এই খাবারগুলি ফ্রিজে রাখছেন, হতে পারে বিপদ

হায়দরাবাদ: রান্নাঘরে খাবার নষ্ট হয়ে যাওয়া খাবার ফ্রিজে রাখা হয় ৷ তবে অনেকে না জেনেই এমন কিছু খাবার ফ্রিজে রাখেন যেগুলি শরীরের জন্য ক্ষতি করতে পারে ৷ বিশেষজ্ঞদের মতে, যেগুলি ফ্রিজে রাকলে শরীরে ক্ষত্ করে সেগুলি খেলে নানা প্রভাব সৃষ্টি করে ৷ জেনে নিন, কোন খাবারগুলি ফ্রিজে রাখা উচিত নয় (What foods should not be refrigerated)?

রসুন: বিশেষজ্ঞরা বলেন, খোসা ছাড়ানো রসুন ফ্রিজে রাখা উচিত নয় । এই কারণে, রসুন দ্রুত ছাঁচ হতে শুরু করে ৷ যা ক্যানসারের ঝুঁকি তৈরি করে । এ ছাড়া রসুন জমাট বেঁধে দিলে এর স্বাদ ও পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায় । রসুন সংরক্ষণের উপায় হল এটি ফ্রিজের বাইরে একটি ঠান্ডা এবং শুকনো জায়গায় রাখা ।

পেঁয়াজ: পেঁয়াজ কখনই ফ্রিজে সংরক্ষণ করা উচিত নয় ৷ কারণ এটি কম তাপমাত্রায় পেঁয়াজের স্টার্চ চিনিতে রূপান্তরিত হয় ৷ পেঁয়াজ সবসময় ফ্রিজের বাইরে শুকনো জায়গায় রাখা দরকার ৷ এছাড়াও পেঁয়াজ ফ্রিজে রাখলে অন্যান্য ফ্রিজ দুর্গন্ধ হয়ে যায় ৷

আদা: বেশির ভাগ জন আদাকে টাটকা রাখার জন্য ফ্রিজে রেখে থাকেন । কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি করলে আদার মধ্যে ছত্রাক জন্মানোর সম্ভাবনা বেড়ে যায় ৷ যা কিডনি ও লিভারের ক্ষতি করতে পারে । তাই আদা ফ্রিজে রাখা উচিত নয় ।

ভাত: আমাদের ভাত রান্নার পর ভাত বেড়ে গেলে অনেক সময় ফ্রিজে রেখে দেওয়া হয় ৷ তবে বিশেষজ্ঞরা বলেন ভাত ফ্রিজে রেখে খেলে এর পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায় ৷ এতে ছত্রাকও হতে পারে ৷ ফলে শরীরের জন্য ভীষণ ভাবে ক্ষতি করে ৷

আলু: ঠান্ডা তাপমাত্রায় আলুর স্টার্চ শর্করা বা চিনিতে রূপান্তরিত হয় । ফলে ফ্রিজা আলু রাখলে এর স্বাদ এবং গুণ সবই নষ্ট হয়ে যায় ফলে যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ৷

আরও পড়ুন:

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)