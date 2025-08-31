আজকের দ্রুতগতির জীবনে, চাপ এড়ানো খুবই কঠিন । কাজ ও ব্যক্তিগত জীবন বা সম্পর্কের কারণে প্রত্যেকেরই চাপ থাকে । কিছুটা চাপ থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু যদি এই চাপ দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে, তাহলে এটি সমস্যার কারণ হয়ে উঠতে পারে ।
দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপের কারণে কর্টিসল হরমোন যা স্ট্রেস হরমোন নামেও পরিচিত যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে ৷ এরফলে রক্তচাপ বৃদ্ধি, অনিদ্রা, ফোলাভাব, মেজাজের পরিবর্তন এবং ওজন বৃদ্ধির মতো সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে । অতএব, কর্টিসল হরমোনের বৃদ্ধি বিপজ্জনক হতে পারে ।
কর্টিসল কী এবং এটি আপনার উপর কীভাবে প্রভাব ফেলে ?
কর্টিসল হল একটি হরমোন যা আপনার কিডনির ঠিক উপরে অবস্থিত অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি দ্বারা উৎপাদিত হয় । এটিকে আপনার শরীরের জন্মগত সতর্কতা ব্যবস্থা হিসাবে ভাবুন । যখন আপনি চাপের সংস্পর্শে আসেন, তা সে কাজের সময়সীমা, আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ঝগড়া এমনকি প্রতিদিনের যানজট, আপনার শরীর কর্টিসল নিঃসরণ করে । এটা সব খারাপ নয় । কর্টিসলেরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে:
এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, এটি আপনার শরীর কীভাবে কার্বোহাইড্রেট, চর্বি এবং প্রোটিন ব্যবহার করে তার জন্য ভালো কাজ করে, এটি ঘুমকেও নিয়ন্ত্রণ করে, প্রদাহ কমায় ৷
তবে ভালো বিষয় হল এটি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে । কিছু খাবার কর্টিসল হরমোন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন সেগুলি সম্পর্কে ৷
ডার্ক চকলেট: বিশেষজ্ঞরা জানান, কমপক্ষে 70% কোকো যুক্ত ডার্ক চকলেট কেবল দারুন স্বাদই দেয় না বরং এটি মানসিক চাপ কমাতেও সাহায্য করে । এতে উপস্থিত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ফ্ল্যাভানল, রক্ত প্রবাহ উন্নত করে এবং মস্তিষ্ককে শিথিল করতে সাহায্য করে । এটি সেরোটোনিনের মাত্রা বৃদ্ধি করে মেজাজ উন্নত করে এবং কর্টিসল উৎপাদন কমাতে সাহায্য করে ।
ফ্যাটি ফিশ: স্যামন, ম্যাকেরেল, সার্ডিন এবং টুনার মতো ফ্যাটি মাছ ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিডের একটি চমৎকার উৎস । ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড প্রদাহ কমাতে এবং মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পরিচিত । ওমেগা-3 শরীরে কর্টিসলের মাত্রা বৃদ্ধি রোধ করে ।
ব্লুবেরি: ব্লুবেরি হল অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের একটি পাওয়ার হাউস ৷ যা অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের কারণে কর্টিসল হরমোন বৃদ্ধি পেতে পারে । ব্লুবেরিতে উপস্থিত ভিটামিন সি এবং অন্যান্য ফাইটোনিউট্রিয়েন্টগুলিও স্ট্রেস কমাতে এবং কর্টিসল হরমোন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে ।
আখরোট: আখরোট স্বাস্থ্যকর চর্বি এবং ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ । ম্যাগনেসিয়াম হল একটি খনিজ যা শরীরকে শান্ত করতে এবং ভালো ঘুম পেতে সাহায্য করে, যা কর্টিসল হরমোন নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ।
দই: দই প্রোবায়োটিকের একটি চমৎকার উৎস । প্রোবায়োটিক হল ভালো ব্যাকটেরিয়া, যা অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ । একটি সুস্থ অন্ত্র কর্টিসলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করতে পারে ।
