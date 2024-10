ETV Bharat / health

পিলাটেস বাড়িতেও সহজে কীভাবে করবেন, জেনে নিন বিশেষজ্ঞর মতামত - Pilates Problem

কলকাতা: পিলাটেস আজকাল সেলিব্রিটি ফিটনেস প্রোগ্রাম হিসাবে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠছে । মানুষ মনে করেন, এটি একটি জটিল ধরণের ব্যায়াম এবং এটি কেবল সরঞ্জামের সাহায্যে করা যেতে পারে । যা সম্পূর্ণ সঠিক নয় । জেনে নিন, পাইলেটস কী এবং কীভাবে করা হয় ৷

পিলাটেস ব্যায়াম হল কম প্রভাবের ব্যায়াম, বাড়িতেও করা যায় (Pilates exercises are low-impact exercises that can be done at home)

পিলাটেস ব্যায়াম আজকাল বেশ প্রচলিত হয়ে উঠছে কারণ অনেক সেলিব্রিটি এটিকে তাদের ফিটনেস প্রোগ্রামের একটি অংশ করে তুলেছেন । তবে এটি একটি নতুন ব্যায়াম কৌশল নয়, বরং এই শারীরিক ফিটনেস সিস্টেমটি 20 শতকে জোসেফ পাইলেটস দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল । পেশী শক্তিশালী করতে, শরীরের নমনীয়তা বাড়াতে এবং মানসিক ভারসাম্য বাড়াতে এই ব্যায়াম করা হয় । এটি কোমর, নিতম্ব এবং পেটকেও ঠিক আকৃতি রাখতে সাহায্য় করে । পিলাটেস ব্যায়াম শরীরের মূল পেশীগুলিতে ফোকাস করে, যারফলে শরীরের অবস্থান ও ভারসাম্য উন্নত করে ।

পিলাটেস ব্যায়াম কী (What Is Pilates) ?

দক্ষিণ মুম্বইয়ের 'হেড টু টো' ফিটনেস সেন্টারের ফিটনেস প্রশিক্ষক জারিন পেরেরা বলেন, "পিলাটেস ব্যায়াম একটি কম প্রভাবের ব্যায়াম, যার মানে এটি শরীরের উপর কোন চাপ দেয় না । এটি একটি দুর্দান্ত ব্যায়াম শৈলী, যা আপনি কেবল জিমেই নয় বাড়িতেও সহজেই করতে পারেন । এটি শুধু শরীরের পেশীকে শক্তিশালী করে না, মানসিক শান্তিও দেয় । এটি করার জন্য সাধারণত বিশেষ ধরণের ম্যাট বা সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয় তবে আপনি এটি কোনও সরঞ্জাম ছাড়াই বাড়িতেও করতে পারেন ।"

পিলাটেস এর উপকারিতা: তিনি বলেন, "পিলাটেস-এর প্রধান সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে শ্বাস নিয়ন্ত্রণ, পেশী শক্তি, শরীরের নমনীয়তা এবং মানসিক ঘনত্ব । পিলাটেস-এ, প্রতিটি নড়াচড়া ধীরে ধীরে এবং একটি নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে করা হয়, যাতে শরীরের পেশীগুলিকে আঘাত না করে ।"

এর নিয়মিত অনুশীলনের উপকারিতা নিম্নরূপ ।

পেশী শক্তিশালীকরণ: পিলাটেস ব্যায়াম মূল পেশীগুলির উপর জোর দেয়, যার ফলে পেট, পিঠ এবং কোমরের পেশী শক্তিশালী হয় ।

নমনীয়তা উন্নত করে: নিয়মিত পিলাটেস অনুশীলন শরীরের নমনীয়তা বাড়ায় ৷ যারফলে পেশী এবং জয়েন্টগুলিতে ব্যথা হ্রাস পায় ।

মানসিক শান্তি: পিলাটেস শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর ফোকাস করে, যা মনে শান্তি আনে এবং চাপ কমায় ।

শরীরের অঙ্গবিন্যাস উন্নত করে: পিলাটেস শরীরের ভঙ্গি উন্নত করে, যা পিঠ ও ঘাড়ের ব্যথা থেকে মুক্তি দেয় ।

বাড়িতে কীভাবে পিলাটেস করবেন ?