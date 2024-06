চুলে পারফিউমের পরিবর্তে ব্যবহার করুন এই প্রাকৃতিক জিনিস - Hair Perfumes Side Effects

হায়দরাবাদ: পার্টিতে ফাংশনে বা অন্য কোথাও গেলে চুলের সুগন্ধ ব্যবহারের অনেকের অভ্যাস আছে ৷ আপনি কি এই ধরনের পণ্য চুলে ব্য়বহার করে থাকেন ? তবে আজ থেকেই সাবধান হন ৷ বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এই ধরনের পণ্য ব্যবহারের ফলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে (Use of such products may cause health damage) ৷

বিশেষজ্ঞরা জানান, চুলের পারফিউম যা সুগন্ধ নির্গত করে তা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয় ৷ এগুলিতে ইথাইল অ্যালকোহল, ভারী কৃত্রিম সুগন্ধি এবং অনেক রাসায়নিক রয়েছে বলে জানা যায় । বলা হয়ে থাকে যে এর ফলে মাথার ত্বকের ক্ষতি হয় । ফলে মাথার ত্বক শুষ্ক হয়ে যায় ৷

এটি চুলের উপর গুরুতর প্রভাব পড়ে ৷ চুলের পারফিউমের অ্যালকোহল চুলের প্রাকৃতিক তেলের ক্ষতি করে এবং চুলকে শুষ্ক ও ভঙ্গুর করে তোলে । এছাড়াও চুলের গোড়াও ফেটে যায় ৷ তাই চুলের পারফিউম যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করাই ভালো ৷ এটির পরিবর্তে প্রাকৃতিক কোনও জিনিস ব্যবহার করা ভালো ৷

2021 সালে 'জার্নাল অফ ডার্মাটোলজি অ্যান্ড থেরাপিউটিকস'-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে জানা যায়, চুলের পারফিউমের কিছু রাসায়নিক চুলের কোষগুলিকে দুর্বল করতে পারে এবং চুলের সুগন্ধি অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে চুলের ক্ষতি বাড়াতে পারে । নিউইয়র্কের বিখ্যাত চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ জন স্মিথ এই গবেষণায় অংশ নিয়েছিলেন । তিনি বলেন, "চুলে অতিরিক্ত পারফিউম ব্যবহারের কারণে এতে থাকা রাসায়নিক চুল পড়ার সমস্যা বাড়িয়ে দেয় ।"

কিছু প্রাকৃতিক বিকল্প হল:

বিশেষজ্ঞদের মতে, হেয়ার পারফিউমের বদলে এসেনশিয়াল অয়েল ব্যবহার করাই ভালো । এর জন্য ল্যাভেন্ডার, রোজমেরি বা ক্যামোমাইল জাতীয় কিছু বাছাই করে জলের সঙ্গে মিশিয়ে হেয়ার স্প্রে হিসেবে ব্যবহার করা ভালো । চুলে প্রাকৃতিক তেল সরবরাহ করার পাশাপাশি একটি মনোরম সুগন্ধও প্রদান করে । একইভাবে, কমলা বা লেবুর মতো সাইট্রাস খোসা থেকে তৈরি জল ব্যবহার করা চুলের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো বলে মনে করা হয় । তবে বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন যে কোনও ধরনের পারফিউম বেশি মাত্রায় স্প্রে না করাই ভালো ।