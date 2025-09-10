এই সাপ্লিমেন্ট একসঙ্গে খাবেন না, একটি ভুল শরীরের জন্য মারাত্মক হবে
আজকাল ফিট থাকার জন্য সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ খুবই সাধারণ হয়ে উঠেছে । জিমে যাওয়া থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ, সকলেই তাদের খাদ্যতালিকায় এগুলো অন্তর্ভুক্ত করছেন ।
Published : September 10, 2025 at 3:45 PM IST
আপনি কি আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ভিটামিন এবং খনিজ সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করেন ? যদি হ্যাঁ, তাহলে একটু অপেক্ষা করুন এবং এই নিবন্ধটি আপনার জন্য ৷ আমরা সকলেই জানি সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী ৷
পুষ্টিবিদ ডঃ সুচরিতা সেনগুপ্ত জানান, কিছু সাপ্লিমেন্ট একসঙ্গে গ্রহণ করা জন্য মারাত্মক হতে পারে ? জেনে নেওয়া প্রয়োজন সেই সাপ্লিমেন্টগুলি কী কী যা একসঙ্গে খেলে আপনার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে ৷
ক্যালসিয়াম + আয়রন: ক্যালসিয়াম এবং আয়রন উভয়ই আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । ক্যালসিয়াম হাড়কে শক্তিশালী করে এবং আয়রন রক্তাল্পতা নিরাময় করে ৷ বিশেষজ্ঞদের মতে, এইদু'টি একসঙ্গে গ্রহণ করলে, ক্যালসিয়াম আয়রনের শোষণে হস্তক্ষেপ করে । এর অর্থ হল আপনার শরীর আয়রন সঠিকভাবে শোষণ করতে পারে না, যার ফলে পরিপূরকগুলি অকেজো হয়ে পড়ে ।
কী করবেন ? এই দুটি সাপ্লিমেন্ট আলাদা আলাদা সময়ে গ্রহণ করুন । উদাহরণস্বরূপ, রাতে ক্যালসিয়াম এবং সকালে আয়রন ।
ম্যাগনেসিয়াম + ক্যালসিয়াম: ম্যাগনেসিয়াম এবং ক্যালসিয়াম একে অপরের প্রতিপক্ষ হিসেবে কাজ করে । যদি আপনি খুব বেশি ম্যাগনেসিয়াম গ্রহণ করেন, তাহলে এটি শরীরে ক্যালসিয়াম সঠিকভাবে শোষিত হতে বাধা দিতে পারে । এছাড়াও একইসঙ্গে প্রচুর পরিমাণে দুটি জিনিস গ্রহণ করলে পেটে ব্যথা এবং পেট ফাঁপার মতো সমস্যা হতে পারে ।
কী করবেন ? এই দুটি সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার মধ্যে কমপক্ষে দুই ঘণ্টার ব্যবধান রাখুন ।
মাছের তেল + জিঙ্ক: মাছের তেল ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ ৷ যা হৃদপিণ্ডের জন্য খুবই ভালো । একই সঙ্গে জিঙ্ক স্মৃতিশক্তি এবং মস্তিষ্কের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয় ৷ তবে উভয়ই রক্ত পাতলা করতে কাজ করে । যদি এগুলি একসঙ্গে গ্রহণ করা হয় তাহলে রক্ত পাতলা হয়ে যেতে পারে, যা অভ্যন্তরীণ আঘাতের কারণে ক্ষত বা অতিরিক্ত রক্তপাতের ঝুঁকি বাড়ায় ।
কী করবেন ?
আপনি যদি এই সাপ্লিমেন্টগুলির যেকোনও একটি গ্রহণ করেন, তাহলে অন্যটি গ্রহণ করার আগে একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন ।
আয়রন + ভিটামিন ডি + ম্যাগনেসিয়াম: এই তিনটি সাপ্লিমেন্ট খুবই উপকারী ৷ কিন্তু বিশেষজ্ঞরা জানান, একসঙ্গে খেলে একে অপরের প্রভাব কমাতে পারে । ভিটামিন ডি এবং ম্যাগনেসিয়াম ক্যালসিয়াম শোষণে সাহায্য করে ৷ কিন্তু অতিরিক্ত আয়রন গ্রহণ করলে এই তিনটি একে অপরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এবং শরীরের উপকারের পরিবর্তে ক্ষতি করতে পারে ।
কী করবেন ? তিনটি একসঙ্গে না নিয়ে, বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সঠিক পরিমাণে গ্রহণ করুন ।
জিঙ্ক + তামা: জিঙ্ক এবং তামা উভয়ই শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ । কিন্তু যখন জিঙ্ক অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ করা হয়, তখন এটি শরীরে তামার শোষণকে বাধা দেয়, যা তামার ঘাটতি সৃষ্টি করতে পারে । তামার ঘাটতি রক্তাল্পতা এবং স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে ।
কী করবেন ? যদি আপনাকে জিঙ্ক সাপ্লিমেন্ট নিতে হয়, তাহলে তামার সঙ্গে এটি গ্রহণ করবেন না ।
মেলাটোনিন + অন্যান্য ঘুমের সহায়ক: মেলাটোনিন একটি হরমোন যা ঘুম নিয়ন্ত্রণ করে । এটি প্রায়শই ঘুমের ওষুধের সঙ্গে খাওয়া হয় ৷ তবে যদি বেনজোডিয়াজেপাইনের মতো অন্যান্য ঘুমের ওষুধের সঙ্গে নেওয়া হয়, তাহলে এটি অতিরিক্ত ঘুম, মাথা ঘোরা এবং ভারসাম্য হারানোর মতো গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে ।
কী করবেন ? ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কখনও একাধিক ঘুমের ওষুধ বা সাপ্লিমেন্ট খাবেন না ।
ভিটামিন কে + রক্ত পাতলা করে কোনও সাপ্লিমেন্ট: ভিটামিন কে রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে । রক্ত পাতলাকারী (যেমন ওয়ারফারিন) রক্ত পাতলা করে জমাট বাঁধা রোধ করে । আপনি যদি রক্ত পাতলাকারী ওষুধ গ্রহণ করেন এবং ভিটামিন কে সাপ্লিমেন্টও গ্রহণ করেন অথবা ভিটামিন কে সমৃদ্ধ খাবার খান, তাহলে এটি আপনার ওষুধের কার্যকারিতা হ্রাস করতে পারে ও স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে ।
কী করবেন ? আপনি যদি রক্ত পাতলাকারী ওষুধ গ্রহণ করেন, তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কখনও ভিটামিন কে সাপ্লিমেন্ট খাবেন না ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
