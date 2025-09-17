PCOS-এর কারণে কি আপনি মেদ কমাতে পারছেন না ? স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ টিপস
পিসিওএস-এ ওজন কমানো কতটা কঠিন তা আপনার অবশ্যই জানা প্রয়োজন । কিন্তু এই অবস্থায় সঠিক ওজন বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷
Published : September 17, 2025 at 10:40 AM IST
পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম (PCOS) মহিলাদের মধ্যে একটি হরমোনজনিত সমস্যা ৷ যেখানে ওজন বৃদ্ধি বা ওজন না কমানো সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে একটি । আসলে, PCOS-এ আক্রান্ত মহিলাদের মধ্যে প্রায়শই ইনসুলিন প্রতিরোধ ক্ষমতা দেখা যায় ৷ যার কারণে শরীরে, বিশেষ করে পেটের চারপাশে চর্বি জমা করা সহজ হয়ে যায় ।
তবে, এই সময়ে সঠিক ওজন বজায় রাখা কঠিন কিন্তু অসম্ভব কিছু নয় । সঠিক জীবনধারা এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে, কেবল ওজন নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, তবে অনিয়মিত পিরিয়ড এবং ব্রণের মতো PCOS-এর অন্যান্য লক্ষণগুলিও উন্নত করা যেতে পারে ।
গাইনোকোলজিস্টরা জানান, পিসিওএসে আক্রান্ত মহিলাদের জন্য ওজন নিয়ন্ত্রণ প্রায়শই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ৷ তবে ছোট এবং ধারাবাহিক জীবনযাত্রার পরিবর্তনগুলি একটি বড় পার্থক্য আনতে পারে । আসুন জেনে নেওয়া যাক, পিসিওএসে সুস্থ ওজনের জন্য কী করা উচিত ? এককথায় পিসিওএসে ওজন কমানোর টিপস ।
নিয়মিত ব্যায়াম গুরুত্বপূর্ণ: একটি নিষ্ক্রিয় জীবনধারা পিসিওএসের লক্ষণগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে । তবে নিয়মিত ব্যায়াম ইনসুলিন সংবেদনশীলতা উন্নত করতে সাহায্য করে । এরজন্য আপনার ভারী ব্যায়াম করার প্রয়োজন নেই । প্রতিদিন 30-45 মিনিট দ্রুত হাঁটা, সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটা বা যোগব্যায়ামও উপকারী হতে পারে । সপ্তাহে 2-3 দিন শক্তি প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা পেশী গঠন এবং বিপাক ত্বরান্বিত করতে সহায়ক প্রমাণিত হয় ।
খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন ৷ কী কী খাবেন দেখে নিন...
চিনি এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার এড়িয়ে চলুন: প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল সোডা, প্যাকেটজাত জুস, ময়দা, পাউরুটি, পাস্তা এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার এড়িয়ে চলা । এই জিনিসগুলি হঠাৎ করে রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দেয় এবং ইনসুলিন প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ।
আঁশ এবং প্রোটিন: আপনার খাদ্যতালিকায় সবুজ শাকসবজি, ফ্রেশ ফল, গোটা শস্য, যেমন ওটস, কুইনো, ব্রাউন রাইস, ডাল, বাদাম এবং বীজ অন্তর্ভুক্ত করুন । এগুলি ফাইবার সমৃদ্ধ এবং হজম প্রক্রিয়া ধীর করে রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল রাখে । প্রোটিন, যেমন- মুসুর ডাল, পনির, টোফু, মুরগির মাংস, ডিম খিদে নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য পেট ভরা রাখে ।
ক্র্যাশ ডায়েট থেকে দূরে থাকা প্রোয়জন: ক্র্যাশ ডায়েট বা যেকোনও অতিরিক্ত ডায়েট এড়িয়ে চলা উচিত ৷ কারণ এটি হরমোনের ভারসাম্যহীনতাকে আরও খারাপ করতে পারে । পরিবর্তে, সুষম খাদ্যের উপর মনোযোগ দেওয়া উচিত ।
ঘুম এবং মানসিক চাপ উপেক্ষা করা উচিত নয়...
ভালো ঘুমানো প্রয়োজন: হরমোন নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিদিন 8-9 ঘণ্টা ভালো এবং গভীর ঘুম খুবই গুরুত্বপূর্ণ । ঘুমের অভাব কর্টিসলের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে, যা ওজন বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ ।
স্ক্রিন টাইম এবং মানসিক চাপ কমানো প্রয়োজন: ধ্যান, প্রাণায়াম বা আপনার প্রিয় শখের জন্য সময় বের করে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করা PCOS পরিচালনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ।
নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করুন: PCOS-এ আক্রান্ত মহিলাদের প্রায়শই ভিটামিন ডি এবং আয়রনের ঘাটতি দেখা যায় । এই দুটি পুষ্টি উপাদানই বিপাক এবং শক্তির মাত্রা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । এই ঘাটতি ওজন কমানোর প্রক্রিয়াকে ধীর করে দিতে পারে এবং ক্লান্তি বাড়াতে পারে । অতএব, এই ঘাটতিগুলি পরীক্ষা করার জন্য নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা করা এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী পরিপূরক গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ ।
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459251/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)