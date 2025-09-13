স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা প্রায়শই একই রকম হয়, নতুন গবেষণায় রহস্য উদঘাটন
আজকাল অনেকেই মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে খোলামেলা কথা বলতে শুরু করেছেন । এদিকে, সাম্প্রতিক একটি আন্তর্জাতিক গবেষণায় অবাক করা ফলাফল বেরিয়ে এসেছে ।
Published : September 13, 2025 at 10:51 AM IST
আপনি কি জানেন যে আপনার এবং আপনার সঙ্গীর মানসিক স্বাস্থ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকতে পারে ? একটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক গবেষণায় একই রকম কিছু প্রকাশ পেয়েছে ।
এছাড়াও মানসিক অসুস্থতা যা মানসিক ব্যাধি নামেও পরিচিত ৷ বিভিন্ন অবস্থাকে বোঝায় যা একজন ব্যক্তির মেজাজ, চিন্তাভাবনা এবং আচরণের উপর কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলে । এই সমস্যাগুলি ফলস্বরূপ উৎপাদনশীলতা, অভিযোজনযোগ্যতা এবং কার্যকর যোগাযোগের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে । তাই অবশ্যই আপনার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কের উপর মানসিক অসুস্থতার প্রভাব যথেষ্ট হতে পারে ৷
কোনও সমস্যার কার্যকর সমাধান দেওয়ার আগে আপনাকে বুঝতে হবে সমস্যাটি কী ধরেনর । এছাড়াও বুঝতে হবে একজন ব্যক্তির মানসিক অসুস্থতা কতটা রয়েছে ? আপনার আরও বুঝতে হবে যে দুটি ধরণের মানসিক অসুস্থতা একই রকম নয় ৷ তাই মানসিক অসুস্থতার সম্পর্ক সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য ভিন্ন, অনন্য পদ্ধতির প্রয়োজন ।
একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, প্রায় 50 লক্ষ বিবাহিত দম্পতির তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । এতে দেখা গিয়েছে, বিষণ্ণতা, উদ্বেগ, সিজোফ্রেনিয়া, এডিএইচডি, আসক্তি এবং বাইপোলার ডিসঅর্ডারের মতো সমস্যাগুলি প্রায়শই দম্পতিদের মধ্যে ভাগ করা হয় ।
কেন এমনটি ঘটে ?
গবেষণায় বিশেষজ্ঞরা এর পিছনে অনেক কারণ তুলে ধরেছেন । আসুন জেনে নেওয়া যাক ।
প্রায়শই মানুষ এমন সঙ্গী নির্বাচন করে যাদের স্বভাব, অভ্যাস এবং কখনও কখনও মানসিক প্রবণতাও তাদের মতো ।
বিবাহিত দম্পতিরা দৈনন্দিন দায়িত্ব, আর্থিক চাপ এবং পারিবারিক সমস্যার মুখোমুখি হন । এই ভাগ করা চাপ মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে ।
মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের জন্য, বিয়ের বিকল্পগুলি প্রায়শই সীমিত থাকে । এমন পরিস্থিতিতে তাঁরা কেবল তাঁদেরই বিয়ে করেন যাঁরা কিছুটা হলেও একই রকম পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন ।
ভারতের মতো দেশে, যেখানে বিবাহকে কেবল দু'জন ব্যক্তির মধ্যে নয় বরং পুরো পরিবারের মধ্যে একটি বন্ধন হিসেবে বিবেচনা করা হয়, ফলে এটি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ।
যদি একজন সঙ্গী বিষণ্ণতা, উদ্বেগ বা আসক্তির মতো সমস্যার মধ্যে থাকেন, তাহলে অন্য সঙ্গীরও সতর্ক থাকা উচিত এবং প্রাথমিক লক্ষণগুলির দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত ।
ভারতে মানসিক অসুস্থতা সম্পর্কে এখনও লজ্জা এবং দ্বিধা রয়েছে । যদি দম্পতি এটিকে গুরুত্ব সহকারে নেন এবং সাহায্য চায়, তাহলে সমস্যাটি দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে ।
পরিকল্পিত বিবাহের ঐতিহ্যে মানুষ প্রায়শই একে অপরকে গভীরভাবে চেনেন না । এমন পরিস্থিতিতে, বিবাহপূর্ব কাউন্সেলিং বা বিয়ের আগে মানসিক স্বাস্থ্যের উপর খোলা আলোচনা সহায়ক হতে পারে ।
যদি বাবা-মা উভয়েই মানসিক অসুস্থতায় ভোগেন, তাহলে শিশুদের উপর ঝুঁকি আরও বেড়ে যায় । অতএব প্রাথমিক চিকিৎসা এবং সঠিক যত্ন পরবর্তী প্রজন্মের উপর বোঝা কমাতে পারে ।
ভারতেও অনেক গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে মানসিক অসুস্থতা বিবাহিত জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে ।
মদ্যপানের সাথে লড়াই করা পুরুষদের স্ত্রীদের 65% মানসিক সমস্যা, বিশেষ করে উদ্বেগ এবং বিষণ্ণতা ।
বিশেষজ্ঞরা জানান, সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের বিবাহিত জীবনে সন্তুষ্টির মাত্রা বাইপোলার ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত রোগীদের তুলনায় অনেক কম ।
এই গবেষণা আমাদের সতর্ক করে এবং আশা জাগায় । সতর্কীকরণ কারণ মানসিক অসুস্থতা কেবল ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সঙ্গী এবং পরিবারেও ছড়িয়ে পড়তে পারে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6924978/