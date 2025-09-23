ভিটামিন সি-এর ঘাটতি পূরণের জন্য পরিপূরক গ্রহণের সঠিক সময় কোনটি ?
ভিটামিন সি-এর অভাব অনেক সমস্যার কারণ হতে পারে ৷ যেমন- মাড়ি থেকে রক্ত পড়া, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হওয়া এবং ত্বকের ক্ষতি ।
Published : September 23, 2025 at 2:37 PM IST
ভিটামিন সি শরীরের জন্য অত্যাবশ্যক, কিন্তু আমাদের শরীর এই ভিটামিন তৈরি বা সংরক্ষণ করতে পারে না । ভিটামিন সি একটি জলে দ্রবণীয় ভিটামিন, যার অর্থ এটি জলে দ্রবীভূত হয় এবং প্রস্রাবের মাধ্যমে নির্গত হয় ।
অতএব, যদি খাদ্যতালিকায় ভিটামিন সি অন্তর্ভুক্ত না করা হয়, তাহলে এর ঘাটতি দেখা দিতে পারে । অনেকেই এই ঘাটতি পূরণের জন্য পরিপূরক গ্রহণ করেন । আপনি যদি ভিটামিন সি ট্যাবলেটও গ্রহণ করেন, তাহলে আপনার সেগুলি গ্রহণের সঠিক সময় এবং আরও ভালো ফলাফলের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা উচিত । জেনে নেওয়া প্রয়োজন বিস্তারিত ।
ভিটামিন সি গ্রহণের সর্বোত্তম সময় কোনটি ?
ভিটামিন সি একটি জল-দ্রবণীয় ভিটামিন, যার অর্থ এটি শরীরে বেশিক্ষণ থাকে না এবং প্রস্রাবের মাধ্যমে নির্গত হয় । শোষণ উন্নত করার জন্য, এই বিষয়গুলি মনে রাখবেন:
ব্রেকফাস্টের পর: ভিটামিন সি সম্পূরক গ্রহণের সর্বোত্তম সময় হল নাস্তার পরে । খাবারের সাথে এটি গ্রহণ করলে অ্যাসিডিটি বা গ্যাস্ট্রিকের সমস্যার ঝুঁকি কমে । ভিটামিন সি ক্ষুদ্রান্ত্রে শোষিত হয়, তাই এটি খাবারের সাথে গ্রহণ করা উপকারী হতে পারে ।
দিনের খাবারে ভিটামিন সি রাখা: যেহেতু শরীর একবারে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি সঞ্চয় করতে পারে না ৷ তাই যদি আপনার একটি বড় ডোজ (যেমন 1000 মিলিগ্রাম) গ্রহণের প্রয়োজন হয়, তবে এটিকে দুটি মাত্রায় ভাগ করা আরও উপকারী হতে পারে । উদাহরণস্বরূপ, নাস্তার পরে 500 মিলিগ্রাম এবং দুপুরের খাবারের পরে 500 মিলিগ্রাম । এটি শরীরে ভিটামিন সি এর স্থিতিশীল সরবরাহ নিশ্চিত করে এবং শোষণ উন্নত করে ।
খালি পেটে এটি গ্রহণ করা এড়িয়ে চলুন: ভিটামিন সিতে অ্যাসকরবিক অ্যাসিড থাকে, যা অ্যাসিডিক । খালি পেটে এটি গ্রহণ করলে বুকজ্বালা, অ্যাসিডিটি বা বদহজম হতে পারে । অতএব সর্বদা কিছু খাওয়ার পরে এটি গ্রহণ করুন ।
আপনার কী মনে রাখা উচিত ?
আপনার ডোজের দিকে নজর রাখুন: ভিটামিন সি-এর উচ্চ মাত্রা ডায়রিয়া, বমি বমি ভাব, পেট ফাঁপা এবং গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে ।
কিছু চিকিৎসাগত অবস্থার জন্য সতর্কতা: যাদের কিডনির সমস্যা আছে বা কিডনিতে পাথর গঠনের ইতিহাস আছে তাঁদের উচ্চ মাত্রায় ভিটামিন সি গ্রহণের আগে একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত, কারণ এটি অক্সালেট পাথর গঠনের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে ।
ঔষধের মিথস্ক্রিয়া: ভিটামিন সি কিছু নির্দিষ্ট ওষুধের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করতে পারে ৷ যেমন রক্ত পাতলাকারী, ইস্ট্রোজেনযুক্ত ওষুধ এবং কিছু ধরণের কেমোথেরাপি । আপনি যদি কোনও নিয়মিত ওষুধ গ্রহণ করেন, তাহলে সাপ্লিমেন্টেশন শুরু করার আগে আপনার ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন ।
https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminC-HealthProfessional/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)