আবারও বার্ডফ্লুর নতুন রূপ, মানুষের জন্য হতে পারে ঝুঁকিপূর্ণ; উদ্বিগ্ন বিজ্ঞানীরা - NEW BIRD FLU STRAIN H5N9

H5N9 কী (What is H5N9)?

মানুষের মধ্যে এই ভাইরাস চোখ, নাক, মুখের মাধ্যমে প্রবেশ করলে বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত হতে পারে । জানা গিয়েছে, H5N1 ইতিমধ্যেই বন্য পাখি, হাঁস-মুরগি, গরু এমনকি গৃহপালিত বিড়ালের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে । এটি প্রথম দেখা দেওয়ার পর থেকে, বিশ্বব্যাপী 900 জনেরও বেশি মানুষকে সংক্রামিত করেছে । 2024 সালের ডিসেম্বরে, লুইসিয়ানার একজন মহিলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে H5N1 সংক্রমণে মারা গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷

H5N9 এবং H5N1 এর মধ্যে পার্থক্য কী (How Is H5N9 Different from H5N1) ?

বার্ড ফ্লু ভাইরাসের নামকরণ করা হয়েছে দু'টি প্রোটিনের উপর ভিত্তি করে: হেমাগ্লুটিনিন (H) এবং নিউরামিনিডেস (N)। H5N9 এবং H5N1 একই H প্রোটিন ভাগ করে নেয় কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন N প্রোটিন থাকে, যা ভাইরাসের বিস্তার আরও ভয়াবহ হতে পারে ।

বার্ড ফ্লুর বেশ কয়েকটি প্রকার রয়েছে । বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে ইনফ্লুয়েঞ্জা মানুষকে আক্রান্ত করছে তা হল সাবটাইপ A(H5)। আগে মানুষের মধ্যে প্রচলিত সবচেয়ে সাধারণ উপপ্রকারগুলি ছিল ইনফ্লুয়েঞ্জা A(H5N1) এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা A(H7N9)। সিডিসি-র দেওয়া তথ্য অনুসারে, H5 বার্ড ফ্লু বিশ্বব্যাপী বন্য পাখিদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং হাঁস-মুরগি ও মার্কিন দুগ্ধজাত গরুতে এর প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে ৷ সম্প্রতি মার্কিন হাঁস-মুরগি কর্মীদের মধ্যে বেশ কয়েকটি মানুষের সংক্রমণ ঘটেছে ।

পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পশুচিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ইমান আনিস CIDRAP-কে বলেন, "H5N1 বেশি সাধারণ ৷ যা মুরগি উভয়ের ক্ষেত্রেই গুরুতর সংক্রমণ দেখা যায় । অপরদিকে, H5N9 হাঁসের মধ্যে কমই দেখা যায় ৷ বর্তমানে H5N9 মানুষের জন্য সরাসরি ঝুঁকি রয়েছে কিনা এমন কোনও প্রমান এখনও পাওয়া যায়নি ৷ এখনও এই নিয়ে বিস্তারিত পরীক্ষা চলছে ৷"

বিশেষজ্ঞরা জানান, সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় হল, H5N9 এবং H5N1 একই স্থানে একসঙ্গে পাওয়া গিয়েছে । ফ্লু ভাইরাস মিশে গেলে আরও বিপজ্জনক স্ট্রেন তৈরি করতে পারে ।

