ওজন কমতে রাতের খাবার বাদ দিচ্ছেন ? এর ফল হতে পারে বিপজ্জনক - Health Tips

হায়দরাবাদ: ওজন বেড়ে যাওয়ার সমস্য়ায় অনেকে ভুগে থাকেন ৷ লাইফস্টাইল, খাদ্যাভ্যাস এবং অনেক সমস্যার কারণে এটি হয়ে থাকে। ওজন কমাতে অনেকে রাতের খাবার এড়িয়ে যান ৷ চিকিৎসকদের মতে, রাতে খাবার না-খাওয়ার ফলে শরীরে অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে ৷ জেনে নিন, রাতের খাবার বাদ দিলে কী হয় (Find out what happens when you skip dinner) ?

বিশেষজ্ঞদের মতে, রাতের খাবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ । কারণ এটি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে শরীরের প্রয়োজনীয় ক্যালোরি এবং পুষ্টি সরবরাহ করে । 24 ঘণ্টায় প্রায় অনেকক্ষণ না-খাওয়া অবস্থায় ঘুমিয়ে থাকেন ৷ তাই রাতে খাওয়া জরুরি । যদি রাতের খাবার এড়িয়ে যান, তবে কয়েক দিনের মধ্যে আপনার ওজন কমে যাবে ৷ যা দীর্ঘ সময়ের জন্য ভালো নয়। এই অভ্যাসের কারণে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে ৷

শক্তির অভাব: রাতের খাবার এড়িয়ে যাওয়া মানুষ সকালে বা বিকেলে খুব ক্লান্ত বোধ করতে পারে ৷ কারণ শরীরের কাজ করার জন্য শক্তি প্রয়োজন । রাতের খাবার এড়িয়ে গেলে আপনার শক্তির মাত্রা কমে যাবে ।

পেশীর ক্ষতি: বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে রাতের খাবার এড়িয়ে গেলে পেশী নষ্ট হতে পারে । কারণ রাতের বেলা শরীর পেশীর পুনর্জন্ম ঘটায় । ফলে রাতের খাবার এড়িয়ে গেলে পেশী প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করতে পারবে না ৷

অপুষ্টি: বিশেষজ্ঞদের মতে, রাতের খাবার এড়িয়ে গেলে শরীর খুব গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি পাবে না । রাতে সাধারণত প্রোটিন, ফাইবার, ভিটামিন এবং খনিজ সমৃদ্ধ খাওয়া দরকার । ফলে রাতের খাবার এড়িয়ে গেলে এসব পুষ্টি পাওয়া যায় না।

হজমের সমস্যা: এটি সতর্ক করা হয় যে রাতের খাবার না খেলে পেট ব্যথা, বদহজম এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো হজমের সমস্যা হতে পারে । 'নিউট্রিশন অ্যান্ড মেটাবলিজম' জার্নালে প্রকাশিত 2018 সালের একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে যারা রাতের খাবার এড়িয়ে গিয়েছেন তাদের মধ্যে যারা রাতের খাবার খেয়েছেন তাদের তুলনায় 42% বেশি কোষ্ঠকাঠিন্যের উপসর্গ দেখা গিয়েছে ।

এই গবেষণায় চিনের সাংহাই জিয়াও টং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ডঃ ইয়াং অংশ নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, "রাতের খাবার এড়িয়ে যাওয়ার ফলে হরমোনের মাত্রা পরিবর্তন হতে পারে ৷ যা হজমের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে ।" তাই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে খাওয়াদাওয়া করা উচিত ৷

