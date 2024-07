ETV Bharat / health

বাদাম নাকি মাখানা, ওজন কমাতে কোনটি বেশি কার্ষকরী ? - Peanut Vs Makhana Which is a better

By ETV Bharat Bangla Team Published : Jul 9, 2024, 3:18 PM IST

বাদাম নাকি মাখানা কোনটা খাবেন ? ( ইটিভি ভারত )

কলকাতা: বাদাম ও মাখানা সন্ধ্যার সময় স্ন্যাকসের জন্য সেরা বিকল্প হতে পারে । সেজন্য অনেকেই এগুলি দিয়ে বিভিন্ন রেসিপি তৈরি করে খেতে পারেন। এর নানা পুষ্টিগুণ রয়েছে। ওজন কমাতে এগুলি অত্যন্ত কার্ষকরী। তবে ওজন কমানোর জন্য এই দুটির মধ্যে কোনটি বেশি কার্যকরী, তা নিয়ে মতপ্রার্থক্য রয়েছে (Peanut Vs Makhana Which is Good for health)৷ বাদাম: বাদাম স্বাস্থ্যকর ফ্যাট এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ । এগুলি খেলে দীর্ঘ সময় খিদে লাগে না । স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা জানান, বাদাম রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পরিমিতভাবে বাদাম খেলে ওজন বৃদ্ধি রোধ ও খিদে কমাতে পারে। তাছাড়া বাদামের পুষ্টিগুণ হজমশক্তি বাড়াতে এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা কমাতেও সাহায্য় করবে। এটি হৃদরোগ প্রতিরোধেও সাহায্য় করে থাকে। পিগমেন্টেশনের সমস্যায় নাজেহাল ? ঘরোয়া কিছু উপায়ে মিলতে পারে সমাধান মাখানা: মাখানা পটাসিয়াম, আয়রন, ক্যালসিয়াম, প্রোটিন, ম্যাগনেসিয়ামের মতো পুষ্টিতে ভরপুর । এগুলি ওজন কমাতে এবং পেশীর শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। এছাড়াও মাখানার প্রদাহবিরোধী বৈশিষ্ট্য আপনার তারণ্য ধরে রাখতে সাহায্য করে। খাওয়ার আগে মাখানা খেলে অতিরিক্ত খাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বিশেষজ্ঞরা জানান, মাখানা খেলে হার্ট ও অনিদ্রার সমস্যা এবং ডায়াবেটিস কমাতে সাহায্য করে।