সকালে ঘুম থেকে উঠে এই লক্ষণগুলি অনুভব করেন ? এখনই সাবধান হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

সকালে ঘুম থেকে উঠে এই লক্ষণগুলি অনুভব করেন ? এখনই সাবধান হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
সকালে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কি আপনি ক্লান্ত বা খুব অলস বোধ করেন ? হতে পারে ডায়াবেটিস হওয়ার লক্ষণ ৷
Published : September 18, 2025 at 10:12 AM IST
ডায়াবেটিস হল একটি দীর্ঘস্থায়ী, বংশগত বা অর্জিত রোগ ৷ যা কিডনির মধ্য দিয়ে অস্বাভাবিক বা অতিরিক্ত প্রস্রাব তৈরির মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয় । প্রস্রাবে গ্লুকোজের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর নির্ভর করে ৷ ডায়াবেটিসকে ডায়াবেটিস মেলিটাস এবং ডায়াবেটিস ইনসিপিডাসে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় ।
এছাড়াও ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ যা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে । এটি এখন কেবল বয়স্কদের সমস্যা নয়; তরুণরাও এতে ভুগছেন । তবে যদি প্রাথমিক পর্যায়ে এটি ধরা পড়ে, তাহলে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করা যেতে পারে । এই পর্যায়কে প্রিডায়াবেটিস বলা হয় ।
প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে, চিনির মাত্রা বেশি থাকে ৷ কিন্তু ডায়াবেটিস হিসেবে বিবেচিত হওয়ার মতো উচ্চ নয় । অতএব, এটি একটি সতর্কতা যে যদি যত্ন না নেওয়া হয়, তাহলে ডায়াবেটিস হতে পারে । ভালো বিষয় হল এই পর্যায়ে জীবনধারা পরিবর্তনের মাধ্যমে এটি সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করা যেতে পারে । এর কিছু লক্ষণ সকালে দেখা দেয় ৷ যা প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্তকরণে সহায়তা করতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, প্রিডায়াবেটিসের লক্ষণগুলি সম্পর্কে ।
সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর যদি আপনি অত্যন্ত ক্লান্ত এবং অলস বোধ করেন: যদি আপনি রাতভর ঘুমের পরেও ক্লান্ত বোধ করে ঘুম থেকে ওঠেন, তাহলে এটি উদ্বেগের কারণ হতে পারে । প্রিডায়াবেটিসে, শরীরের কোষগুলি সঠিকভাবে ইনসুলিন ব্যবহার করতে অক্ষম হয় ৷ যারফলে গ্লুকোজ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় না । এরফলে শরীর এবং মস্তিষ্কের জন্য শক্তি কম থাকে, যার ফলে দিনের শুরুতে ক্লান্তি আসে ।
শুষ্ক মুখ এবং ঘন ঘন তেষ্টা পাওয়া: সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর যদি আপনি তীব্র তৃষ্ণা এবং মুখ শুষ্ক অনুভব করেন, তাহলে এটি প্রিডায়াবেটিসের একটি প্রধান লক্ষণ । রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে গেলে, শরীর তা পাতলা করে কিডনির মাধ্যমে নির্গত করার চেষ্টা করে । এই প্রক্রিয়ায় আরও বেশি জলের প্রয়োজন হয়, যা জলশূন্যতা এবং ঘন ঘন তৃষ্ণার কারণ হতে পারে ।
ঝাপসা দৃষ্টি: সকালে আপনার কি সংবাদপত্র পড়তে বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে অসুবিধা হয় ? নাকি আপনার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায় ? যদি এইরকম কোনও সমস্য়া হয় তাহলে এটি প্রিডায়াবেটিসের একটি সাধারণ লক্ষণ । রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পেলে চোখের লেন্স ফুলে যেতে পারে, এর আকৃতি পরিবর্তন হতে পারে এবং মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে । সুখবর হল রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে আসার পর এই সমস্যাটি সাধারণত সমাধান হয়ে যায় ।
সকালের মাথা ঘোরা বা দুর্বলতা: রাতভর উপবাসের পর সকালে রক্তে শর্করার মাত্রা কম থাকতে পারে ৷ কিন্তু প্রি-ডায়াবেটিসে এই ওঠানামা বেশি দেখা যায় । কখনও কখনও, শর্করার মাত্রা হঠাৎ কমে যেতে পারে, যার ফলে মাথা ঘোরা, কাঁপুনি, ঘাম বা দুর্বলতা দেখা দেয় । এটি শরীরের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণে অক্ষমতার লক্ষণ ।
ঘন ঘন এবং অতিরিক্ত প্রস্রাব: যদি আপনাকে রাতে ঘন ঘন প্রস্রাব করার জন্য উঠতে হয় এবং সকালে এটি চলতে থাকে, তাহলে এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিন । কিডনি শরীর থেকে অতিরিক্ত চিনি অপসারণের জন্য আরও কঠোর পরিশ্রম করে, যারফলে প্রস্রাবের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় । এটি প্রি-ডায়াবেটিসের একটি ক্লাসিক লক্ষণ হিসাবে বিবেচিত হয় ।
এরপর কী করবেন ?
যদি আপনি এই লক্ষণগুলির কোনওটি লক্ষ্য করেন তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই ৷ তবে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে । প্রথমে, একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন এবং রক্তে শর্করা এবং HbA1c পরীক্ষা করান ও ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী জীবনযাত্রার পরিবর্তন অনুসরণ করুন । ওষুধ নেওয়ার পরও মানুষের জীবনধারণে কিছু পরিবর্তন আনা জরুরি ৷ যা ডায়াবেটিস থেকে মুক্তি দেতে সাহায্য করবে ৷ তাই লক্ষণগুলি আগে থেকেই শনাক্ত হয়ে গেলে ঝুঁকি কম হতে পারে ৷
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459332/
- PCOS-এর কারণে কি আপনি মেদ কমাতে পারছেন না ? স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ টিপস
- দুর্বলতা ও মাথা ঘোরা রক্তাল্পতার লক্ষণ হতে পারে, এই খাবারগুলি তাৎক্ষণিকভাবে হিমোগ্লোবিন বাড়াবে
- স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা প্রায়শই একই রকম হয়, নতুন গবেষণায় রহস্য উদঘাটন
- উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে হলুদ কতটা কার্যকর জানেন কি ?