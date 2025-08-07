ইউরিক অ্যাসিড আমাদের শরীরে পাওয়া একটি বর্জ্য পদার্থ । এটি পিউরিন নামক একটি যৌগের ভাঙনের ফলে তৈরি হয় । যদি আপনার শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যায়, তাহলে এটি ধীরে ধীরে অনেক গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে । উচ্চ ইউরিক অ্যাসিড জয়েন্টে প্রদাহ, ব্যথা এবং গেঁটেবাতের মতো রোগকে বাড়িয়ে তোলে । ভুল খাদ্যাভ্যাস, কম জল পান করা এবং খারাপ জীবনধারাও এর একটি বড় কারণ হতে পারে ।
এমন পরিস্থিতিতে, ওষুধের পাশাপাশি, কিছু ঘরোয়া প্রতিকারও এটি নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন কিছু প্রাকৃতিক পানীয় ও জুস সম্পর্কে যা ইউরিক অ্যাসিড কমাতে কার্যকর । এগুলি কেবল শরীরকে ডিটক্স করে না, বরং ফোলাভাব ও ব্যথা উপশমেও সাহায্য করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন কিছু সহজ এবং প্রাকৃতিক পানীয় সম্পর্কে যা আপনার প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন । জেনে নিন বিস্তারিত ৷
গাজর, বিট এবং শসার রস: বর্ধিত ইউরিক অ্যাসিড কমাতে আপনি গাজর, বিট এবং শসার রস পান করতে পারেন । এটি পান করলে ইউরিক অ্যাসিডের স্ফটিক ভেঙে যায় । এগুলি প্রস্রাবের মাধ্যমে শরীর থেকে বেরিয়ে যায় । এটি জয়েন্টের ব্যথায়ও উপশম করে । এটি তৈরি করতে, তিনটিই সমান পরিমাণে খাওয়া উচিত ।
লাউয়ের রস: লাউয়ের রস ইউরিক অ্যাসিড কমাতেও কার্যকর বলে মনে করা হয় । সকালে খালি পেটে এটি পান করলে আপনি দ্রুত এর প্রভাব দেখতে পাবেন । এই রস প্রস্রাবের মাধ্যমে শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেয় । ফাইবার এবং পটাসিয়াম সমৃদ্ধ হওয়ায়, এগুলি ফোলাভাব কমাতেও সহায়ক ।
লেবুর জল: লেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে । এটি ইউরিক অ্যাসিড দ্রবীভূত করতে সাহায্য করে । এটি শরীরের pH স্তরও বজায় রাখে । এটি ইউরিক অ্যাসিড স্ফটিক ভাঙতে সাহায্য করে । এছাড়ও এটি বিপাক বৃদ্ধি করে । যারফলে ওজন কমানো সহজ হয় ।
আপেলের রস: জানা প্রয়োজন আপেলের রস পান করলে শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা কমতে পারে । এটি ব্যথা এবং ফোলাভাব থেকে মুক্তি দেয় । এছাড়ও এটি শরীরে আর্থ্রাইটিসের লক্ষণগুলিও কমাতে সাহায্য করে ।
এই বিষয়গুলি মনে রাখা প্রয়োজন:
দিনে চার থেকে পাঁচ লিটার জল পান করুন । কম প্রোটিন গ্রহণ করা প্রয়োজন । নিয়মিত শরীরচর্চা করুন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)