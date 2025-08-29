মেটাবলিজম হল শরীরের শক্তি পোড়ানোর হার, যা সুস্থ ওজন, হজম এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ । যখন মেটাবলিজম দ্রুত হয়, তখন শরীর বেশি ক্যালোরি পোড়ায়, যার ফলে ওজন কমানো সহজ হয় ।
এমন পরিস্থিতিতে, অনেকেই বিশ্বাস করেন যে রাতে খেলে ওজন বাড়ে ৷ কিন্তু সঠিক এবং পুষ্টিকর খাবার কেবল বিপাক বৃদ্ধি করে না, বরং ঘুমের মান উন্নত করতে এবং পেশী মেরামতেও সাহায্য করে । জেনে নেওয়া যাক এমন কিছু স্বাস্থ্যকর খাবার সম্পর্কে, যা ঘুমানোর আগে খেলে বিপাক বৃদ্ধি পেতে পারে ।
ইয়োগার্ট এবং ফ্ল্যাক্স সিড: ইয়োগার্টে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন এবং প্রোবায়োটিক থাকে যা হজম ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে । ফ্ল্যাক্স সিড ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ফাইবার থাকে, যা চর্বি পোড়াতে সাহায্য করে । এই মিশ্রণ রাতের বিপাককে উন্নত করে ।
বাদাম এবং আখরোট: বাদাম এবং আখরোটে স্বাস্থ্যকর চর্বি, প্রোটিন এবং ফাইবার থাকে, যা সারা রাত শরীরকে পুষ্টি জোগায় এবং বিপাককে সক্রিয় রাখে ।
সেদ্ধ ডিম: ডিমে প্রোটিন, ভিটামিন বি12 এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি বেশি থাকে, যা চর্বি বিপাক দ্রুত করতে এবং পেশী মেরামত করতে সাহায্য করে ।
ওটস এবং দারুচিনি: ওটসে দ্রবণীয় ফাইবার থাকে, যা হজম উন্নত করে এবং খিদেকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, অন্যদিকে দারুচিনি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং বিপাক বৃদ্ধি করে ।
পনিরের কিউব: পনিরে উপস্থিত কেসিন প্রোটিন ধীরে ধীরে হজম হয়, যা সারা রাত পেশী পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে এবং শরীরে শক্তি বজায় রাখে ।
কলা এবং পিনাট বাটার: কলা ম্যাগনেসিয়াম এবং পটাসিয়াম সমৃদ্ধ ৷ যা ঘুমের উন্নতি করে, অন্যদিকে পিনাট বাটার স্বাস্থ্যকর চর্বি সরবরাহ করে এবং বিপাক বৃদ্ধি করে ।
খেজুর এবং তিল বীজ: খেজুরে আয়রন এবং ফাইবার থাকে, যা শরীরের শক্তি বজায় রাখে । তিলের বীজ বিপাক বৃদ্ধিকারী স্বাস্থ্যকর চর্বি এবং খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ ।
হলুদের দুধ: হলুদে কারকিউমিন নামক একটি উপাদান থাকে, যা প্রদাহ কমায় এবং বিপাক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে । এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও শক্তিশালী করে ।
রাতে সঠিক খাবার খাওয়া কেবল বিপাক ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে না, বরং ঘুমের উন্নতি, হজমশক্তি উন্নত করতে এবং পেশী পুনরুদ্ধারেও সাহায্য করে ।
https://www.health.harvard.edu/nutrition/can-you-increase-your-metabolism
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)