার অভ্যাস যদি তাদের নেশায় পরিণত হয়, তাহলে তা চিন্তার বিষয় ! কারণ, এই অভ্যাস বা নেশা শিশু মনের বিকাশে বাধা সৃষ্টি করতে পারে ৷ কিন্তু অভিভাবকরাও এই বিষয়টিকে খুব একটা গুরুত্ব দেন না । শিশুরা যখন পরিবর্তন হয়, তারা কার্টুন দেখে ও তাদের কাজ শেষ করে । তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি মোটেও ভালো পদ্ধতি নয় । কার্টুন শিশুদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে । শিশুদের ওপর কার্টুন দেখার কু-প্রভাব সম্পর্কে অভিভাবকদের জানা উচিত (Parents should know about the bad effects of watching cartoons) ।

হিংসা: বিশেষজ্ঞদের মতে, কার্টুনে যুদ্ধ, মারামারি দেখে শিশুমনে উগ্রতা, অসহিষ্ণুতা বাসা বাঁধতে পারে । তাছাড়া, ফলে শিশুদের সরল, স্বাধাবিক ভাবনা-চিন্তাকেও প্রভাবিত করতে পারে ৷

খারাপ আচরণ: অনেক কার্টুন রয়েছে, যেখানে শিক্ষক ও বড়রা অভদ্র বা অমার্জিত আচরণ করেন । শিশুরা যখন এই ধরনের কার্টুন দেখে, তখন তারা ওই সব আচরণ অনুকরণ করতে পারে যা তাদের সামাজিক ও সহবত শিক্ষা গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে ৷

বড় হয়ে ওঠার অভ্যাস: বলা হয় যে কার্টুন অতিরিক্ত দেখার কারণে শিশুদের ভাষার দক্ষতা, সামাজিক দক্ষতা ও চিন্তাশক্তির বিকাশ থমকে যেতে পারে । তাই এই ব্যাপারে অভিভাবকদের সতর্ক থাকার কথা বলা হয়েছে ।

কাল্পনিক চরিত্র অনুকরণের সমস্যা: শিশুরা সাধারণত তাদের প্রিয় কার্টুন চরিত্র অনুকরণ করে । কারণ, তারা তাদের খুব পছন্দ করে । বাস্তব জীবনে শিশুরা তাদের মতোই হতে চায় ৷ এর ফলে নানা বিপদের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় ৷

স্বাস্থ্য সমস্যা: বিশেষজ্ঞদের মতে, টিভি বা মোবাইলে কার্টুন দেখার ফলে শিশুদের স্থূলতা ও দৃষ্টির সমস্যা দেখা দিতে পারে । 'দ্য ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ ওবেসিটি'-এ প্রকাশিত 2008 সালের একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, 5 থেকে 7 বছর বয়সি শিশু যারা দিনে দুই ঘণ্টার বেশি কার্টুন দেখে তাদের ওজন বেশি হওয়ার সম্ভাবনা 60% বেশি । এই গবেষণায় কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জনস্বাস্থ্য বিভাগের অধ্যাপক মার্ক এস. ট্রেম্বলে অংশগ্রহণ করেন । দেখা গিয়েছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কার্টুন দেখার ফলে শারীরিক পরিশ্রম হয় না ফলে ওজন বেড়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে ৷"

অনিদ্রা: বিশেষজ্ঞদের মতে, অতিরিক্ত কার্টুন দেখার কারণে শিশুরা অনিদ্রায় ভোগে । তারা ওই চরিত্র নিয়ে ভাবতে থাকে । 'জার্নাল অফ পেডিয়াট্রিক্স'-এ প্রকাশিত 2009 সালের একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে রাতে কার্টুন দেখা শিশুদের ঘুমের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে ।

আরও পড়ুন: